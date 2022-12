Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm; chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận chuyển hành khách, hàng hóa dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm thuận lợi, an toàn cho người dân.

Yêu cầu Bộ Công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.