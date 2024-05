Chinh phục giải chạy TTC AgriS - Power Racing 2024

Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 năm TTC AgriS: "TTC AgriS Responsible Value Chain - 55 Years and Beyond".

Bước chạy phủ xanh

Không chỉ là một giải chạy đơn thuần, tham gia TTC AgriS - Power Racing 2024, Vận động viên (VĐV) sẽ có cơ hội trải nghiệm đường chạy mới lạ lần đầu tiên tại Tây Ninh với hình thức "Cross country - Chạy băng đồng" để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên xanh mát, bình dị nhưng trù phú tại vùng nông sản Tây Ninh. Dự kiến giải đấu thu hút hơn 3.000 VĐV tham gia tranh tài trên cung đường chạy với trải nghiệm tươi mới, đắm chìm và hòa mình tận hưởng thiên nhiên thanh khiết và tái tạo lại nguồn năng lượng trong cơ thể, nâng cao sức khỏe.

Giải chạy với hình thức "Cross country - Chạy băng đồng" qua các vùng nguyên liệu xanh mát của TTC AgriS và tỉnh Tây Ninh. Dự kiến đây sẽ là một trong những giải chạy hot nhất năm nay

Giải chạy dự kiến xuất phát vào sáng sớm ngày 21/07/2024, bao gồm 3 cự ly thi đấu: 5km, 10km và 21km dành cho VĐV, nhóm chạy bộ và những người có mong muốn tham gia luyện tập thể thao, trải nghiệm du lịch, văn hoá và ẩm thực tại vùng đất Tây Ninh. Ngoài ra, giải chạy còn thu hút các VĐV với hạng mục giải thưởng đa dạng và nhiều hạng mục giải thưởng phân chia theo nhóm tuổi và các cuộc thi giữa các nhóm, cộng động chạy bộ.

Đặc biệt, tiếp tục đồng hành cùng Chương trình "TTC AgriS: 10 Triệu Cây Xanh - Kiến Tạo Tương Lai Xanh", với mỗi 5km mà các VĐV hoàn thành, TTC AgriS sẽ trồng 1 cây xanh ở các khu vực vùng nguyên liệu trên địa bàn trong chương trình phủ xanh xuyên biên giới, nhằm lan tỏa thông điệp "Run Together – Run For Green" (tạm dịch: Chạy cùng nhau - Tiến tới một tương lai xanh) tại Giải chạy lần này, góp phần phủ xanh xuyên biên giới, chống biến đổi khí hậu và xây dựng cuộc sống xanh, lành mạnh và bền vững hơn.

Giải chạy TTC AgriS - Power Racing 2024 là hoạt động thể thao kết hợp quảng bá du lịch hướng đến tương lai cộng đồng phát triển tích cực về sức khoẻ và đổi mới nhận thức, chung tay bảo vệ, cải tạo thiên nhiên cũng như chất lượng sống bền vững của mọi người.

Thông tin chung về giải TTC AgriS – Power Racing 2024

Giải "TTC AgriS – Power Racing 2024" sẽ thi đấu cá nhân ở ba cự ly: 5km, 10km và 21km. Thông tin về giải đấu sẽ được công bố trên Fanpage TTC AgriS – Power Racing 2024 hoặc website https://powerracing.agris.com.vn.

Cách tính điểm xếp hạng dựa trên thứ hạng thực tế mà VĐV đạt được ở từng nội dung thi đấu. Ban Tổ chức sẽ công nhận kết quả và trao giải thưởng cho các VĐV đạt hạng Nhất, Nhì, Ba ở ba cự ly.

Cơ cấu giải thưởng của TTC AgriS - Power Racing 2024 do Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tổ chức cũng hấp dẫn với giải cá nhân (nam, nữ) nhất – nhì – ba lần lượt nhận 15 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng (cự ly 21 km), 10 triệu đồng, 7 triệu đồng, 4 triệu đồng (cự ly 10 km), 7 triệu đồng, 5 triệu đồng, 3 triệu đồng (cự ly 3 km). Ngoài ra còn có giải dành cho các nhóm lứa tuổi từ 16 đến 29, từ 30 đến 39, từ 40 đến 49, từ 50 tuổi trở lên; giải thưởng dành cho các CLB, đội, nhóm; giải thưởng trang phục ấn tượng.

Về TTC AgriS:



Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) là Doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu khu vực, dẫn đầu ngành mía đường Việt Nam với 46% thị phần nội địa, cũng như hiện diện tại trên 50 thị trường xuất khẩu quốc tế. TTC AgriS hiện sở hữu hơn 71.000 ha diện tích vùng nguyên liệu tại 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, cùng danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên với chuỗi giá trị cây trồng được tối ưu và đầu tư mở rộng (gồm nhóm cây mía, dừa, chuối, gạo...).

Trên hành trình 55 năm phát triển bền vững, TTC AgriS chủ động chuyển mình tiên phong khai mở dẫn dắt nền kinh tế nông nghiệp bền vững trên nền tảng Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp và các thế mạnh cốt lõi về công nghệ, hướng tới tối ưu Chuỗi giá trị thương mại - AgriS Circular Commercial Value Chain trên phạm vi quốc tế. Với định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, đặc biệt tăng cường sự hiện diện tại thị trường F&B toàn cầu đầy tiềm năng, TTC AgriS đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030. Song song, Công ty cũng đẩy mạnh nỗ lực hiện thực hóa Cam kết phát triển bền vững hướng đến Net Zero vào năm 2035, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và chia sẻ thành quả với các Bên liên quan.

Thông tin liên hệ

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư và Truyền thông

Số điện thoại: (0283) 999 88 11

Email: irpr.info@ttcagris.com.vn