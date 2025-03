Chinh phục khách hàng bằng dịch vụ 5 sao

Giải thưởng Traveller Review Awards của Booking.com với điểm số 9.5/10, đạt 9.4/10 tại nền tảng đặt phòng Agoda, top 2 khách sạn tại Hạ Long từ chuyên trang Tripadvisor, cùng hơn 1000 review với điểm số 4.9/5 từ Google là minh chứng cho nỗ lực chinh phục trái tim khách hàng của khách sạn. Tại đây, mỗi góc nhỏ đều là một không gian thư giãn đầy cảm hứng, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm khó quên. Cùng tìm hiểu những lý do khiến du khách tin yêu và ủng hộ The Yacht by DC khi đến với Hạ Long.

Không gian thanh lịch mang hơi thở đại dương

Ngay từ bước chân đầu tiên vào sảnh khách sạn, du khách sẽ cảm nhận ngay sự dịu dàng và tinh tế trong thiết kế lấy cảm hứng từ những chuyến hải trình êm đềm. Không gian sảnh chính tái hiện nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, gợi nhớ hình ảnh bến cảng sang trọng nhưng cũng vô cùng gần gũi.

Với đường nét kiến trúc mềm mại như những cánh buồm nhẹ lướt trên biển, cùng những gam màu pastel dịu dàng, khách sạn mang đến một không gian lý tưởng để các chị em phụ nữ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong hành trình khám phá vịnh di sản.

Phòng nghỉ sang trọng, ấm áp

297 phòng nghỉ của The Yacht by DC được chăm chút từng chi tiết, mang đến cảm giác dễ chịu ngay khi bước vào. Nội thất sử dụng chất liệu thiên nhiên như gỗ và đá kết hợp cùng những góc bo tròn mềm mại, vừa mang lại sự sang trọng vừa đảm bảo an toàn cho những gia đình có trẻ nhỏ.

Cánh buồm, mỏ neo và các ô cửa sổ tròn gợi nhớ cabin tàu là những điểm nhấn thú vị xuất hiện khắp khách sạn, giúp du khách cảm thấy như đang du ngoạn trên biển. Phòng Premium đặc biệt được yêu thích nhờ không gian rộng rãi, nội thất tinh tế và bồn tắm thư giãn hướng ra vịnh Hạ Long, hoàn hảo cho những khoảnh khắc riêng tư và lãng mạn.

Dịch vụ chu đáo và tinh tế

Điểm nhấn khiến nhiều du khách ấn tượng chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm và tinh tế tại The Yacht by DC. Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của du khách với thái độ ân cần, chu đáo và chuyên nghiệp.

Từ những liệu trình thư giãn đặc biệt tại spa Nalu, những bữa ăn được chuẩn bị công phu tại nhà hàng Fern, đến những trải nghiệm thú vị như lều vui chơi cho trẻ em hay dạo phố bằng xe đạp, tất cả đều được cá nhân hóa để mang lại sự thoải mái và vui vẻ nhất cho du khách.

Ẩm thực hấp dẫn

Nhà hàng Fern với không gian thanh lịch, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây dương xỉ quen thuộc của Hạ Long, là điểm đến yêu thích của cả du khách và người dân địa phương. Những món ăn tại đây luôn được chế biến tinh tế, tươi ngon và lành mạnh, phù hợp cho những bữa ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cảm hứng.

Boong Pool Bar là nơi tuyệt vời để thư giãn cùng bạn bè, thưởng thức cocktail sáng tạo giữa không gian rực rỡ sắc màu tropical, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm sôi động và đáng nhớ.

Lobby Lounge, với set trà chiều thay đổi theo từng mùa, là nơi lý tưởng để thưởng thức trà thơm, bánh ngọt trong âm nhạc du dương, và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên bạn bè.

Thiên đường spa thư giãn và làm đẹp

Spa Nalu là không gian chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe dành riêng cho phái nữ. Các liệu trình massage, chăm sóc da và trị liệu cơ thể giúp du khách hồi phục năng lượng và nuông chiều bản thân một cách hoàn hảo.

The Yacht by DC không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là không gian để mỗi người phụ nữ tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp, sự thư giãn và dịch vụ chăm sóc tinh tế - một chuẩn mực mới cho phong cách sống sang trọng tại Hạ Long.

The Yacht Hotel by DC

Số 258 đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: +84 203 356 6688

Website: www.yachtbydc.com

Email: ask.us@yachtbydc.com

Facebook: https://www.facebook.com/yachtbydc