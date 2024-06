Chinh phục tư do tài chính dễ dàng với sự đầu tư thông minh và kỷ luật

Hiện nay, việc tìm kiếm sự tự do tài chính trở thành ước mơ của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, để thực hiện điều này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là giới trẻ.

Một trong những khó khăn lớn nhất mà giới trẻ thường gặp phải khi muốn đạt được tự do tài chính là việc thiếu kiến thức và hiểu biết về tài chính. Nhiều người trẻ không được giáo dục về quản lý tài chính từ nhỏ, dẫn đến việc họ không biết cách tiết kiệm, đầu tư hay quản lý và tăng cường nguồn thu nhập một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến việc họ dễ bị cuốn vào vòng xoáy tiêu tiền không kiểm soát được, khiến cho việc tiết kiệm và tích luỹ tài sản trở nên khó khăn.

Bên cạnh đó, việc không có một chiến lược đầu tư thông minh và kỷ luật khiến người trẻ trở nên hấp tấp và thiếu sáng suốt trong việc đầu tư chứng khoán, bất động sản,...Việc này sẽ dễ dàng dẫn đến thua lỗ, mất tiền nhanh chóng đặc biệt là trong giai đoạn thị trường có nhiều biến động như hiện nay.

Để đạt được tự do tài chính, việc kết hợp giữa tiết kiệm và đầu tư được coi là phương pháp hiệu quả nhất. Trong đó, một chiến lược đầu tư thông minh là yếu tố then chốt trong việc chinh phục tự do tài chính. Điều này bao gồm việc thiết lập mục tiêu đầu tư rõ ràng, phù hợp với tình hình tài chính và mục tiêu cá nhân. Đồng thời, việc phân bổ danh mục đầu tư sao cho cân đối giữa rủi ro và thu nhập là chìa khóa để đạt được lợi nhuận ổn định trong dài hạn.

Là một chuyên gia tư vấn về quản lý tài sản lâu năm, ông Abel Lim, Giám đốc Tư vấn và chiến lược quản lý tài sản - Tập đoàn UOB, cho rằng những nhà đầu tư trẻ với nguồn thu nhập chính từ lương như đại đa số dân văn phòng, trước hết, hãy dành một phần tiền lương làm tiền tiết kiệm để đề phòng những trường hợp không lường trước được.

Sau đó, hãy đặt ra các mục tiêu tài chính trung hạn và dài hạn và vạch ra kế hoạch tài chính cho chính mình. Xác định mức độ rủi ro bạn có thể chấp nhận trong đầu tư và xem xét mức độ chấp nhận rủi ro ở những cột mốc quan trọng trong cuộc đời.

Theo ông Abel, đối với những người trẻ không có khả năng đầu tư một lần với số tiền lớn, hãy xem xét việc tiết kiệm thường xuyên vì nó sẽ cho phép các bạn trích ra một số tiền cố định hàng tháng để đầu tư

Bên cạnh đó, chuyên gia của UOB cũng cho rằng người trẻ hãy bắt đầu tham gia đầu tư từ sớm. Theo thời gian, các bạn trẻ có thể khai thác sức mạnh của lợi nhuận gộp và vượt qua các giai đoạn biến động của thị trường.

"Sức mạnh của lợi nhuận gộp không hề bị phóng đại, vì việc tái đầu tư thường xuyên lợi nhuận và cổ tức có thể làm tăng đáng kể khoản đầu tư ban đầu của bạn", ông Abel nhấn mạnh.

Chuyên gia đến từ UOB cũng dẫn một câu nói nổi tiếng của Warren Buffett cho rằng các nhà đầu tư thuộc giới văn phòng nên "sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi". Điều này gói gọn ý tưởng rằng không nên chạy theo đám đông và tránh rơi vào tình trạng thiên vị về mặt cảm xúc.

Trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động khó lường từ thế giới như hiện nay thì theo ông Abel Lim, chiến lược đầu tư phù hợp nhất là tối ưu sức mạnh của lãi suất kép trong đầu tư, xây dựng thu nhập ổn định từ đầu tư cổ tức và phân bổ tài sản đa kênh.

Trong đó, ông Abel cho rằng chiến lược đầu tư quan trọng nhất là nắm giữ tầm nhìn đầu tư dài hạn, vì thời gian nhà đầu tư tham gia vào thị trường càng lâu thì lợi thế càng nhiều so với việc chỉ tham gia theo từng thời điểm của thị trường.

"Bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư mua và nắm giữ sẽ tạo ra lợi nhuận dài hạn tốt hơn từ danh mục đầu tư của họ. Một điều quan trọng khác là hãy xem xét các khoản đầu tư có chất lượng, vì các công ty chất lượng với mô hình kinh doanh tốt sẽ tạo ra lợi nhuận đầu tư ổn định với độ biến động thấp hơn", ông Abel chia sẻ

"Để xây dựng một danh mục đầu tư linh hoạt có thể vượt qua biến động của thị trường và mang lại lợi nhuận ổn định theo thời gian, hãy kết hợp giữa những tài sản có độ an toàn cao hơn và tài sản có tiềm năng tăng giá vốn. Đa dạng hóa giữa các khu vực và lĩnh vực khác nhau cũng sẽ giúp giảm bớt sự biến động trong danh mục đầu tư của bạn", ông Abel chia sẻ thêm.

Việc đạt được tự do tài chính trở thành một trong những ước mơ quan trọng của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Để hỗ trợ và đồng hành cùng họ trên con đường này, Ngân hàng UOB Việt Nam hiện đang hợp tác với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ UOB Asset Management Việt Nam nhằm cung cấp đến khách hàng các giải pháp đầu tư phù hợp đặc biệt là cho người trẻ - những người đang tìm kiếm lối đi riêng trong việc quản lý và phát triển tài chính cá nhân. Tìm hiểu thêm các giải pháp đầu tư phù hợp tại đây