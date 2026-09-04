Chính sách mới từ tháng 9/2026: Đưa người gặp tai nạn đi cấp cứu có thể nhận 5 triệu đồng, nạn nhân được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng

Từ ngày 1/9/2026, chính sách hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ chính thức được triển khai. Đáng chú ý, nạn nhân bị thương nặng có thể được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng để hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp gặp tai nạn giao thông đều thuộc diện được nhận hỗ trợ.

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 126/2026/TT-BCA ngày 30/6/2026, quy định trình tự, thủ tục thực hiện các nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Thông tư được ban hành nhằm triển khai Nghị định số 279/2025/NĐ-CP của Chính phủ và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Một trong những mục tiêu quan trọng của Quỹ là hỗ trợ những nạn nhân và gia đình nạn nhân tai nạn giao thông đang gặp khó khăn về kinh tế, đồng thời động viên các tổ chức, cá nhân có hành động cứu giúp người bị nạn.

Không hỗ trợ đối với nạn nhân là người trực tiếp gây ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Theo quy định, đối với nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% và đang gặp khó khăn về kinh tế, mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/người/vụ việc.

Gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường bộ và đang gặp khó khăn về kinh tế có thể được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình.

Đặc biệt, trường hợp nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81%, Quỹ có thể hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển với mức tối đa 100 triệu đồng/người/lần.

Tuy nhiên, các khoản hỗ trợ trên không được áp dụng cho tất cả nạn nhân tai nạn giao thông. Theo Thông tư số 126/2026/TT-BCA, Quỹ sẽ không chi hỗ trợ đối với những vụ tai nạn không được cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ thụ lý, điều tra hoặc giải quyết theo quy định của pháp luật.

Một trường hợp đáng chú ý khác là người trực tiếp gây ra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đường bộ cũng không thuộc diện được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác bị pháp luật cấm sử dụng cũng không được nhận hỗ trợ từ Quỹ. Quy định tương tự được áp dụng trong trường hợp phương tiện tham gia giao thông không đủ điều kiện lưu hành theo quy định pháp luật.

Đối với trường hợp có người tử vong, gia đình nạn nhân cũng phải thuộc diện đang gặp khó khăn về kinh tế mới đủ điều kiện xem xét hỗ trợ.

Không chỉ hỗ trợ nạn nhân và gia đình nạn nhân, chính sách mới còn dành nguồn lực để động viên những người trực tiếp tham gia cứu giúp người gặp nạn.

Theo đó, tổ chức trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa và đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu có thể được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/vụ việc. Đối với cá nhân, mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/vụ việc.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu hoặc vận chuyển người bệnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia cứu chữa người bị nạn nhưng có thu phí dịch vụ cấp cứu hoặc vận chuyển cũng không thuộc diện được hỗ trợ.

Ngoài ra, cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông đường bộ khi tham gia cứu giúp người bị nạn cũng không được chi hỗ trợ từ Quỹ theo nội dung này.

Quỹ cũng có thể hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ gây ra, trong trường hợp những hoạt động này không được Nhà nước bảo đảm kinh phí. Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/vụ việc đối với tổ chức và 5 triệu đồng/vụ việc đối với cá nhân.

Các mức tiền nêu trên là mức tối đa. Khoản hỗ trợ thực tế đối với từng trường hợp sẽ được xem xét dựa trên hồ sơ, điều kiện cụ thể, khả năng cân đối của Quỹ và các quy định pháp luật liên quan.

Người thuộc diện được hỗ trợ có thể gửi đơn đề nghị theo mẫu đến cơ quan đầu mối bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh, thành phố sẽ tiếp nhận, lập hồ sơ theo phạm vi, địa bàn được phân công.

Việc chính thức triển khai chính sách từ ngày 1/9/2026 được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm một cơ chế hỗ trợ đối với các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chính sách cũng tạo thêm động lực đối với những hành động kịp thời cứu giúp người bị nạn, qua đó huy động nguồn lực xã hội để giảm thiểu hậu quả của tai nạn giao thông đường bộ.