Chính sách nhà đất mới có hiệu lực, đâu là giải pháp cho người mua?

Giá bất động sản có xu hướng tăng nhanh sau ngày 1.8



Theo chuyên gia kinh tế, việc đưa ba luật mới vào cuộc sẽ góp phần giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án tạm ngừng được khởi động lại và thúc đẩy sự ra đời của các dự án mới. Về nguyên tắc thị trường, khi nguồn cung tăng, cân đối bài toán cung - cầu thì giá BĐS nói chung cũng như giá đất nói riêng sẽ hạ nhiệt, song thực tế lại đang diễn biến ngược lại. Đây là biểu hiện tự nhiên và tất yếu của thị trường khi bắt đầu sôi động trở lại; đồng thời, phù hợp với động cơ và thực tế của cả người mua lẫn người bán.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang dần phục hồi và nhu cầu nhà ở tăng cao, việc giá nhà tăng là một xu hướng không thể tránh khỏi. Từ góc độ của các chủ đầu tư, áp lực gia tăng chi phí đầu vào, lãi vay ngân hàng cùng với thời gian "đắp chiếu" dự án đã khiến việc điều chỉnh giá bán trở thành một giải pháp tất yếu để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.



Theo báo cáo mới nhất của Dat Xanh Services, giá bán sơ cấp trong nửa cuối năm 2024 dự kiến sẽ tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thị trường Hà Nội đang chứng kiến mức tăng giá mạnh nhất, ước tính từ 15-20%, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu lớn từ phía người mua (1). Tại TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, giá nhà cũng được dự báo sẽ tăng từ 5-10% do tác động của lạm phát và chi phí xây dựng tăng (2).

Tình trạng sôi động trở lại của thị trường có thể khiến nhiều người khó tiếp cận giấc mơ mua nhà

Cho vay đến 85% giá trị tài sản, Eximbank nhận loạt phản hồi tích cực



Trước tình hình thị trường bất động sản có xu hướng tăng trong thời gian tới, nhiều ngân hàng, trong đó có Eximbank cung cấp các gói vay ưu đãi với lãi suất hấp dẫn và thủ tục đơn giản hơn.

Với tỷ lệ cho vay lên đến 85% giá trị tài sản, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn lớn để thực hiện ước mơ sở hữu nhà. Đặc biệt, lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,5%/năm, thời gian vay tối đa 40 năm và chính sách ân hạn gốc 7 năm đã giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính cho người mua nhà. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể thoải mái trả nợ trong một thời gian dài mà không bị áp lực tài chính quá lớn.

Với tỷ lệ vay cao cùng lãi suất hấp dẫn, gói vay của Eximbank giúp nhiều người dễ dàng thực hiện ước mơ mua nhà

Ngoài ra, quy trình phê duyệt nhanh chóng chỉ trong vòng 8 giờ là một điểm cộng lớn của Eximbank, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và hoàn tất thủ tục vay một cách thuận tiện.



Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm cho vay mua bất động sản của Eximbank đã nhận được nhiều phản hồi tích cực và sự hài lòng cao độ từ phía khách hàng. Những phản ứng từ thị trường phần nào cho thấy sản phẩm này sở hữu những đặc điểm vượt trội, là "cứu cánh" cho nhiều khách hàng cá nhân.

Với những ưu đãi và đặc tính nổi bật, sản phẩm cho vay mua bất động sản của Eximbank hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai có nhu cầu mua nhà, tích lũy tài sản hoặc đầu tư cho thuê. Eximbank cam kết mang lại những giải pháp tài chính tối ưu, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình xây dựng và phát triển cuộc sống.