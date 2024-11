Chính thức giới thiệu Masteri Grand Avenue tại phía Bắc Hà Nội

Masteri Grand Avenue là dự án thuộc bộ sưu tập Masteri Collection đầu tiên và duy nhất của nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes tại Vinhomes Global Gate với bộ đôi tòa tháp The Sunset và The Sunrise.

Vị trí chiến lược tại Thành phố giao thương quốc tế

Masteri Grand Avenue tọa lạc ngay tại vị trí cửa ngõ chiến lược của đại đô thị, thuộc phân khu Thịnh Vượng, trên trục đường Trường Sa, kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Nội Bài, trung tâm thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Với lợi thế hạ tầng giao thông hiện đại và khả năng kết nối vượt trội: 5 phút đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, 10 phút đến Hồ Tây (sau khi cầu Tứ Liên hoàn thiện), đặc biệt, chưa đầy 20 phút đến Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, tâm điểm hội nhập quốc tế phía Bắc thủ đô... Masteri Grand Avenue sẽ là chốn an cư lý tưởng cho những cư dân toàn cầu, giới doanh nhân và chuyên gia quốc tế.

Không gian sống quốc tế giữa dòng chảy văn hóa đầy bản sắc

Kế thừa giá trị Sống tinh tế từ Masteri Collection, cảm hứng xuyên suốt của Masteri Grand Avenue là sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống và phong cách sống hiện đại, giữa thiên nhiên thanh bình và nhịp sống đô thị sôi động, tạo nên một không gian sống lý tưởng cho cộng đồng cư dân quốc tế.

Với tổng diện tích 9.760 m², dự án bao gồm hai tòa tháp cao 45 tầng với ba tầng hầm. Tòa tháp đầu tiên, The Sunset sở hữu tầm nhìn rộng mở về bầu trời phía Tây, nơi thu vào tầm mắt toàn cảnh sự chuyển giao kỳ diệu của ngày và đêm khi ánh mặt trời đổ bóng xuống mặt nước sông Hồng lấp lánh, khơi gợi những cảm xúc lắng đọng và đầy tự hào. Đối lập, The Sunrise mang đến một hành trình ấn tượng của thị giác và cảm xúc cho mọi chủ nhân khi đón trọn cảnh tượng bình minh bừng sáng rực rỡ trên miền di sản, The Sunrise đại diện cho một phong cách sống tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Các loại hình căn hộ tại đây được thiết kế đa dạng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của cư dân, từ những người trẻ năng động đến các gia đình đa thế hệ. Diện tích căn hộ linh hoạt từ 30m2 đến 278m2 cùng nhiều lựa chọn các loại hình căn hộ bao gồm: Studio, 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ +, 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ +, 3 phòng ngủ và Duplex, Penthouse.

Những yếu tố truyền thống được đan cài trong thiết kế kiến trúc hiện đại tại Masteri Grand Avenue

Được kiến tạo bởi đội ngũ tư vấn quốc tế, Masteri Grand Avenue có thiết kế kiến trúc độc đáo với ngôn ngữ thiết kế hai mặt đối lập. Mặt ngoài của tòa tháp hướng ra sân bay Nội Bài và ngoại khu, mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại với những đường nét thẳng đứng mạnh mẽ. Ngược lại, mặt trong hướng về phía sông Hồng và công viên nội khu được tô điểm bởi những nét ngang tựa như dòng chảy êm đềm của những dòng sông, thể hiện tinh thần thư thái và gắn kết với thiên nhiên.

Sống đa chiều trải nghiệm giữa hệ tiện ích quốc tế

Với mong muốn thúc đẩy lối sống bền vững, Masteri Grand Avenue mang tới 35 tiện ích ngoài trời giàu cảm hứng tạo nên sự kết nối giữa thiên nhiên và con người. Sân thể thao đa năng, Sân chơi trẻ em, Bể bơi chuẩn resort ngoài trời, Bể sục jacuzzi, Vườn thưởng trà, Vườn nướng BBQ,... được khéo léo sắp đặt xen kẽ cùng những mảng xanh đa tầng để cư dân tận hưởng một cuộc sống trong lành hơn, khỏe mạnh hơn mỗi ngày.

Masteri Grand Avenue kiến tạo phong cách sống giàu trải nghiệm với hệ tiện ích đặc quyền bao gồm 35 tiện ích ngoài trời và 14 tổ hợp tiện ích trong nhà

Bên cạnh đó, 14 tổ hợp tiện ích trong nhà tạo điều kiện lý tưởng để mọi chủ nhân tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Khu tắm onsen trong nhà lần đầu tiên xuất hiện tại một dự án thuộc Masteri Collection, Phòng tập golf 3D, Phòng gym, Lớp học yoga, Lớp học nghệ thuật, Thư viện, Studio sáng tạo, Khu vui chơi trẻ em và thiếu niên,...

Khu tắm onsen trong nhà lần đầu tiên xuất hiện tại một dự án thuộc bộ sưu tập Masteri Collection

Ngoài ra, Masteri Grand Avenue thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích của đại đô thị Vinhomes Global Gate. Tại đây, cư dân đón trọn dòng chảy thương mại, văn hoá với các sự kiện tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – một trong mười trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới, đồng thời tận hưởng hệ tiện ích sinh sống, mua sắm, làm việc với hồ trung tâm 32ha, TTTM Vincom Mega Mall,…

Được bảo chứng bởi uy tín của Nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes cùng dịch vụ quản lý vận hành vượt trội với triết lý "khách hàng là trọng tâm" của Masterise Property Management đã được minh chứng qua các dự án thuộc Masteri Collection như Masteri Waterfront, Masteri West Heights, Masteri Centre Point; Masteri Grand Avenue không chỉ là chốn an cư mà còn là một không gian sống tinh tế, đầy trải nghiệm và an yên.

Masteri Grand Avenue - Một sản phẩm thuộc Masteri Collection

Thông tin chi tiết:

Hotline: (028) 39 159 159

Website: masterisehomes.com/masteri-grand-avenue

Địa chỉ dự án: Vinhomes Global Gate, Hà Nội