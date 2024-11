Chính thức: Hieuthuhai trở thành Tổng Giám đốc trải nghiệm của hãng kem Celano

Theo đó, ông Trần Minh Hiếu (nghệ danh Hieuthuhai) chính thức nhậm chức CEO - Chief Experience Officer - Tổng Giám đốc trải nghiệm của hãng kem Celano. Thông báo trên fanpage của hãng kem này cho biết, việc bổ nhiệm Hieuthuhai vào vị trí CEO này là bước đánh dấu chuyển mình của hãng.

“Phát súng đầu tiên cho làn sóng “Dám thử dám chơi, cùng khơi độc lạ” là tuyên bố Hieuthuhai chính thức nhậm chức, đưa những trải nghiệm cùng Celano lên một tầm cao mới. Cùng với sự dẫn dắt của “đầu tàu" Hieuthuhai, Celano chắc chắn sẽ mang lại đầy sự bất ngờ cũng như táo bạo mới trong thời gian sắp tới” , thông báo trên fanpage của hãng kem Celano nêu rõ.

Trước đó vào tối 24/11, Hieuthuhai cũng có 1 bài đăng chia sẻ rằng mình đã trở thành CEO của Celano. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Được biết bên cạnh vị trí Tổng Giám đốc trải nghiệm của hãng kem Celano, Hieuthuhai còn là giám đốc Công ty TNHH Gerdnang. Công ty này thành lập vào năm 2020 với vốn điều lệ hiện đang ở mức 9 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực sáng tác nghệ thuật, giải trí, tổ chức sự kiện và giáo dục văn hóa nghệ thuật, có trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hieuthuhai trở thành cái tên được nhiều người biết đến trong showbiz Việt sau chương trình King of Rap. Năm 2024, chàng trai sinh năm 1999 trở thành Quán quân chương trình Anh Trai Say Hi và thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc.

Về hãng kem Celano, thương hiệu này đang được quản lý bởi CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido (Kido Foods). Vào tháng 9/2024 vừa qua, Nutifood gây chú ý khi mua lại 51% vốn của Kido Foods, chính thức trở thành công ty mẹ của đơn vị này. Nói về thương vụ này lãnh đạo Nutifood cho biết, việc đầu tư vào Kido Foods cho phép Nutifood mở rộng được lĩnh vực từ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe qua các sản phẩm phục vụ nhu cầu thưởng thức ngon miệng, mang lại niềm vui cho các thành viên trong gia đình.

Đồng thời, thương vụ cũng cho phép Nutifood làm chủ một hệ thống phân phối ngành hàng đông lạnh với hàng trăm nghìn tủ kem bao phủ rộng khắp từ điểm bán lẻ truyền thống, bán lẻ hiện đại cho đến nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi giải trí,… trên cả nước.