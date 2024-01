Chính thức khởi công xây dựng dự án A&T Sky Garden

Lễ khởi công xây dựng đã được diễn ra trong không khí hân hoan và trang trọng

Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí vô cùng hân hoan nhưng không kém phần trang trọng, với sự tham dự của ban lãnh đạo, sở ban ngành tại Bình Dương, nhà thầu xây dựng, đơn vị giám sát, nhà phát triển dự án. Tại buổi lễ, đại diện chủ đầu tư: Ông Đặng Hồng An - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật A&T Việt Nam (A&T Group) cho biết:



"A&T Sky Garden là một dự án căn hộ cao cấp của A&T Group tại Bình Dương - Đồng thời là dấu mốc khởi đầu quan trọng trong việc tập trung phát triển vào thị trường miền Nam, một thị trường tiềm năng và sôi động. Dự án nằm ở vị trí có 3 mặt giáp sông và hồ, có tầm nhìn rộng ra Sài Gòn. Dự án là sự đầu tư lớn nhất của A&T Group tính đến thời điểm hiện tại, với mục tiêu mang đến tiêu chuẩn sống cao cấp cho cư dân. A&T Sky Garden được đầu tư thiết kế hiện đại, tối ưu diện tích, nhiều cây xanh, sang trọng và tinh tế. Dự án là một khu căn hộ khép kín, an ninh và yên tĩnh, trong khu vực có thể được coi là sầm uất và phát triển tại TP. Thuận An.

Với cương vị chủ đầu tư, chúng tôi cam kết xây dựng đúng quy chuẩn và đúng tiến độ, minh bạch về pháp lý, đảm bảo quyền lợi cho những cư dân tương lai của dự án. Chúng tôi cũng cam kết đồng hành cùng cư dân tương lai, đảm bảo cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi tin tưởng rằng A&T Sky Garden sẽ là một biểu tượng mới của Bình Dương, một nơi an cư lý tưởng, mang lại giá trị thật cho tất cả khách hàng của chúng tôi".

Ông Đặng Hồng An - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám Đốc A&T Group phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, A&T Sky Garden là khu căn hộ sở hữu vị trí thuận lợi, khi tọa lạc giữa hai dòng sông, sông Sài Gòn và sông Lái Thiêu, đối diện hồ Gươm Xanh tại miền Nam, tạo nên địa thế "ba mặt hướng thủy" ngay lõi khu dân cư sát cạnh Sài Gòn. A&T Sky Garden có tổng diện tích hơn 7000m2, với 2 tháp mỗi tháp cao 40 tầng và 2 tầng hầm, với điểm nổi bật là khu vườn trên không độc đáo ở sân thượng.



Với lợi thế cao 40 tầng, A&T Sky Garden được xem là một trong những khu căn hộ cao nhất khu vực, cho nên những cư dân tương lai sinh sống tại A&T Sky Garden sẽ được hưởng đặc quyền không phải dự án nào cũng có được đó chính là view panorama đẳng cấp, với tầm nhìn thông thoáng, từ sông đến hồ, từ nơi yên ả của dòng sông đến nơi nhộn nhịp của phố thị.

Tại dự án, mỗi tầng, mỗi căn, mỗi góc, cư dân sẽ được thưởng thức những phong cảnh khác nhau, với tầm nhìn thông thoáng, rộng rãi, cũng góp phần tạo nên không gian sống trong lành, thư thái ngay trong chính căn hộ của mình. Cũng chính vì vậy, dù chưa chính thức ra mắt thị trường, A&T Garden vẫn luôn được giới đầu tư chờ đợi vì không chỉ "đẹp về vị trí", "tốt về chất lượng bàn giao" mà còn "hấp dẫn về giá".

Phối cảnh một góc khu căn hộ nhìn từ Hồ Gươm Xanh

Cũng trong buổi lễ, chủ đầu tư A&T Group cho biết sẽ chính thức giới thiệu dự án ra mắt thị trường miền Nam thông qua nhà phát triển dự án DXMD Vietnam (Công ty Cổ phần DXMD Việt Nam – công ty thành viên trực thuộc Đất Xanh Services) vào quý I/2024.