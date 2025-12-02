Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh cả nước

02-12-2025 - 09:40 AM | Xã hội

Năm nay, Tết Dương lịch học sinh được nghỉ mấy ngày?

Thông tin đang được quan tâm nhất lúc này chính là lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026. Theo quy định chung, Tết Dương lịch (ngày 1/1) là ngày nghỉ lễ chính thức đối với người lao động và học sinh, sinh viên cả nước.

Năm 2026, ngày 1/1 rơi vào thứ Năm. Vậy nên, thầy cô, học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên cả nước sẽ được nghỉ chính thức 1 ngày, là ngày thứ Năm (tức 1/1/2026). Các em sẽ trở lại trường học bình thường vào thứ Sáu, ngày 2/1/2026.

Trong ngày nghỉ này, theo Bộ luật Lao động, thầy cô giáo được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên trên thực tế, một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, có thể xem xét cho học sinh nghỉ học cả ngày thứ Sáu (2/1/2026) để kết nối với ngày nghỉ cuối tuần, tạo thành kỳ nghỉ liên tục 4 ngày.

Việc kéo dài thời gian nghỉ thêm một ngày không phải quy định bắt buộc và chỉ được áp dụng khi có hướng dẫn chính thức từ Sở GD&ĐT địa phương.

Dù vậy, theo tình hình cập nhật, đa số tỉnh thành đã thống nhất phương án nghỉ đúng 1 ngày. Để có thông tin chính xác nhân, phụ huynh và học sinh nên theo dõi thông báo từ trường để chủ động sắp xếp lịch sinh hoạt và học tập.

