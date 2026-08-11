CHÍNH THỨC: Lịch thi bác sĩ nội trú năm 2026 của Đại học Y Hà Nội

Theo thông báo của Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi tuyển Bác sĩ nội trú (BSNT) khóa 51 năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 12 và 13/8 tại Nhà A6 của trường. Thí sinh dự thi cần có mặt trực tiếp vào chiều 11/8 để nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế, đồng thời chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và tuân thủ các quy định về vật dụng được mang vào khu vực thi.

Cụ thể, lịch thi tuyển Bác sĩ nội trú và Thạc sĩ Định hướng ứng dụng (ĐHUD) năm 2026 được Trường Đại học Y Hà Nội phân chia theo từng đối tượng và nhóm chuyên ngành như sau:

Trước khi bước vào kỳ thi, tất cả thí sinh bắt buộc phải trực tiếp đến Trường Đại học Y Hà Nội để nhận thẻ dự thi và nghe phổ biến quy chế. Hoạt động này diễn ra từ 14h đến 15h ngày 11/8/2026. Nhà trường lưu ý thí sinh phải mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ và không được ủy quyền cho người khác nhận thẻ thay.

Trong ngày thi, thí sinh được phép mang theo căn cước công dân, thẻ dự thi, bút chì, đồng hồ truyền thống sử dụng cơ hoặc pin và chai nước trong suốt đã bóc nhãn. Ô che mưa cũng được phép mang theo nhưng phải dán nhãn ghi rõ họ tên, số điện thoại và số báo danh trên cán ô để gửi trước cửa Nhà A6.

Ngược lại, nhiều vật dụng không được phép mang vào khu vực thi gồm túi clear bag đựng đồ, bút bi, bút máy, ví cá nhân, chìa khóa, đồng hồ thông minh, tai nghe, thiết bị phát sóng và các loại tài liệu không do Hội đồng thi cấp.

Đối với những vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, thí sinh cần chủ động chuẩn bị một balo hoặc túi có khóa kéo để gửi bên ngoài. Túi phải được gắn name tag ghi rõ họ tên, số báo danh và số điện thoại. Ban tổ chức lưu ý sẽ từ chối nhận giữ đồ nếu túi không có khóa kéo hoặc không có thông tin nhận diện đầy đủ. Thí sinh cũng được khuyến cáo không mang theo tài sản có giá trị lớn đến điểm thi.

Thẻ dự thi là giấy tờ đặc biệt quan trọng và thí sinh phải giữ nguyên trạng trong suốt kỳ thi. Nhà trường yêu cầu không được viết hoặc vẽ bất kỳ ký tự nào lên thẻ dự thi trước và trong quá trình làm bài. Nếu vi phạm, thí sinh có thể bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Trường Đại học Y Hà Nội

Một trong những quy định thí sinh cần đặc biệt lưu ý là thời gian có mặt tại phòng thi. Nếu đến muộn 15 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bài, thí sinh sẽ không được tham dự môn thi đó và các môn thi tiếp theo theo quy định của kỳ thi.

Nhà trường cũng lưu ý thí sinh chủ động tính toán thời gian di chuyển để tránh ùn tắc và đến điểm thi muộn. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, thí sinh được đề nghị không di chuyển bằng ô tô và không gửi ô tô tại trường. Tại khu vực Nhà A6, thí sinh lên phòng thi bằng cầu thang bộ phía trước và xuống bằng cầu thang bộ phía sau theo hướng dẫn của giám thị.

Với kỳ thi có tính cạnh tranh cao như tuyển Bác sĩ nội trú, việc nắm chính xác lịch thi và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, vật dụng trước ngày thi sẽ giúp thí sinh hạn chế những sai sót không đáng có. Thí sinh nên chủ động có mặt tại trường đúng thời gian quy định, kiểm tra lại thẻ dự thi và các giấy tờ cần thiết, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của Hội đồng tuyển sinh và giám thị trong suốt quá trình dự thi.