Chính thức mở bán phân khu đặc quyền Imperial Lotus tại Vườn Vua Resort & Villas

Trong bối cảnh thị trường nghỉ dưỡng ven đô đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhu cầu sống gần thiên nhiên để tránh xa cuộc sống đô thị ngày càng cao. Với xu hướng "semi-first home" – mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng và an cư bền vững, Imperial Lotus nổi bật là một trong những phân khu tiên phong tích hợp hoàn hảo các tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cơ hội đầu tư bất động sản đẳng cấp.

Imperial lotus – chạm đến vẻ đẹp nguyên bản, sở hữu giá trị độc đáo

Imperial Lotus mang đến trải nghiệm lưu trú, nghỉ dưỡng gần Hà Nội, đáp ứng nhu cầu tìm về giá trị nguyên bản và độc đáo của giới thượng lưu. Với sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường nghỉ dưỡng ven đô, Imperial Lotus là một minh chứng cho việc kết hợp nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn với dịch vụ đẳng cấp và hệ sinh thái tự nhiên phong phú.

Vẻ đẹp nguyên bản

Lấy cảm hứng từ loài sen quý hiếm Tịnh Đế Liên, phân khu Imperial Lotus nổi bật với vẻ đẹp hòa quyện vào thiên nhiên thuần khiết và nguyên sơ. Tọa lạc trên đầm sen Bạch Thủy rộng 70ha, nơi đây mang đến một cảnh quan đầy sắc màu suốt bốn mùa, đồng thời thừa hưởng nguồn khoáng nóng quý giá từ khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh Thủy, Phú Thọ.

Khi mà phong thủy ngày càng trở thành yếu tố được nhiều người chú trọng trong việc chọn mua bất động sản, Imperial Lotus sở hữu vị trí phong thủy "tựa sơn hướng thủy" với hồ sen Bạch Thủy tĩnh lặng phía trước và dãy núi Ba Vì hùng vĩ phía sau, mang lại nguồn năng lượng dồi dào và vượng khí cho cuộc sống thịnh vượng quanh năm.

Giá trị độc đáo

Imperial Lotus là tổ hợp VIP nhất Vườn Vua, hưởng trọn mọi tiện ích riêng tư, riêng biệt 5 sao với 50+ tiện ích chung và 13+ tiện ích riêng. Về mặt thiết kế, Imperial Lotus là sự giao thoa hài hòa giữa phong cách Châu Âu và văn hóa bản địa, cho phép chủ nhân linh hoạt tùy chỉnh không gian sống.

Là nơi an cư lý tưởng cho mọi thế hệ, Imperial Lotus sở hữu hệ thống khoáng nóng tự nhiên, được dẫn trực tiếp đến từng biệt thự từ mỏ khoáng nóng ngầm tại Thanh Thủy. Sự kết hợp giữa các yếu tố Thủy - Nhiệt - Khoáng và khoáng chất quý hiếm tự nhiên giúp chăm sóc thể chất và tinh thần, đắm chìm cùng thiên nhiên.

Được chú trọng tối đa về yếu tố riêng tư và an toàn, phân khu Imperial Lotus trang bị hệ thống barie bảo vệ cùng an ninh tuyệt đối, giúp đảm bảo sự yên tĩnh và an toàn tuyệt đối cho gia chủ. Đây cũng là phân khu tiên phong sở hữu vườn thiền nổi trên mặt nước, bến du thuyền riêng và khu đỗ xe tiện lợi trước cửa biệt thự.

Với mức giá từ 6,3 tỷ đồng/lô, Imperial Lotus mang đến cơ hội đầu tư vào phân khúc bất động sản cao cấp, khi sở hữu các yếu tố đắt giá như vị trí thuận lợi, kiến trúc độc đáo và tiện ích all-in-one đẳng cấp.

Tại sự kiện mở bán chính thức vào ngày 17/11, khách hàng sẽ nhận được tới 300 triệu đồng khi trở thành chủ nhân của một biệt thự tại Imperial Lotus, cùng với 3 chỉ vàng Quả tân gia và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.