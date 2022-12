Chính thức ra mắt Ixora Ho Tram By Fusion giai đoạn 2

Chủ đầu tư nước ngoài uy tín và tiềm lực vững mạnh



So với các dự án khác trên thị trường, Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu lợi thế khác biệt khi được phát triển bởi chủ đầu tư nước ngoài uy tín là Công Ty TNHH Dự Án Hồ Tràm (Ho Tram Project Company - HTP). Đây cũng chính là chủ đầu tư của cả khu phức hợp nghỉ dưỡng hàng đầu Đông Nam Á quy mô 164ha - The Grand Ho Tram Strip, bao gồm một quần thể tiện ích chuẩn quốc tế đã đưa vào hoạt động như khách sạn InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và sân golf The Bluffs.

Đằng sau HTP là Lodgis Hospitality Holdings (Lodgis), được thành lập bởi Quỹ đầu tư vốn cổ phần hàng đầu thế giới Warburg Pincus và các cổ đông lớn. Với sự đầu tư bài bản, quy mô và dài hạn của Lodgis vào khu phức hợp, khách hàng sở hữu Ixora Ho Tram by Fusion sẽ càng thêm an tâm khi biết ngôi nhà nghỉ dưỡng của mình được chăm chút bởi một "ông lớn" đã thành công trong việc phát triển và vận hành danh mục các dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực, đáp ứng được các tiêu chí nghỉ dưỡng của khách hàng cũng như khả năng khai thác bán phòng trong nước và quốc tế.

Vị trí thuận lợi, liền kề Tp.HCM

Là một sản phẩm đầu tư đón đầu về dài hạn, Ixora sở hữu nhiều lợi điểm đến từ vị trí cách Tp.HCM 2 giờ và sân bay Long Thành 50 phút di chuyển.

Không chỉ là ngôi nhà nghỉ dưỡng thuận tiện và dễ dàng để chủ sở hữu có thể đi đến bất kỳ lúc nào mà Ixora Ho Tram by Fusion còn được thừa hưởng tiềm năng to lớn từ 16 triệu dân của Tp.HCM. Đặc biệt, trong năm 2025 khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào vận hành giai đoạn 1, cùng thời điểm bàn giao của Ixora giai đoạn 2, sẽ là một đòn bẩy quan trọng giúp gia tăng giá trị của dự án nói riêng và khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip nói chung.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng và đối tác.

Ngoài ra, quỹ đất ven biển ngày càng ít nên BĐS biển như Ixora sẽ không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian. Đó là chưa kể đến việc dự án sẽ thừa hưởng những lợi thế to lớn đến từ việc hàng loạt công trình giao thông trọng điểm trong khu vực được triển khai và đưa vào hoạt động trong thời gian tới, gia tăng kết nối với TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.



Bên cạnh đó là các chính sách kích cầu du lịch và định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước sẽ mang đến nhiều cơ hội để BĐS nghỉ dưỡng Hồ Tràm nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng cất cánh trong những năm sắp tới.

Chỉ cần sở hữu một căn condotel hay biệt thự là tận hưởng tiện ích sẵn có của một khu phức hợp cao cấp

Là dự án thành phần thuộc The Grand Ho Tram Strip, Ixora sẽ mang đến cho khách hàng không chỉ những tiện ích nội khu hiện đại, mà còn cả một quần thể tiện ích chuẩn quốc tế đã đi vào hoạt động.

Đây chính là ngôi nhà nghỉ dưỡng "một điểm đến, triệu trải nghiệm" với quần thể tiện ích đa dạng từ casino hiện đại, sân golf The Bluffs lừng lẫy, không gian lưu trú sang trọng mang thương hiệu InterContinental và Holiday Inn Resort với các trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu, hệ thống nhà hàng Á - Âu, hồ bơi rộng lớn, trung tâm nhạc nước, jukebox karaoke, gym fitness, spa, rạp chiếu phim, bar lounge, bowling, game center, shopping, các hoạt động thể thao bãi biển, kid clubs, beach club và công viên nước liền kề sắp được triển khai.

Việc tích hợp đa dạng các tiện ích theo chuẩn quốc tế như vậy sẽ đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn, ẩm thực, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cơ thể của các thành viên trong gia đình và đặc biệt là không gian hiện đại xứng tầm để chủ sở hữu Ixora tiếp đãi bạn bè và đối tác.

Giá trị của cả một khu phức hợp sẵn với tiêu chuẩn quốc tế như vậy không chỉ đảm bảo các tiêu chí về nghỉ dưỡng mà đó còn là một khoản đầu tư an toàn và hấp dẫn. Thứ nhất, việc đầu tư và xây dựng hàng loạt tiện ích có sẵn sẽ chứng minh được tiềm lực về tài chính của chủ đầu tư, không phải chủ đầu tư nào cũng có đủ năng lực và danh tiếng để phát triển một quần thể nghỉ dưỡng hiện đại hàng đầu Đông Nam Á như vậy.

Hình ảnh tại sự kiện

Bên cạnh đó, năng lực và kinh nghiệm khai thác công suất phòng hiệu quả đối với các thị trường nước ngoài – đặc biệt là thị trường Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc – giúp các chủ sở hữu Ixora an tâm hơn về tài sản của mình khi được đưa vào vận hành sau này, đảm bảo dòng tiền thụ động cố định hàng năm. Thứ hai, khi tất cả các dự án thành phần được hoàn thành, The Grand Ho Tram Strip sẽ càng thêm thu hút và trở thành công trình mang tính biểu tượng của cả khu vực và khi đó, cơ hội để sở hữu một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng tại đây sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều. Vì vậy, việc sở hữu Ixora ngay từ thời điểm này là một lựa chọn hợp lý.

Sản phẩm tinh tế và khác biệt

Được chăm chút bởi các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, Ixora Ho Tram by Fusion mang đến một không gian nghỉ dưỡng hoà quyện cùng thiên nhiên trong lành, tận dụng tối đa các yếu tố tự nhiên bao quanh dự án từ bãi biển nguyên sơ trước mắt cho đến mảng xanh 11.000ha của rừng nguyên sinh liền kề.

Tất cả căn condotel đều có ban công riêng với tầm nhìn hướng biển, được trang bị đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn châu Âu của thương hiệu vận hành Fusion Hotel Group. Đặc biệt, phải kể đến không gian ngoài trời tiện nghi mà sản phẩm tại đây mang đến cho khách hàng.

Từ căn 2 phòng ngủ sở hữu bồn jacuzzi thoáng đãng ngoài ban công cho đến penthouse với hồ bơi trên không đầy mê hoặc giúp chủ sở hữu được tận hưởng những làn gió biển tươi mát mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe. Trong khi đó những căn biệt thự được thiết kế với lối kiến trúc liền mạch, không gian mở tận dụng tối đa những khung cửa kính lớn để mang cả thiên nhiên vào trong ngôi nhà. Nghỉ dưỡng tại ngôi nhà bên bờ biển Ixora không chỉ là thư giãn mà còn mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho mọi thành viên trong gia đình.

Có thể nói, Ixora Ho Tram by Fusion là một dự án ít ỏi đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí quan trọng mà khách hàng đang mong đợi: mang đến giá trị về sức khỏe, miễn phí tận hưởng nghỉ dưỡng từ 1 đến 1,5 tháng mỗi năm; đảm bảo dòng tiền thu nhập cố định hàng năm và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.