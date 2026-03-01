Chính thức từ 15/3: Tin vui cho những ai còn chật vật với số CMND cũ

Bắt đầu từ ngày 15/3 tới đây, Nghị định 58/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Một trong những nội dung trọng tâm của nghị định là việc mã hóa và tích hợp thông tin số chứng minh nhân dân 9 số, cùng với số định danh cá nhân đã hủy, vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến lớn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại sự thuận lợi tối đa khi tỷ lệ người dân sử dụng ứng dụng VNeID đang ngày càng gia tăng.

Quy định mới nhấn mạnh nguyên tắc các cơ quan, tổ chức và cá nhân không được yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số chứng minh nhân dân 9 số hoặc số định danh cá nhân đã hủy. Thay vì quy trình thủ công mang theo nhiều loại giấy tờ như trước đây, việc khai thác thông tin sẽ được thực hiện trực tiếp thông qua ứng dụng VNeID hoặc quét mã QR, đọc dữ liệu từ bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước. Các dữ liệu điện tử này có giá trị pháp lý tương đương để phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và các giao dịch dân sự khác, góp phần giảm bớt gánh nặng về hồ sơ giấy tờ cho người dân.

Nghị định 58/2026 cũng hướng dẫn cụ thể về trình tự tích hợp thông tin vào thẻ căn cước đối với các nhóm đối tượng đặc thù, bao gồm người dưới 6 tuổi, công dân xin cấp lại thẻ do mất, hỏng hoặc có sự thay đổi về địa giới hành chính. Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, công dân và người đại diện hợp pháp có thể chủ động lựa chọn các trường thông tin cần tích hợp khi nộp hồ sơ. Cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an sẽ chịu trách nhiệm đối chiếu, xác thực dữ liệu thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia trước khi tiến hành tích hợp và thông báo kết quả đồng thời khi trả thẻ cho người dân.

Để duy trì tính chính xác của hệ thống dữ liệu, Bộ Công an sẽ áp dụng cơ chế tự động kiểm tra, xác thực và điều chỉnh thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu căn cước khi có sự đồng bộ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Trong trường hợp phát hiện có sai sót phát sinh từ quá trình cập nhật của hệ thống, cơ quan quản lý căn cước sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để khắc phục. Ngược lại, nếu công dân tự phát hiện thông tin do mình cung cấp có sự nhầm lẫn hoặc thay đổi, họ cần đến trực tiếp công an cấp xã nơi cư trú để đề nghị thực hiện việc cập nhật và nắn chỉnh lại dữ liệu cho chính xác.