Chính thức từ hôm nay (1/11), toàn bộ người dân Việt Nam đón tin vui

Tối 31/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành. Mức giá mới được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Cùng với quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện, trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 01/11/2026.

Việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Đồng thời, việc điều chỉnh căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; Thông tư số 60/2025/TT-BCT ngày 2/12/2025 của Bộ Công Thương quy định về việc thực hiện giá bán điện và các quy định có liên quan.

Việc giảm giá điện lần này được thực hiện trên cơ sở Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.

Theo EVN, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Tập đoàn đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng giảm về 0% từ ngày 1/11

Cùng ngày, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026, quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại ở mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/3/2027.

Ngày 31/10, Chính phủ ban hành Theo Nghị quyết số 45/2026, quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, căn cứ Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.