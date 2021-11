Chờ giá hạ nhiệt hay “xuống tiền” mua BĐS thời điểm này?

Chính tâm lý này thể hiện sự băn khoăn của người mua khi xuống tiền. Theo một số chuyên gia, có thể trong số đó vẫn còn lưỡng lự để chờ giá tốt hơn vào thời điểm cuối năm hoặc năm sau. Ngược lại, thì nhóm NĐT khác lại kì vọng vào sự tăng giá mạnh trong thời gian tới, và xem đây là thời điểm thích hợp để "xuống tiền".



Ở góc nhìn của mình, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho rằng, đây là thời điểm "vàng" cho những người mua nhà với nhu cầu ở thực. Theo vị chuyên gia này, nhu cầu nhà ở thực tại Tp.HCM hiện rất cao, trong khi nguồn cung khan hiếm. Do đó, đây là thời điểm tốt để khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp. Thứ nhất, là hiện nay rất nhiều chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho người mua nhà và ưu tiên cho những người có nhu cầu ở thực. Thứ hai trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm thứ cấp của các nhà đầu tư trước đây mua rất nhiều nhưng tài chính hạn chế nên nay cần thanh khoản để cân đối lại dòng tiền. Họ sẵn sàng chấp nhận giảm mức lợi nhuận xuống để dễ thanh khoản. Những sản phẩm này thì cực kì phù hợp với người có nhu cầu để ở do đã hoàn thành và người mua có thể thương lượng với mức giá hợp lý hơn so với thời điểm trước.

"Nếu nhà đầu tư mới thì có cơ hội nên tham gia vào thị trường càng sớm càng tốt khi thị trường vẫn còn đang yên ắng sẽ dễ chọn được sản phẩm phù hợp với mình dựa trên những kiến thức thông tin có được. Tuy nhiên, người mua phải kiểm soát được rủi ro chi phí về dòng tiền và kế hoạch tài chính của mình", ông Kiệt từng nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang từng nhấn mạnh, chưa lúc nào mua BĐS dễ như lúc này. Theo ông Quang, hiện nay lãi suất ngân hàng đang có xu hướng giảm rõ nét, điều này sẽ kích thích các ngành nghề kinh doanh ổn định, tiêu dùng tăng lên. Đây cũng chính là cơ hội cho nhu cầu mua nhà để ở, để đầu tư.

Vị chuyên gia này cho rằng, đây là thời điểm rất tốt để người mua tìm kiếm sản phẩm BĐS mà mình yêu thích.

"Tôi nghĩ, không lúc nào dễ mua BĐS như thời điểm này. Doanh nghiệp BĐS đang hỗ trợ người mua rất nhiều. Nếu có tiền nhàn rỗi thì thời điểm này nên mua một BĐS mà mình yêu thích. Khi thích thì sẽ hiểu về nó, tầm nhìn quan trọng của sản phẩm trong vòng 2-3 năm, biết được mình mua mắc hay rẻ…", ông Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Quang cho biết thêm, trên thị trường BĐS đang hình thành một số xu hướng như như bỏ phố về vườn; ở một số tỉnh thành như Đà Nẵng, Nha Trang … các hotel 2-4 sao đang bán ra rất nhiều, giá ngày càng giảm. Nếu thích những BĐS khai thác theo ông Quang đây là cơ hội rất tốt để mua vào. Bên cạnh đó, những BĐS khu dân cư, BĐS công nghiệp đang được chú trọng cũng là kênh được quan tâm ở thời điểm này.

Theo vị chuyên gia này, nếu có nguồn tiền nhàn rỗi, mua BĐS để dành thì nên mua, bởi nếu chọn mua một BĐS tốt, giá tốt cứ để đó 10 năm sẽ tăng giá gấp 3 lần. Dù mua BĐS nào thì những người thắng cuộc không bao giờ đầu tư trong vòng 6 tháng, phải đầu tư theo quy luật của thị trường BĐS. Cũng đừng bao giờ mua BĐS theo phong trào.

Nói như vậy để chúng ta thấy, nhà đầu tư nên tính đến phương án ngắn hạn – trung hạn – dài hạn. Đối với trường hợp ngắn hạn, nhà đầu tư "lướt sóng" mua đi bán ngay trong thời điểm hiện nay cần phải hết sức thận trọng.

"Theo tôi, không có gì sợ trong thời điểm hiện nay. Để lựa được bất động sản tốt thì cực kỳ khó, nhưng chúng ta đang trong thời điểm của người mua, vì giao dịch bất động sản đã ít đi rồi. Người bán nhiều hơn người mua, thành ra người mua đang làm chủ thị trường hiện nay, có thể lựa chọn một bất động sản như ý với giá tốt, vị trí tốt để đầu tư lâu dài", ông Quang nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, thay vì chờ đợi giá nhà giảm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, các chuyên gia cho rằng người mua nhà có nhu cầu ở thật nên tranh thủ thời gian này để đưa ra quyết định bởi có nhiều điều kiện thuận lợi. Ngoài ra, giá nhà sẽ không giảm mà còn được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.