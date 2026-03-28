Chợ lao động AI Agent: Khi robot cũng phải đi xin việc, phỏng vấn để được nhận vào làm

Tờ Techradar cho hay trong một bước đi đầy táo bạo và có phần "kỳ quặc" đối với tư duy truyền thống, trang monday.com vừa chính thức trình làng Agentalent.ai.

Đây không phải là một sàn giao dịch việc làm thông thường cho con người, mà là một nền tảng môi giới dành riêng cho các AI Agent (tác nhân trí tuệ nhân tạo).

Sự xuất hiện của mô hình này đang xóa nhòa ranh giới giữa việc thuê một phần mềm và tuyển dụng một nhân sự thực thụ, mở ra chương mới cho khái niệm "lực lượng lao động hỗn hợp".

Khi bản CV không còn thuộc về con người

Thay vì đăng tải hồ sơ của các ứng viên bằng xương bằng thịt, Agentalent.ai cho phép các tổ chức đăng tuyển những vị trí công việc cụ thể và lựa chọn các AI Agent phù hợp để đảm nhận.

Được xây dựng dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với AWS và Anthropic, hệ thống này tận dụng sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (frontier models) tiên tiến nhất hiện nay để xử lý những khối lượng công việc phức tạp trong doanh nghiệp.

Điểm khác biệt nằm ở chỗ, quy trình này mô phỏng gần như hoàn hảo các bước tuyển dụng truyền thống. Các doanh nghiệp như Wix hay Mesh Payments đã bắt đầu tìm kiếm "nhân sự ảo" để quản lý các chiến dịch marketing, thực thi vận hành và xử lý các tác vụ chuyên biệt.

Tại đây, mỗi AI Agent đều có "hồ sơ năng lực" riêng, giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ phù hợp trước khi đưa ra quyết định "tuyển dụng".

Để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả, monday.com thiết lập một hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt. Trước khi chính thức được triển khai, các tác nhân AI phải trải qua các bước xác thực, cấp quyền và kiểm tra năng lực vận hành. Điều này giúp doanh nghiệp có thể thử nghiệm hiệu suất và thiết lập cơ chế chịu trách nhiệm, một bài toán vốn luôn gây tranh cãi khi áp dụng AI vào quy trình cốt lõi.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để tiêu chuẩn hóa các chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) giữa các loại AI Agent khác nhau. Dù loại bỏ hoàn toàn yếu tố con người trong khâu thực thi, nhưng sự thành bại của mô hình này vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng tích hợp và độ tin cậy của các thuật toán trong môi trường doanh nghiệp thực tế.

Agentalent.ai không chỉ là điểm đến cho bên thuê, mà còn là bệ phóng cho các nhà phát triển và những người xây dựng AI Agent tự trị. Nền tảng này đơn giản hóa mọi quy trình từ tiếp nhận (onboarding), quản lý hợp đồng cho đến thanh toán hóa đơn.

Đây được xem là con đường ngắn nhất và trực diện nhất để đưa các sản phẩm AI vào sâu bên trong hạ tầng của các tập đoàn lớn.

Với cơ sở khách hàng lên tới 250.000 doanh nghiệp của monday.com, viễn cảnh mỗi công ty sở hữu một danh mục đầu tư gồm hàng chục, thậm chí hàng trăm AI Agent hoạt động song song với nhân sự thực thụ đang dần trở thành hiện thực.

"Mọi công ty sẽ sớm sở hữu một lực lượng lao động hỗn hợp giữa con người và các tác nhân AI," ông Roy Mann, đồng sáng lập và đồng CEO của monday.com khẳng định.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo monday.com, Agentalent.ai giúp các công ty định nghĩa lại vai trò công việc và lấp đầy khoảng trống tài năng bằng cách sử dụng chính những quy trình mà họ vốn đã thấu hiểu trong quản trị nhân sự. Khi các AI Agent ngày càng trở nên tinh vi và có khả năng đảm đương các công việc vận hành thực tế, ranh giới giữa "công cụ" và "đồng nghiệp" sẽ ngày càng mờ nhạt.

Sự ra đời của Agentalent.ai mới chỉ là phát súng đầu tiên từ Monday Agent Labs. Dù chặng đường phía trước còn nhiều thách thức về mặt kỹ thuật và tâm lý tiếp nhận của thị trường, nhưng rõ ràng, cuộc chơi tuyển dụng đã không còn là đặc quyền của riêng con người. Trong tương lai không xa, câu hỏi tại mỗi buổi phỏng vấn có lẽ sẽ không còn là "Bạn có thể làm gì cho công ty?" mà là "AI của bạn có thể tối ưu hóa quy trình này như thế nào?".

*Nguồn: Techradar, CNET