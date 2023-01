Chợ Tết 2023: Nhiều loại hoa, quả tăng giá từ 20% đến 50%

Hôm nay, 27 tháng Chạp âm lịch, dù nhiều cơ quan, công sở vẫn chưa được nghỉ Tết, nhưng thị trường Tết truyền thống sôi động, nhộn nhịp, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Tại Hà Nội, khắp các chợ, từ các chợ đầu mối, chợ truyền thống đến chợ tạm, chợ cóc trong khu dân cư đều tấp nập người mua sắm với đủ loại hàng hóa. Tiêu biểu có thể kể đến những mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây, hoa, cây cảnh… Trong đó, với những mặt hàng phục vụ nhu cầu trang hoàng, làm đẹp cho mỗi gia đình trong những ngày đầu năm, xuân mới như hoa, cây cảnh, trái cây (đặc biệt là trái cây bày mâm ngũ quả) đã bắt đầu tăng giá bán.

Hoa đào giá đắt hơn mọi năm

Bà Nguyễn Thị Hợp, tiểu thương bán hoa trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội cho biết: Năm nay, thời tiết lạnh sâu trước Tết, khá thuận lợi để đào không bị nở hoa nhiều quá. Tuy nhiên, giá các loại đào cành đã tăng lên đáng kể so với dịp Tết năm ngoái. Một số loại đào cành được nhiều người tiêu dùng lựa chọn dịp này là loại cành nhỏ để cắm ban thờ, có giá dao động từ 80.000 đồng đến 200.000 đồng. Loại cành có kích cỡ trung bình để cắm trong các gia đình có không gian khiêm tốn đang được bán với giá từ 250.000 đồng đến 500.000 đồng.

Trên các phố chuyên bán hoa, cây cảnh dịp Tết như Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Quảng Bá (Hà Nội) bày đủ loại đào cành, đào cây, quất cảnh để người tiêu dùng lựa chọn. Một cành đào dáng nghiêng (đào huyền) có giá bán từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng, tùy theo kích cỡ. Đào gốc, đào thế gốc nhỏ có giá bán trung bình ở mức từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. Những gốc đào thế gốc lâu năm có giá từ vài triệu đến vài chục triệu.

Nhiều loại hoa Tết đang được bán trên thị trường

Tương tự, với các loại quất cảnh, hoa lan mức giá cũng tăng khoảng 20% so với dịp Tết năm ngoái. Quất Tứ Liên thế bon sai trong chậu to có giá khoảng 4-5 triệu đồng/cây. Các chậu quất kích cõ trung bình có giá từ 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/cây. Lan hồ điệp cũng tuỳ theo các loại chậu to nhỏ khác nhau với giá cành từ 220.000 đồng đến 250.000 đồng/cành tùy loại.

Cùng với những loại cây cảnh, hoa truyền thống, trên thị trường còn xuất hiện thêm nhiều sản phẩm hoa trang trí rực rỡ sắc màu được nhiều gia đình lựa chọn mua sắm trong dịp Tết. Có thể kể đến như: hoa thanh liễu, hoa đào đông, hoa tuyết mai, thược dược...

Quả xanh đắt khách

Càng sát đến Tết, nhu cầu mua sắm các loại trái cây bày mâm ngũ quả của các gia đình càng tăng cao. Giá bán của những loại trái cây này cũng ngày càng đắt đỏ.

Chị Lưu Thanh Huyền (Q. Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: Theo đúng phong tục cổ truyền của Tết Việt, miền Bắc, mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối xanh. Cũng như mọi năm, chị tìm mua nải chuối có quả lẻ với quan niệm sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia đình trong dịp năm mới.

Chọn lựa cả sáng, chị Huyền cũng tìm được nải chuối xanh có râu dài, quả đẹp, số lượng quả như yêu cầu, nhưng mức giá người bán báo giá 250.000 đồng/nải chuối. Tôi còn nhớ, Tết năm ngoái, một nải chuối đẹp cũng chỉ có giá bán tầm 180.000 - 200.000 đồng. Còn ngày thường, nải chuối to đẹp cũng chỉ vài chục ngàn.

Chuối xanh tăng giá mạnh tạ các khu chợ

Ghi nhận trên thị trường năm nay, các loại trái cây bày mâm ngũ quả như chuối xanh, dừa, mãng cầu, bưởi, quả sung, quả hồng xiêm, trứng gà, trầu cau… được bày bán khá sớm. Bên cạnh đó, những loại trái cây nhập khẩu như táo xanh, táo đỏ, cam vàng, lê Hàn Quốc… cũng mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Nhiều loại trái cây mang ý nghĩ cầu tài, cầu lộc được bày bán dịp này

"Thời điểm hiện tại, giá trái cây đang tăng khoảng 20% và có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới, khi người dân được nghỉ Tết và nhu cầu mua sắm tăng cao", chị Phạm Thị Huyền (chợ Linh Lang, Hà Nội) cho biết.

Những ngày cuối năm, nhu cầu mua sắm của các gia đình đề tăng cao. Vì vậy, bạn nên có kế hoạch đặt hàng, mua sắm từ sớm để đảm bảo hàng hóa đúng chất lượng, phù hợp nhu cầu.

Nên lựa chọn mua hàng tại những địa chỉ bán uy tín; những điểm bán hàng với giá bình ổn để tiết kiệm chi phí.