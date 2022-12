Choáng ngợp với những cây thông Noel tại các trường ĐH hàng đầu thế giới: Có nơi chịu chi trang trí cây cao hàng chục mét như toà tháp

Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, ngày lễ Giáng Sinh là một dịp đoàn tụ gia đình, để mỗi người nói lên tình yêu và bày tỏ sự quan tâm tới những người thân, họ hàng và với bạn bè, hàng xóm.

Vậy hãy cùng dạo quanh thế giới để xem các trường đại học trang hoàng cây thông Noel trong dịp lễ đặc biệt này như thế nào nhé!

Đại học Liberty University (Mỹ)

Đại học Liberty University được thành lập vào năm 1971 và có trụ sở tại Lynchburg (bang Virginia – Mỹ). Đây là trường đại học lớn thứ 7 trên toàn nước Mỹ với khuôn viên rộng 28,3 km2, và cũng là trường tư thục có mức học phí thấp nhất tại Hoa Kì.

Và cây thông lớn chính là đặc trưng không thể thiếu trong không gian của trường đại học này.

Liberty University - trường đại học phi lợi nhuận tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ





Đại học San Francisco (Mỹ)

Đại học San Francisco (SFSU) là một trường công lập nội thành nằm trong hệ thống bang California được thành lập năm 1899. Trường tọa lạc tại đại lộ Holloway, có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện từ trường tới trung tâm thành phố và các vùng lân cận khác.

Và cây thông tại ngôi trường này được thiết kế theo phong cách khá tối giản, chỉ có đèn led để thắp sáng vào buổi tối, nhưng cũng tạo được không gian ấm cúng, thư giãn cho các bạn sinh viên sau những giờ học căng thẳng.

Đại học Yonsei (Hàn Quốc)

Yonsei University là trường đại học tư thục lâu đời nhất tại Hàn Quốc. Thành lập năm 1885, tọa lạc ngay giữa thủ đô Seoul. Trải qua hơn 1 thế kỷ thành lập và phát triển, trường Đại học Yonsei Hàn Quốc đến nay đã khẳng định được vị trí hàng đầu của mình trong sơ đồ giáo dục của Hàn Quốc. Danh tiếng của ngôi trường này có lẽ không 1 ai là không biết tại Hàn Quốc.

Để kỷ niệm cho ngày lễ Giáng sinh tại ngôi trường này có lẽ không thể không kể đến cây thông Noel cao hàng chục mét, được dựng lên trong khuôn viên trường Đại học Yonsei và trang trí nhiều dây chuông cùng bóng đèn sáng lung linh.

Các bạn sinh viên trường ĐH Yonsei rạng rỡ trong bầu không khí Giáng sinh đang cận kề





Đại học De La Salle-Manila (Philippines)

Đại học De La Salle (La Salle Taft, hay La Salle) là một trường đại học tư thục thuộc Giáo hội Công giáo Rôma do các sư huynh Dòng La San điều hành; tọa lạc tại Đại lộ Taft, quận Malate của thủ đô Manila, Philippines.

Trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, có thể nói các hoạt động chào đón Noel tại ngôi trường diễn ra vô cùng sôi động. Trước đại sảnh của Đại học De La Salle-Manila, không thể thiếu cây thông lớn được gắn kín đèn tỏa sáng rực rõ và sinh viên ở đây mặc các trang phục mang đậm màu sắc đặc trưng của ngày lễ đặc biệt này.

Đại học St. John's (Mỹ)

St.John’s University, New York là một trường đại học Công giáo nổi tiếng tại Mỹ, được thành lập năm 1870 với 4 campus tại thành phố New York. Với hơn 100 chương trình học về kinh doanh, giáo dục, khoa học sức khỏe, nghệ thuật tự do và khoa học và nghiên cứu chuyên môn…trường tự hào là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều sinh viên quốc tế từ 123 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Được biết, một trong những đặc trưng của ngôi trường này là lễ thắp sáng cây thông Noel hàng năm được diễn ra tại Đại sảnh đường. Với không khí trang nghiêm cùng những bản thánh ca, lời thơ và cầu nguyện trước ánh sáng diệu kỳ của cây thông, tất cả đã tạo nên một buổi lễ ấm áp và ý nghĩa trong mùa đông này.