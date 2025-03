Choáng váng loại táo "đắt nhất hành tinh 500.000 đồng/quả, chỉ dành cho giới siêu giàu

Táo Sekai Ichi, một trong những giống táo được săn lùng nhất trên thế giới, nổi tiếng với kích thước ngoại cỡ. Mỗi quả táo có đường kính trung bình dao động từ 11 đến 46 cm, một con số ấn tượng so với các giống táo thông thường. Hình dáng của táo Sekai Ichi cũng rất đặc trưng, đồng nhất, tròn trịa, đôi khi hơi hình nón, tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo và bắt mắt.

Vỏ của quả táo Sekai Ichi hơi dày và dai, mang đến một lớp bảo vệ tự nhiên cho phần thịt bên trong. Lớp nền của vỏ có màu xanh lục vàng nhạt, gần như bị che phủ hoàn toàn bởi một lớp màu hồng, đỏ đến đỏ thẫm rực rỡ, điểm xuyết thêm những sọc và đốm nhỏ li ti, tạo nên một bức tranh màu sắc sống động và quyến rũ.

Màu đỏ tươi tắn trên bề mặt táo Sekai Ichi phần lớn được hình thành nhờ lượng ánh sáng mặt trời dồi dào mà cây táo hấp thụ trong quá trình sinh trưởng. Đây cũng là một minh chứng cho sự tỉ mỉ và kỳ công trong quy trình trồng trọt. Bên dưới lớp vỏ căng bóng, phần thịt táo hiện ra với màu ngà trắng tinh khiết, chắc nịch, mọng nước và có thớ nhẹ, tạo nên một độ giòn tan tuyệt vời khi thưởng thức.

Táo Sekai Ichi không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài mà còn quyến rũ bởi hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào, dịu nhẹ, đánh thức mọi giác quan. Vỏ táo có thể mang một chút vị đắng nhẹ, tùy thuộc vào phương pháp canh tác của từng nhà vườn, nhưng phần thịt táo lại có độ axit thấp, mang đến một hương vị ngọt ngào, thanh mát và dễ chịu. Đặc biệt, táo Sekai Ichi chỉ xuất hiện vào mùa thu đến đầu đông, càng làm tăng thêm sự quý hiếm và được mong chờ của loại trái cây này.

Kích thước "khủng" cũng là một đặc điểm nổi bật của táo Sekai Ichi. Mỗi quả táo có thể nặng hơn 2 pound (tương đương gần 1kg), trong khi một quả táo trung bình chỉ nặng chưa đến nửa pound. Tuy nhiên, chính kích thước quá lớn này lại gây ra một số khó khăn cho việc bảo quản và chế biến, khiến táo Sekai Ichi không được các đầu bếp bình thường ưa chuộng bằng các giống táo nhỏ hơn.

Táo Sekai Ichi được sản xuất thương mại tại Nhật Bản, không chỉ là một loại trái cây mà còn là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Nhờ kích thước ngoại cỡ, hình thức bên ngoài đẹp mắt và hương vị dịu nhẹ, táo Sekai Ichi được định vị là một loại táo cao cấp, thường được dùng làm quà tặng cho gia đình, đồng nghiệp và bạn bè trong những dịp đặc biệt.

Cái tên Sekai Ichi, khi dịch từ tiếng Nhật, mang ý nghĩa "tốt nhất thế giới" hoặc "số một thế giới," một lời khẳng định đầy tự hào về chất lượng và hương vị của loại táo này. Giống táo này được mệnh danh là "ngon nhất thế giới" nhờ các kỹ thuật canh tác vô cùng phức tạp và tỉ mỉ, được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Tại Nhật Bản, quy trình chăm sóc táo Sekai Ichi được thực hiện hoàn toàn thủ công. Mỗi cây táo đều được thụ phấn bằng tay, sử dụng những chiếc que nhỏ để phân phối phấn hoa một cách chính xác và hiệu quả, đảm bảo cây được bón đúng loại và đúng lượng. Khi quả bắt đầu lớn, người trồng sẽ tỉa bớt, chỉ để lại một vài trái trên mỗi cành, để cây có thể tập trung cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho quả phát triển đến kích thước lớn đặc trưng.

Ngay cả khi đã tỉa bớt, những trái táo với kích thước "khủng" vẫn dễ bị gãy cành do sức nặng. Do đó, người trồng phải theo dõi và chăm sóc cây táo một cách cẩn thận, sử dụng các biện pháp bảo vệ để đảm bảo sự an toàn cho những trái táo đặc sản. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến người trồng không thể sản xuất hàng loạt giống táo này, càng làm tăng thêm độ hiếm có và giá trị của Sekai Ichi. Táo chỉ được cung cấp với số lượng hạn chế mỗi mùa, khiến nó trở thành một món quà được săn đón và trân trọng.

Đến mùa thu hoạch, táo Sekai Ichi được hái bằng tay một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, sau đó trải qua quá trình kiểm tra khuyết điểm nghiêm ngặt. Chỉ những quả táo có màu sắc đồng nhất, hình dáng hoàn hảo và không có bất kỳ vết trầy xước nào mới được chọn để đưa ra thị trường. Trước khi đến tay người tiêu dùng, táo Sekai Ichi còn được rửa bằng mật ong, một công đoạn tỉ mỉ giúp tăng thêm hương vị ngọt ngào và độ bóng đẹp cho quả táo. Phương thức canh tác nghiêm ngặt, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức này đã biến táo Sekai Ichi trở thành một trong những loại táo đắt nhất trên thế giới, đôi khi có giá lên tới hơn 21 USD/quả.

Ở châu Á, táo Sekai Ichi không chỉ là một loại trái cây mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn, thường được dùng làm quà tặng trong những dịp đặc biệt như lễ Tết, khai trương và các giao dịch kinh doanh quan trọng. Táo Sekai Ichi cũng thường được cung cấp như một loại trái cây sang trọng và đẳng cấp tại các khách sạn 5 sao ở Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc), khẳng định vị thế và giá trị của loại táo này trên thị trường quốc tế.