Choáng váng với độ êm của tàu cao tốc Trung Quốc: Chạy 350km/h mà đồng xu dựng thẳng vẫn đứng yên

Mới đây, trên mạng xã hội của Trung Quốc lan truyền lại một đoạn video do Xinhua thực hiện từ tháng 9 năm 2017. Cụ thể, nhóm phóng viên đã thực hiện một thí nghiệm trên chuyến tàu cao tốc Trung Quốc tên Fuxing (Phục Hưng) di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải bằng cách đặt bốn đồ vật gồm đồng xu dựng đứng, một chiếc bút, điện thoại và một chai nước trên cửa sổ tàu.



Điểm bất ngờ là theo đồng hồ đếm trên điện thoại, sau 24 phút tàu cao tốc di chuyển ổn định ở tốc độ 350km/h nhưng không một món đồ nào bị đổ. Đến 24 phút 23 giây, đồng xu là đồ vật đầu tiên bị đổ. Video cho thấy sự ổn định và cân bằng của tàu cao tốc.

Tàu cao tốc Trung Quốc chạy tới 350km/h mà đồng xu dựng đứng vẫn đứng yên (Nguồn: Xinhua).

Thử nghiệm này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trên mạng xã hội, với gần 300.000 lượt xem và nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ họ cảm thấy rất bất ngờ với độ êm của tàu khi lướt đi với tốc độ cao.

Tàu cao tốc Fuxing, một dự án mang tính biểu tượng của Trung Quốc, đã trở thành một trong những phương tiện giao thông công cộng hiện đại nhất thế giới. Fuxing, có nghĩa là "phục hưng" trong tiếng Trung, nó được đưa vào hoạt động từ năm 2016 và làm thay đổi cách du lịch giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Chặng hành trình dài 1.318km giờ đây chỉ còn mất khoảng 4 tiếng 28 phút, so với thời gian 13 giờ trước đây. Sự ra đời của Fuxing không chỉ cải thiện đáng kể thời gian di chuyển mà còn kết nối hai trung tâm du lịch và kinh tế quan trọng của Trung Quốc.

Tàu cao tốc Fuxing là một trong những phương tiện giao thông công cộng hiện đại nhất thế giới. (Ảnh: Xinhua)

Chuyến tàu cao tốc này được trang bị hơn 2.500 cảm biến để thu thập dữ liệu và đảm bảo hoạt động an toàn, so với chỉ hơn 2.000 cảm biến ở các đời tàu trước. Hệ thống an toàn được thiết kế để phản ứng tự động nhanh chóng khi có sự cố, từ chuông báo động đến việc dừng tàu. Ngoài, Fuxing còn có mạng không dây công nghệ 5G và thiết bị điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng.

Cùng với đó, với thiết kế hiện đại giúp giảm lực cản khí động học cho tàu xuống 7,4% và giảm tiêu thụ năng lượng 10% so với các thế hệ tàu trước đó.

Các khoang tàu cũng được bố trí như những khoang máy bay, giúp hành khách có những trải nghiệm tiện nghi, thoải mái nhất.

Những cải tiến đáng kể này là kết quả của khoảng 13 năm nghiên cứu và phát triển, trong đó Trung Quốc đã rút kinh nghiệm từ các quốc gia dẫn đầu về công nghệ đường sắt như Đức, Pháp, Nhật và Canada.

Tàu cao tốc Fuxing chuyến Bắc Kinh và Thượng Hải được trang bị hơn 2.500 cảm biến để thu thập dữ liệu và đảm bảo hoạt động an toàn, so với chỉ hơn 2.000 cảm biến ở các đời tàu trước. (Ảnh: Xinhua)



Vào tháng 1 năm 2024, Trung Quốc đã công bố mẫu tàu mới nhất của dòng Fuxing, CR450, tại hội nghị tổng kết công tác thường niên. Mẫu tàu này có tốc độ thử nghiệm lên tới 450km/h và dự kiến sẽ vận hành thương mại với tốc độ 400km/h. Trong năm 2024, việc sản xuất nguyên mẫu và chạy thử nghiệm đang được tiến hành. Mục tiêu của Trung Quốc là không chỉ cải thiện đường sắt hiện tại mà còn mở rộng mạng lưới đường sắt đến 165.000km, trong đó có 50.000km là đường sắt cao tốc, vào năm 2025.

Đến cuối năm 2023, mạng lưới đường sắt quốc gia đã đạt 159.000km, trong đó có 45.000km là đường sắt cao tốc. Sự phát triển không ngừng của hệ thống đường sắt Trung Quốc phản ánh cam kết của quốc gia này trong việc đẩy mạnh hạ tầng giao thông và thúc đẩy sự tiện lợi cũng như sự kết nối trên khắp đất nước.

*Nguồn: Xinhua