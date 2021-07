Chocopie matcha đậu đỏ giúp Orion giữ vững ngôi vương tại thị trường Việt mùa Covid-19

Thị trường bánh kẹo Việt "ảm đạm" thời Covid-19, riêng Orion vẫn tự tin khởi sắc



Trước Covid-19, loạt FTA ký kết làm thuế nhập khẩu bánh kẹo từ nhiều nước về 0% đã tạo sức ép nặng nề lên doanh nghiệp bánh kẹo. Khó khăn chưa hết thì đại dịch Covid-19 ập đến lại giáng đòn mạnh tới hoạt động kinh doanh của các công ty. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp lớn còn ghi nhận lãi chưa tới 3 tỷ đồng trong 6 tháng, giảm 80% so với cùng kỳ 2019 khi chưa có dịch Covid.

Bên cạnh những khó khăn bủa vây, các thương hiệu bánh kẹo còn phải tìm chỗ đứng của mình trên thị trường, đặc biệt là phải chật vật cạnh tranh với các đối thủ cũng đang tìm lại chỗ đứng như mình.

Theo số liệu Nielsen từ năm 2019 -2020, thị trường khó khăn, chỗ đứng chật hẹp là vậy nhưng kì diệu thay, Orion Food Vina vẫn có một vị trí dẫn đầu thị phần với kết quả kinh doanh khởi sắc. Bất chấp đại dịch, doanh số của Orion tại Việt Nam tăng gần 23% với doanh thu 247,4 triệu đô la chỉ trong năm 2020. Kết quả kinh doanh tốt này đã đưa Orion xếp thứ 14 trong bảng xếp hạng 100 công ty bánh kẹo hàng đầu thế giới công bố trên Tạp chí Candy Industry năm ngoái.

Chocopie matcha đậu đỏ - lời giải cho bài toán giữ vững vị thế dẫn đầu của Orion

Chẳng có con đường nào dẫn đến thành công lại tràn ngập hoa hồng và con đường để Orion giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường cũng vậy. Để có được thành công khởi sắc như hiện nay, Orion đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, Orion còn có hướng phát triển đúng đắn và bắt kịp xu hướng của người trẻ hiện nay là thích những thứ mới lạ, muốn trải nghiệm những hương vị độc đáo. Mới đây nhất, Orion đã cho ra mắt Chocopie phiên bản matcha đậu đỏ "đánh trúng" tâm lý của GenZ và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng.

Lý giải về sự lựa chọn matcha, đậu đỏ cho sản phẩm bánh chocopie mới, đại diện Orion cho hay: "Bởi matcha và đậu đỏ vốn dĩ đều là những nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe. Matcha - nguyên liệu cao cấp đến từ Nhật Bản giúp tinh thần thư giãn, thoải mái,... còn đậu đỏ giúp tăng hàm lượng chất chống oxy hóa, giúp đẹp da, sáng mắt. Vậy nên kết hợp hai hai nguyên liệu này vào một chiếc bánh thì sản phẩm sẽ đem lại giá trị sức khỏe gấp nhiều lần cho người tiêu dùng. Hơn nữa, lấy cảm hứng từ món trà sữa matcha đậu đỏ được giới trẻ yêu thích, Orion đã kết hợp matcha cùng đậu đỏ để đem lại một hương vị rất mới lạ. Orion rất kỳ vọng matcha đậu đỏ sẽ làm "nên chuyện" khi ra mắt thị trường."

Và đúng như định hướng của Orion, ngay từ khi ra mắt, chocopie matcha đậu đỏ đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Ban đầu, sự ủng hộ đến từ những khách hàng tò mò muốn thử một sản phẩm mới nhưng về sau, điều khiến người tiêu dùng lựa chọn chocopie đậu đỏ chính là hương vị của bánh. Với sự kết hợp thú vị giữa vị chát nhẹ, thanh mát của matcha cùng vị ngọt bùi, thơm béo của đậu đỏ, chocopie matcha đậu đỏ đã mang đến cho người dùng một hương vị mới lạ, hấp dẫn. Ngoài ra, khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm của matcha ở vỏ bánh hoà quyện cùng vị ngọt bùi của đậu đỏ và lớp marshmallow dẻo thơm quen thuộc ở bên trong. Nhiều khách hàng cho rằng vị bánh mới này không bị ngấy đem đến một trải nghiệm thú vị, khó quên.

Đặc biệt, Orion cũng rất tinh ý khi lựa chọn đậu đỏ làm nguyên liệu cho sản phẩm mới, bởi lẽ, đậu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, giúp tránh vận xui. Đặc biệt, thời gian gần đây, gen Z còn truyền tai nhau rằng đậu đỏ còn giúp thoát ế thành công vào ngày lễ thất tịch và thi cử may mắn. Vậy nên, đưa đậu đỏ vào bánh chocopie, Orion mong muốn chiếc bánh này sẽ đem lại những năng lượng tích cực, may mắn đến cho tất cả khách hàng trẻ tuổi của mình.

Có thể thấy, chocopie matcha đậu đỏ chính là minh chứng thành công cho sự nắm bắt xu hướng nhanh nhạy, thấu hiểu tâm lý khách hàng của Orion. Sản phẩm mới này thực sự đã đem đến cho Orion một chỗ đứng vững chãi trên thị trường, đồng thời khẳng định vị thế số một, dù chịu sự ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid 19 gây ra. Trong tương lai, Orion hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sản phẩm mới lạ, hấp dẫn hơn nữa để luôn giữ vững và xứng đáng với vị thế hàng đầu trên thị trường bánh kẹo.

Sản phẩm được sản xuất bởi Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina – Phân phối và bán lẻ trên toàn quốc

Địa chỉ: Lô E-13-CN, đường NA3, KCN Mỹ Phước 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.