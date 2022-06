Choi Ji Woo: Nữ hoàng nước mắt châu Á, cô đơn sau cuộc tình với Song Seung Hun và hôn nhân bão tố bên chồng kém tuổi

Nhắc đến Choi Ji Woo , khán giả sẽ nghĩ ngay đến "nữ hoàng nước mắt" đình đám của màn ảnh Hàn, nữ thần thanh xuân của cả 1 thế hệ. Mỹ nhân sinh năm 1975 ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám như Bản Tình Ca Mùa Đông , Nấc Thang Lên Thiên Đường , Mối Tình Đầu ...



Mặc dù có sự nghiệp thành công nhưng Choi Ji Woo lại khá lận đận trong chuyện tình duyên. Thậm chí ngay cả khi đã yên bề gia thất, cuộc hôn nhân của cô với chồng trẻ kém 9 tuổi còn dính líu tới hàng loạt những tin đồn không hay.

Sự nghiệp thăng hoa nở rộ, là nữ thần được săn đón số 1 làn sóng Hallyu

Choi Ji Woo sinh năm 1975 và chính thức bước chân vào làng giải trí từ năm 1994. Chỉ 2 năm sau đó, mỹ nhân này đã gây chú ý với vai diễn trong bộ phim kinh điển Mối Tình Đầu. Nét đẹp dịu dàng, trong sáng và ngọt ngào của Choi Ji Woo lọt vào "mắt xanh" nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Cô nhanh chóng trở thành cái tên triển vọng của màn ảnh Hàn.

Nhan sắc đỉnh cao của "nữ hoàng nước mắt" thời trẻ

Đến năm 2002, Choi Ji Woo đã gây bão toàn châu Á với siêu phẩm Bản Tình Ca Mùa Đông, đóng cặp cùng tài tử Bae Yong Joon. Đây chính là tác phẩm mở đầu cho làn sóng Hallyu "càn quét" khắp châu Á. Cũng nhờ tác phẩm này, Choi Ji Woo trở thành tên tuổi hạng A, thu hút lượng fan khổng lồ trên khắp Hàn Quốc và cả các quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam...

Vai diễn trong Bản Tình Ca Mùa Đông đã đưa tên tuổi Choi Ji Woo lên hàng top, giúp cô trở nên nổi tiếng toàn châu Á

Danh tiếng của Choi Ji Woo càng thêm được khẳng định nhờ vai diễn trong bộ phim Nấc Thang Lên Thiên Đường đóng cặp cùng tài tử Kwon Sang Woo. Cũng từ đây, cô được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt" của màn ảnh Hàn Quốc. Với lối diễn xuất có chiều sâu, Choi Ji Woo khiến khán giả khóc hết nước mắt. Cô cũng chuyên trị dòng phim ung thư, nổi tiếng với dòng phim bi kịch đầu thập niên 2000. Cho đến nay, gần như không có nữ diễn viên nào vượt qua được danh tiếng của Choi Ji Woo trong thể loại này.

Nấc Thang Lên Thiên Đường cũng là một tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp của Choi Ji Woo

Sau khi dòng phim bi kịch thoái trào, nữ diễn viên chuyển sang những tác phẩm tươi sáng hơn. Dù không được thành công như những siêu phẩm kể trên, song điều đó không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Choi Ji Woo. Cô vẫn là tên tuổi hạng A, là mỹ nhân vạn người mê, được đạo diễn và loạt tạp chí, thương hiệu săn đón.

Đã U50 và vào nghề đến 28 năm nhưng nhan sắc của Choi Ji Woo vẫn làm khán giả mê mẩn

Chuyện tình duyên lận đận với Song Seung Hun và Lee Jin Wook

Trong 1 cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm, Choi Ji Woo từng nói rằng: "Tôi là người cô đơn". Môi trường showbiz, cuộc sống bận rộn khiến cô thất bại trong chuyện tình cảm, không thể tránh được kết cục chia ly và trở về với cô đơn.

Trong những năm đầu sự nghiệp, Choi Ji Woo từng có cuộc tình 3 năm bí mật với tài tử Song Seung Hun. Ngày ấy, chẳng ai biết tới Choi Ji Woo hay Song Seung Hun vì họ chỉ mới là tân binh. Đáng tiếc là đến năm 1999, cả hai đành chia tay. Tuổi trẻ không thể có cả tình yêu và sự nghiệp, hai ngôi sao đã chọn ưu tiên sự nghiệp.

Chuyện tình của Choi Ji Woo và Song Seung Hun chỉ kéo dài 3 năm

Mãi về sau khi thông tin được hé lộ, khán giả mới bất ngờ và tiếc nuối vì cả 2 vô cùng xứng đôi, về cả ngoại hình, danh tiếng, địa vị. Cả 2 chia tay trong yên bình nên nhiều năm sau khi gặp lại, họ vẫn vui vẻ, chụp ảnh thoải mái bên nhau như những người bạn cũ.

Sau nhiều năm, cả 2 vẫn có thể thoải mái như những người bạn cũ

Mãi đến năm 2008, Choi Ji Woo mới lần đầu công khai bạn trai là tài tử Lee Jin Wook - bạn diễn của cô trong Thành Phố Trên Không. Tuy nhiên, khán giả lại có phản ứng gay gắt với chuyện tình của "nữ hoàng nước mắt". Thời điểm đó, cô là nữ thần vạn người mê, là sao hạng A trong khi Lee Jin Wook chưa có tên tuổi, còn kém Choi Ji Woo đến 6 tuổi.

Sau 3 năm hẹn hò, cặp đôi chị em đã "đường ai nấy đi" trước sức ép của dư luận. Chuyện tình cảm khiến Choi Ji Woo tổn thương và tự nhận mình là "người cô đơn". Cô bộc bạch rằng bản thân không muốn công khai chuyện riêng tư thêm 1 lần nào nữa.

Cặp đôi từng trình diễn áo cưới, nhưng khung cảnh này đã không trở thành hiện thực

Cuộc hôn nhân tưởng đẹp như mơ bên chồng trẻ kém 9 tuổi lại hóa bão tố

Kể từ sau khi chia tay Lee Jin Wook, Choi Ji Woo khép mình hẳn, cô chỉ tập trung vào sự nghiệp và không còn nhắc đến chuyện tình cảm. Bất ngờ đến tháng 3/2018, Choi Ji Woo khiến khán giả bất ngờ khi thông báo cô đã lên xe hoa. Ông xã của nữ diễn viên là CEO một công ty ứng dụng điện thoại, kém Choi Ji Woo 9 tuổi.

Nữ diễn viên chia sẻ cô giấu kín thông tin về đám cưới vì không muốn ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của chồng. Mỹ nhân Bản Tình Ca Mùa Đông chính thức hạ sinh con gái đầu lòng vào tháng 5/2020.

Ở tuổi 43, Choi Ji Woo kết hôn với chồng trẻ kém 9 tuổi

Những tưởng Choi Ji Woo đã có được hạnh phúc viên mãn, nhưng sóng gió không ngừng bủa vây mái ấm nhỏ của cô. Vào tháng 6/2021, chồng mỹ nhân đình đám bị cựu phóng viên Kim Yong Ho của Viện Garo Sero "bóc phốt" ngoại tình, có quá khứ làm trai bao, "cắm sừng" vợ. Điều này khiến công chúng vô cùng bất ngờ.

Cựu phóng viên này hé lộ thêm thông tin gây sốc rằng, sự nghiệp của chồng CEO thực chất cũng là do Choi Ji Woo hỗ trợ. Mỹ nhân Bản Tình Ca Mùa Đông đã hỗ trợ tiền giúp ông xã mở công ty kinh doanh ứng dụng, mua xe cho chồng. Chưa dừng lại ở đó, Kim Yong Ho tiết lộ thêm rằng ông xã Choi Ji Woo còn ngoại tình, lái chiếc xe hơi vợ mua cho và đi đến 1 nhà nghỉ cùng nhân tình.

"Nữ hoàng nước mắt" cũng bị đồn "bay lắc" cùng hội chị em Han Ye Seul, Han Ga In, Go So Young, Cha Ye Ryun, từng cặp kè chủ tịch ở Las Vegas, Mỹ. Đáp lại hàng loạt tin đồn nêu trên, YG Entertainment khẳng định Choi Ji Woo đang sống hạnh phúc, bày tỏ hy vọng mọi người không tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ.

Hình ảnh hiếm về chồng trẻ của Choi Ji Woo

Người đàn ông này bị cho là "cắm sừng" vợ, đưa nhân tình đến nhà nghỉ

Tưởng chừng như bão tố đã qua thì mới đây, Choi Ji Woo bị nghi vấn là sao nữ độ tuổi 40 bị chồng kém gần 10 tuổi dùng dao đâm ngay trước cửa nhà. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 14/6 tại phưởng Itaewon, quận Yongsan, Seoul. Nữ diễn viên đã được đưa đi cấp cứu, còn người chồng bị bắt giữ với cáo buộc giết người. Nhiều người cho rằng độ tuổi của Choi Ji Woo và chồng trẻ trùng khớp với nữ diễn viên trong vụ việc, đồng thời gọi tên cô trong các bình luận.

Hiện tại, công ty quản lý vẫn chưa lên tiếng chính thức nhưng Choi Ji Woo đã có động thái ngầm phủ nhận tin đồn trên trang cá nhân. Cô đăng ảnh cảm ơn hoa và quà của nhãn hàng gửi tặng, nhưng động thái này vẫn khiến công chúng bán tín bán nghi.

Choi Ji Woo đăng ảnh ngầm phủ nhận tin đồn, nhưng dân mạng vẫn không ngừng bàn tán

Việc những tin đồn không được làm rõ đã khiến danh tiếng của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khán giả đều mong rằng "nữ hoàng nước mắt" đình đám 1 thời vẫn đang thực sự hạnh phúc bên chồng trẻ và con gái đầu lòng.

