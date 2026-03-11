Chọn hàng khi "giông bão": Gọi tên nhóm định giá hấp dẫn và triển vọng tăng trưởng cao

Chiến sự Trung Đông leo thang, giá dầu biến động mạnh và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu đã khiến chứng khoán thế giới, trong đó có Việt Nam, rung lắc với nhiều phiên giảm sâu.

Tuy vậy, theo nhận định của một số CTCK, những nhịp "giông bão" của thị trường cũng mở ra cơ hội lựa chọn cổ phiếu của các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng cao khi giá điều chỉnh về vùng hấp dẫn, tạo điểm vào cho dòng tiền dài hạn.

Danh mục "vượt sóng" lộ diện: HDB, HPG và MSN

Trong nhóm tài chính, HDB của HDBank tiếp tục được nhiều tổ chức phân tích nhắc đến nhờ nền tảng tăng trưởng ổn định và hiệu quả sinh lời thuộc nhóm cao nhất ngành. Điểm đáng chú ý là chuỗi tăng trưởng đã được kiểm chứng qua nhiều chu kỳ kinh tế, giúp ngân hàng này duy trì vị thế nổi bật ngay cả trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Báo cáo cập nhật mới nhất của CTCK Vietcap đã nâng giá mục tiêu cổ phiếu HDB lên 33.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với định giá trước đó. Theo ước tính của tổ chức này, tổng lợi nhuận kỳ vọng dành cho cổ đông (TSR) đạt khoảng 29,3%, bao gồm tăng giá cổ phiếu và cổ tức.

Vietcap dự báo ROE của HDBank có thể đạt 24,8% trong năm 2026 và duy trì quanh 25,5% giai đoạn 2027-2028, mức cao nhất trong nhóm ngân hàng được theo dõi và vượt xa trung bình ngành.

Trên thực tế, HDBank đã duy trì chuỗi tăng trưởng lợi nhuận liên tục hơn 13 năm, vượt qua nhiều giai đoạn biến động của thị trường. Kết thúc năm 2025, ngân hàng đồng thời dẫn đầu hệ thống về hiệu quả sinh lời và an toàn vốn, với ROE đạt 25,3% và CAR ở mức 16,7%.

Bước sang năm 2026, HDBank dự kiến mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trên 30%, ứng với hơn 27.700 tỷ đồng. Vietcap cho rằng đà tăng trưởng này nhiều khả năng tiếp tục duy trì trong giai đoạn 2026-2029, trong khi hiệu quả sinh lời vẫn thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

Một lợi thế quan trọng khác, HDBank nằm trong số ít ngân hàng được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng lên tới 35%. Cùng với bảng cân đối tài chính vững chắc (CAR 16,7%, LDR 67%), ROE cao nhất ngành và khả năng huy động vốn mạnh cả trong nước lẫn quốc tế, Vietcap đánh giá HDB có thể duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngân hàng cùng ngành.

Ngoài ra, Vietcap cũng cho biết HDBank đang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong bối cảnh room ngoại cho phép lên tới 49%. Bên cạnh đó, các kế hoạch IPO HD SAISON và Chứng khoán HDS trong tương lai gần có thể mở thêm dư địa tăng trưởng. Khi các thương vụ này thành công, đây sẽ là những yếu tố xúc tác đáng kể đối với triển vọng cổ phiếu HDB.

Trong khi đó, báo cáo triển vọng thị trường tháng 3/2026, SSI Research cũng khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên các cổ phiếu hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng hoặc duy trì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao.

Theo đó, HPG của Hòa Phát được nhắc tới với kỳ vọng lợi nhuận tăng 35,8% trong năm 2026 khi dự án Dung Quất 2 đi vào vận hành và mở rộng đáng kể sản lượng thép.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, MSN của Masan được dự phóng lợi nhuận tăng 63,4%, nhờ hệ thống WinMart hưởng lợi từ chính sách thuế mới cùng với giá vonfram duy trì ở mức cao.

Những đánh giá này cho thấy ngay cả trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, dòng tiền vẫn có xu hướng tìm đến các doanh nghiệp có nền tảng tăng trưởng rõ ràng.

Xuất hiện dòng tiền tín hiệu khi định giá trở nên hấp dẫn

Đáng chú ý, ngay sau đợt điều chỉnh mạnh của thị trường, một số giao dịch đăng ký mua cổ phiếu từ phía người liên quan lãnh đạo doanh nghiệp cũng vừa xuất hiện.

Cập nhật ngày 10/3, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo - đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/3 đến ngày 11/4 thông qua khớp lệnh và thỏa thuận.

Tại Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Vũ Minh - con trai Chủ tịch Trần Đình Long - cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG trong giai đoạn từ 12/3 đến 10/4. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu nắm giữ của ông Minh dự kiến tăng lên khoảng 226,3 triệu đơn vị, tương đương gần 3% vốn điều lệ của tập đoàn.

Thông tin đăng ký mua vào từ lãnh đạo và người thân cũng đã xuất hiện tại loạt mã như MBB, HAG, SMC, LNG.

Việc gia tăng sở hữu của lãnh đạo doanh nghiệp và người có liên quan thường được thị trường xem như một tín hiệu niềm tin đối với triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, đặc biệt trong những giai đoạn giá cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng hấp dẫn.