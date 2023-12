Chọn kênh đầu tư nào để thu tiền cuối năm?

Các kênh đầu tư gặp khó, nhà đầu tư "đổ tiền" vào đâu?

Thị trường đầu tư đang gặp nhiều khó khăn, nhà đầu tư đang tìm kiếm một ngã rẽ an toàn và có tiềm năng sinh lời tốt.

Tại thị trường bất động sản Hà Nội, giá bán phân khúc chung cư, biệt thự, liền kề liên tục tăng phi mã do sự suy giảm của nguồn cung. Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu thị trường quý 3/2023 đều cho thấy nguồn cung biệt thự, liền kề thấp kỷ lục, giá trị trung bình của các biệt thự, liền kề tại Hà Nội rơi vào khoảng 200 triệu đồng/m2. Còn giá chung cư tại Hà Nội còn được dự báo tiếp tục gia tăng do lượng dự án mở bán nhỏ giọt, nguồn cung khan hiếm. Mặt khác, chi phí nguyên vật liệu gia tăng cũng là lý do khiến giá chung cư tại Hà Nội tăng.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng những tháng cuối năm liên tục giảm sâu, nhiều người loay hoay tìm các kênh đầu tư khác khi lãi suất tiền gửi liên tục "phá đáy". Còn với kênh đầu tư vàng như hiện nay thì khó có thể "lướt sóng", độ rủi ro cao do thiếu tính ổn định khi giá không ngừng biến động xuống thất thường. Có thể thấy chưa khi nào mà các kênh đầu tư lại kém hấp dẫn như hiện nay, và cũng chưa bao giờ câu hỏi bỏ tiền vào đâu để vừa sinh lời, vừa an toàn đồng vốn lại khó khăn với nhà đầu tư như hiện tại.

Giới chuyên gia cho rằng, dòng tiền tiết kiệm sẽ chuyển dịch sang kênh đầu tư khác như bất động sản ven đô với tốc độ tăng trưởng giá đáng chú ý. Đặc biệt, những dự án sở hữu quy hoạch tiện ích đô thị hiện đại, hạ tầng kết nối giao thông thuận tiện, pháp lý hoàn thiện, giá trị sử dụng cao tại khu vực còn nhiều dự địa tăng trưởng như Hòa Bình sẽ là điểm đến đầu tư hiệu quả của nhà đầu tư thông minh.

Ivory Villas & Resort: sản phẩm đầu tư hiệu quả

Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 50 phút lái xe, sản phẩm Ivory Villas & Resort sở hữu vị trí chiến lược trên trục đường quốc lộ 6 được nhà đầu tư săn đón nhiều nhất trên thị trường bất động sản ven đô. Nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận kép khi vừa nghỉ dưỡng, kinh doanh lưu trú, đồng thời tiềm năng tăng giá trong tương lai, là một tài sản truyền đời giá trị lớn.

Ivory Villas & Resort có pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài nên nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm khi đầu tư. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn tung ra nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn, mang đến cơ hội đầu tư hoàn hảo với vốn ban đầu vô cùng hợp lý.

Theo đó, khi đầu tư ở thời điểm này, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% giá trị biệt thự sẽ ngay lập tức được ký hợp dồng mua bán, ngân hàng sẽ hỗ trợ giải ngân 70%. Đặc biệt, từ lúc nhận biệt thự, khách hàng vẫn được hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc. Với loạt chính sách bán hàng thiết thực, hấp dẫn, Ivory Villas & Resort là lựa chọn xuất sắc cho khách hàng và quý nhà đầu tư.

Giai đoạn 1, 2 của dự án Ivory Villas & Resort đã đưa vào vận hành ổn định, công suất thuê phòng luôn duy trì trên 95%, là một trong những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng bậc nhất được khách hàng yêu thích lựa chọn khi đến Hòa Bình. Những dịp cao điểm Ivory Villas & Resort đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến vui chơi, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, đảm bảo được nguồn lợi nhuận ổn định, đúng hạn cho cho các nhà đầu tư.

Ivory Villas & Resort luôn là lựa chọn hàng đầu để các công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hội thảo quy mô lớn

Tiến độ thi công dự án Ivory Villas & Resort cũng vô cùng ấn tượng. Được biết, chủ đầu tư đang dốc sức, tập trung mọi nguồn lực vào giai đoạn 3 và 4 của dự án để đảm bảo việc bàn giao diễn ra đúng theo tiến độ. Hạ tầng kết nối giao thông các tuyến đường nội khu được trải thảm, hệ thống điện nước, cây xanh đã được hoàn thiện đồng bộ, hứa hẹn sẽ mang lại một không gian sống lý tưởng và hoàn hảo.

Sở hữu Ivory Villas & Resort, các nhà đầu tư cũng đánh giá cao giá trị kế thừa tài sản, truyền đời cho các thế hệ sau. Lựa chọn đầu tư tại đây không chỉ giúp các nhà đầu tư sinh lời, mà hơn thế, đây còn là nơi các thế hệ tương lai được phát triển cùng cộng đồng tinh hoa.

Bên cạnh ưu thế hạ tầng đã hiện hữu, pháp lý lâu dài, Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn (Ivory Villas & Resort) mang đến cơ hội đầu tư hoàn hảo với mức giá vô cùng cạnh tranh so với các sản phẩm nghỉ dưỡng ven đô cùng phân khúc, chỉ từ 21 triệu đồng/m2. Một sản phẩm hội tụ đầy đủ các yếu tố "đầu tư chắc thắng", Ivory Villas & Resort là lựa chọn xuất sắc của nhà đầu tư thông thái.

Thông tin dự án: Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn (Ivory Villas & Resort)