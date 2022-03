Chồng nữ tiếp viên hàng không trên chiếc Boeing 737 lao thẳng xuống đất: “Tôi chẳng cần gì, làm ơn hãy đưa vợ tôi về”

Vào chiều ngày 21/3, chiếc Boeing 737 do Hãng hàng không China Eastern Airlines khai thác đã mất liên lạc khi bay qua khu vực thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây.

Thông tin này đã khiến dư luận Trung Quốc và quốc tế đặc biệt quan tâm. Dân mạng xôn xao chia sẻ thông tin về chuyến bay MU5735 rơi ở Quảng Tây, trên máy bay có tất cả 132 người chưa rõ sống chết ra sao.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Côn Minh và sau khoảng hơn 1 giờ bay, máy bay bất ngờ lao thẳng xuống đất từ độ cao gần 9.000 mét chỉ trong tích tắc. Chiếc máy bay khi ấy đã bị mất liên lạc.

Ngay sau đó, chiếc máy bay được xác nhận là đã rơi xuống một vùng núi ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc và gây ra một vụ cháy rừng. Chuyến bay dự kiến hạ cánh lúc 15 giờ 05 đã không thể hạ cánh an toàn được nữa.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình của 132 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã chờ đợi ở sân bay trong nhiều giờ để nghe ngóng thông tin. Người thân của các thành viên phi hành đoàn cũng đến văn phòng của China Eastern gần sân bay Côn Minh để nghe ngóng thông tin mới.

Người thân của hành khách và phi hành đoàn chờ đợi tin ở sân bay. Ảnh: RT

Anh Rong, 34 tuổi, có vợ là tiếp viên hàng không trong chuyển bay MU5735. Anh cho biết vợ mình đã có kinh nghiệm hơn 10 năm và lần nào cũng hạ cánh an toàn.



Cuộc gọi cuối cùng anh Rong gọi cho vợ là vào lúc 9 giờ sáng. Người vợ thông báo cho chồng rằng hôm nay cô sẽ bay. Như thường lệ, anh dặn dò vợ mình nhớ trở về nhà an toàn.

Khi thông tin về máy bay rơi xuất hiện tràn lan trên mạng, anh Rong mới bàng hoàng nhận ra đó chính là chiếc máy bay chở vợ mình. Nén lại cơn sốc và nỗi đau, anh tức tốc chạy đến sân bay.

Các nhân viên China Eastern Airline nói rằng đã thấy một người đàn ông chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng. Sau khi nghe xác minh, anh nức nở: "Vợ ơi, đợi anh, anh đến ngay.... Tôi không cần gì cả, làm ơn hãy đưa vợ tôi về nhà....".

Anh chia sẻ: "Tôi không thể tưởng tượng được các thành viên trong gia đình lúc này sẽ cảm thấy thế nào. Buổi chiều khi biết tin, tôi run bần bật, nghẹn ngào và xót xa không nói nên lời".

Khó có thể tưởng tượng được những nạn nhân trên máy bay đã trải qua thời khắc kinh hoàng như thế nào. Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin tích cực lớn nhất là một hành khách đã hoàn tiền vé trước khi máy bay cất cánh và thoát được tai nạn thảm khốc.

Đoạn CCTV gây sốc xuất hiện trên các phương tiện truyền thông xã hội ghi hình lại chiếc máy bay được cho là chiếc Boeing 737 đang lao thẳng đứng xuống đất.

Trong các video được cho là ghi lại cảnh chiếc Boeing 737 rơi, những mảnh từ máy bay vỡ tung, khói dày đặc bốc lên bầu trời. Hiện đám cháy đã được dập tắt và công tác cứu hộ đang được tiến hành.



Trang web chính thức của China Eastern Airlines đã chuyển sang màu đen và trắng. Cư dân mạng Trung Quốc không ngừng cầu nguyện mong cho 132 người trên chuyến bay trở về bình an. Họ cố gắng trông đợi vào một phép màu sẽ xảy ra.

Một người dùng mạng xã hội viết: "Tôi nghĩ đến MH370 của Malaysia Airlines, đã 8 năm trôi qua và gia đình họ vẫn đang chờ đợi".



Người khác bình luận: "Bình an, bình an, bình an, điều quan trọng phải nhắc ba lần".

