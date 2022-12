Christina Aguilera hé lộ ca khúc sẽ diễn ở VinFuture tối nay, thích mê mệt 1 thức uống tại Việt Nam!

Vào tối nay (20/12), tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Christina Aguilera sẽ có màn trình diễn đặc biệt trong khuôn khổ đêm gala trao giải VinFuture, một trong những giải thưởng về khoa học - công nghệ lớn nhất hành tinh. Lần đến Việt Nam này của Xtina cùng hôn phu cũng vô cùng đặc biệt khi cô cũng đón tuổi 42 tại đất nước lần đầu tiên cô đặt chân đến. Sau khi đến Hà Nội, Xtina cùng những người thân thiết hiện đã có mặt ở Vịnh Hạ Long trong một chuyến du lịch ngắn để đón mừng tuổi mới. Xtina đã thuê trực thăng riêng để ngắm nhìn kỳ quan Vịnh Hạ Long từ trên cao, thuê riêng du thuyền và có buổi tiệc thân mật đón sinh nhật với những bạn bè thân thiết nhất.



Trước thềm đêm trao giải VinFuture tối nay, MC Phí Linh cũng đã đại diện khán giả Việt Nam có buổi phỏng vấn ngắn với nữ danh ca Beautiful. Mở đầu buổi phỏng vấn ngắn, MC Phí Linh đã gửi đến Christina Aguilera lời chúc mừng sinh nhật muộn đồng thời đặt câu hỏi với nữ danh ca về chuyến đi Hạ Long đặc biệt được cô chia sẻ rầm rộ trên MXH. "Tôi biết rất rõ mình sẽ đón sinh nhật ở Việt Nam, ở ngay đây, ở một nơi kì diệu và xinh đẹp đến vậy. Cảm ơn các bạn đã cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời ngay trong sinh nhật".

Christina Aguilera trò chuyện cùng MC Phí Linh

Nói về màn trình diễn rất được trông đợi vào tối nay, Christina Aguilera hào hứng chia sẻ: "Đó sẽ là khoảnh khắc tuyệt đẹp với những hình ảnh được trình chiếu ở Nhà hát Lớn, khiến tôi rất hào hứng để được diễn ở đây. Tôi sẽ hát một số ca khúc mà tôi yêu thích cũng như thông qua đó lan tỏa tình yêu mà tôi muốn gửi gắm đến mọi người. Tôi cũng rất muốn được tìm hiểu nhiều hơn về đất nước cũng như các nhân vật được vinh danh!".

Sau đó, Phí Linh cho biết cô vô cùng háo hức nếu được nghe Christina Aguilera trình diễn bản hit Beautiful tối nay cũng như cho biết thông tin về kỷ niệm 20 năm Xtina ra mắt album Stripped. Beautiful ca khúc nói về tình yêu bình đẳng, không phân biệt và khuyến khích mỗi cá nhân hãy luôn là chính mình với thông điệp đầy cảm hứng trong lời hát: "I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down (Tôi vẫn luôn xinh đẹp dù họ có nói gì. Lời nói chả thể hạ gục được tôi. Tôi vẫn luôn xinh đẹp theo mọi cách thức. Đúng, lời nói chả thể hạ gục được tôi)". Ca khúc ra mắt năm 2002 trong album nổi tiếng Stripped và đã được Christina Aguilera phát hành 1 phiên bản mới trong năm 2022, kỉ niệm 2 thập niên ca khúc truyền cảm hứng khắp nơi trên thế giới.

Christina Aguilera hào hứng với lần đầu tiên đến Việt Nam

Christina Aguilera cười lớn nhưng vẫn không tiết lộ tên ca khúc cô sẽ biểu diễn vào tối nay nhưng có khả năng không nhỏ Beautiful chính là bài hát mà cô chọn để trình diễn trong đêm gala. "Đúng rồi, đây cũng là nơi cuối cùng để kỉ niệm (cột mốc ra mắt 20 năm album Stripped - PV). Vừa tổ chức kỷ niệm ra mắt album Stripped, lại vừa đón sinh nhật, tất cả ở đây - tại Việt Nam, thực sự rất đặc biệt!". Đáng chú ý trong phần trả lời, cô cũng dùng khá nhiều từ "xinh đẹp" - "beautiful", phải chăng là một "gợi ý"?

Christina Aguilera qua đó cũng chia sẻ về ấn tượng của cô với Việt Nam: "Các cô gái thực sự rất xinh đẹp. Mọi người rất quan tâm và thân thiện. Thiên nhiên cũng thật ưu đãi, các con đường cũng thật đông đúc và sầm uất. Đến một nơi chưa từng đến thật hào hứng và tôi cũng đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ đấy. Tôi cũng muốn ra đường nhiều hơn để mua sắm, ngắm cảnh. Sáng nay tôi cũng vừa mới uống một ly cà phê dừa ngon lắm!".