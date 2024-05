Chủ đất liên tục đi “dò giá”, vừa nóng ruột muốn bán vừa nhấp nhổm chờ thêm thị trường

Anh Gi, một nhà đầu tư đất nền tại khu Đông Tp.HCM mới đây tiếp tục đến thăm đất và dò giá thị trường. Đây là lần “thứ n”, anh Gi đến khu đất để hỏi han về giá cả khu vực.

Được biết, nhà đầu tư này ngụ tại quận 7, Tp.HCM đã gửi môi giới bán nền đất thổ cư tại quận 9 với giá 2,8 tỉ đồng/nền. Song từ tháng 11/2023 đến nay, anh vẫn chưa thể bán được.

Dù khá “nóng ruột” muốn ra thu dòng tiền giải quyết công việc nhưng anh Gi lại không muốn hạ giá thu về. Theo lời anh chia sẻ, nền đất được mua thời điểm cuối năm 2021 với giá 2,8 tỉ đồng. Hơn 2 năm đầu tư nhưng anh vẫn bán ra với giá đó do cần dòng tiền. Tuy nhiên, các nền đất bán ra được cùng khu vực hầu hết chỉ quanh ngưỡng giá từ 2,3-2,5 tỉ đồng/nền. Vì vậy, nền đất của anh dù rao bán khá lâu nhưng chưa có khách mua.

“Nếu không được mức giá đó, tôi sẽ không bán, chờ thêm thị trường vậy”, nhà đầu tư này cho hay.

Tương tự, mua nền đất hơn 50m2 tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) vào đầu năm 2022, anh H đã vài lần rao bán rồi “rút hàng” do lưỡng lự về mức giá rao. Đến hiện tại, anh quyết định thế miếng đất vay ngân hàng để giải quyết công việc thay vì bán ra. Tìm hiểu được biết, vào đầu năm 2024, do cần dòng tiền gấp để giải quyết việc kinh doanh, anh H rao bán lô đất với mức giá khá tốt so với mặt bằng chung thị trường. Song sau vài tuần rao bán, khá nhiều người gọi điện muốn “chốt”, anh H thấy “tiếc của” và nghĩ rằng mình đang bán giá “hớ”. Mặc dù ngay thời điểm đó, anh rất bí dòng tiền.

Theo ghi nhận, tình trạng chủ đất liên tục đi “dò giá” để cân chỉnh mức giá rao bán hoặc nghe ngóng thêm tình hình thị trường diễn ra khá nhiều ở giai đoạn này. Thực tế, họ là những nhà đầu tư một mặt vừa muốn bán ra, mặt khác lại chờ giá tăng thêm. Chính điều này khiến khá nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái nhấp nhổm.

Ảnh: Tiểu Bảo

Theo các môi giới, không ít nhà đầu tư dù áp lực dòng tiền nhưng liên tục thay đổi mức giá do nhìn thấy tín hiệu phục hồi từ thị trường. Gửi môi giới bán một giá, sau đó điều chỉnh giá tăng lên. Thậm chí, một số giao dịch sắp diễn ra thì chủ nhà/đất thay đổi mức giá bán khiến cả môi giới và bên mua không kịp xoay sở. Phần lớn các giao dịch này sẽ khó diễn ra. Nhà đầu tư có thể tiếp tục rao bán giá khác hoặc không bán nữa.

Thị trường phía Nam đang diễn biến tích cực ở phân khúc đất nền. Nhóm nhà đầu tư sẵn dòng tiền vẫn âm thầm mua vào. Tuy nhiên, giao dịch hiện tại phần lớn diễn ra tại thị trường ven Tp.HCM, trong khi thị trường tỉnh lân cận còn chậm nhịp. Các dự án đất nền tại Bình Phước, Lâm Đồng sức cầu khá yếu. Hiện tượng cắt lỗ trên thị trường thứ cấp vẫn diễn ra từ đầu năm 2023 đến nay.