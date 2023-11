Chủ đầu tư bất động sản “bung hàng”, cơ hội cho người mua nhà “chốt đơn” vào dịp cuối năm

Chủ đầu tư “bung hàng” trở lại

Từ cuối năm ngoái tới nửa đầu năm nay, thị trường bất động sản diễn biến ảm đạm khiến nhiều chủ đầu tư tạm dừng mở bán, thi công dự án. Từ giữa năm nay, thị trường đã xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn. Theo đó, nhiều chủ đầu tư đã “mạnh tay” mở bán trở lại.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), những ngày đầu tiên của quý cuối năm 2023, hàng loạt dự án quy mô lớn với đủ loại hình, trải dài từ Bắc đến Nam bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng, tạo nguồn cung, thúc đẩy giao dịch cho thị trường bất động sản.

Tại Hà Nội, phân khúc chung cư sẽ có thêm lượng hàng mới từ dự án The Canopy Residences thuộc khu đô thị Vinhomes Smart City (quận Nam Từ Liêm). Bên cạnh đó, các dự án như The Moonlight 1 An Lạc (huyện Hoài Đức), Rose Town Ngọc Hồi (quận Hoàng Mai)... cũng đang tích cực mở bán đợt mới. Tại Hà Đông, dự án Grand Sunlake (Văn Quán) cũng đang mở bán với giá từ 37 triệu đồng/m2.

Mặc dù một số chủ đầu tư bắt đầu mở bán trở lại tuy nhiên nguồn cung thực tế không có nhiều. Theo CBRE, trong quý cuối năm thị trường sẽ có khoảng 4.500 căn hộ dự kiến mở bán, như vậy nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội cả năm nay chỉ đạt 11.400 căn. Đây sẽ là năm thứ năm liên tiếp thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận sụt giảm nguồn cung mới và tổng nguồn cung năm nay dự kiến ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Như vậy, thị trường vẫn ở trong trạng thái khan hiếm nguồn cung. Điều này có thể khiến giá chung cư tiếp tục đi lên. Theo đó, nếu càng về lâu việc sở hữu nhà riêng của người dân có thể sẽ khó khăn hơn. Do vậy, thời điểm hiện tại được đánh giá là cơ hội để người có nhu cầu thực mua nhà.

Thời điểm tốt để mua nhà

Hơn nữa, từ đầu năm tới nay lãi suất cho vay đã giảm khá nhiều, đây được cho là đòn bẩy giúp người mua nhà dễ dàng đưa ra quyết định xuống tiền, nhất là trong dịp cuối năm.

Bà Trần Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc CTCP Bất động sản EximRS đánh giá, với nỗ lực của Chính phủ trong việc tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của thị trường bất động sản, thì cuối năm nay ngành có thể sẽ có những chuyển biến tích cực.

“Khi lãi suất ngân hàng tiếp tục giảm, người dân có thể tiếp cận vốn vay với mức lãi suất tốt hơn, hợp lý hơn thời điểm nửa đầu năm 2023. Dự kiến giá bán căn hộ sẽ tăng cho giai đoạn cận tết nguyên đán khi mà lượng sản phẩm ngày càng khan hiếm, đặc biệt ở dòng sản phẩm phân khúc trung bình, phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân”, bà Tú nói.

Đồng quan điểm đó, ông Trần Minh Tiến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate cho biết, rất hiếm khi có chính sách mua nhà tốt như hiện tại. Đối với người mua nhà để ở, điểm đầu tiên và quan trọng nhất đó là có thể nhận nhà và vào ở ngay. Để đạt tiêu chí này, người mua chỉ có thể tìm nhà trên thị trường chuyển nhượng hoặc mua nhà sơ cấp trực tiếp từ chủ đầu tư tại những dự án sắp bàn giao.

“Tuy nhiên, nếu như trước đây giai đoạn dự án bàn giao thường sẽ hết hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư, thì thời điểm này người mua nhà vẫn có thể tìm thấy những dự án đang trong giai đoạn bàn giao nhưng vẫn được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất. Đây chính là điểm khác biệt của thị trường thời điểm này”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, với chung cư tín hiệu hồi phục khá rõ, thời điểm cuối năm nay hợp lý để mua nhà và không có thời điểm nào tốt hơn. Đồng thời, giá sản phẩm sơ cấp không giảm và không thể trông chờ câu chuyện sẽ giảm tiếp khi các yếu tố cấu thành nên sản phẩm đều tăng lên.

“Tôi khẳng định đây là thời điểm quá tốt để bạn có thể tự tin mua nhà. Ngoài các chính sách hỗ trợ hấp dẫn, lãi suất hiện tại đã rất thấp”, vị này nói.