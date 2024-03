Chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp The Fibonan hợp tác chiến lược với Đất Xanh Miền Bắc

Thông qua đó, Đất Xanh Miền Bắc chính thức trở thành đối tác chiến lược, đơn vị phát triển kinh doanh và phân phối dự án. Đại diện Đất Xanh Miền Bắc cam kết phát huy tối đa nguồn lực, trở thành cầu nối đưa những sản phẩm chất lượng tới tay khách hàng bằng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Quang Hồng - Giám đốc An Phú Invest chia sẻ tâm huyết đối với dự án: "The Fibonan là đứa con tinh thần mà chủ đầu tư đã, đang và sẽ dồn toàn bộ Tâm - Trí - Lực để triển khai. Với mục tiêu kiến tạo tòa tháp căn hộ đem đến sự cân bằng cho cuộc sống, chúng tôi luôn hướng đến tiêu chuẩn hoàn hảo trong mọi chi tiết. Thực tế, ngay từ tên gọi và kiến trúc của dự án đã được lấy cảm hứng từ dãy số Fibonacci hay còn được biết đến với khái niệm tỷ lệ vàng". "The Fibonan đem đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý và đang thi công đúng như tiến độ đề ra. Tòa căn hộ đã hoàn tất thi công mặt sàn tầng 6 và đang triển khai thi công sàn tầng 7, dự kiến bàn giao nhà tới tay khách hàng vào quý IV/2025" – ông Nguyễn Quang Hồng cho biết thêm.

Chủ đầu tư An Phú Invest (Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Phú) là đơn vị có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam, con người làm yếu tố trung tâm, An Phú Invest với năng lực và tiềm lực vững mạnh tự tin tạo dựng một biểu tượng sống trẻ mang tên The Fibonan tại vùng lõi phát triển bậc nhất phía Đông Hà Nội.

Ông Vũ Cương Quyết – Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc nhận định tại buổi lễ ký kết: "Thị trường nhà ở Hà Nội hiện nay không có nhiều dự án đáp ứng được nhu cầu sống cân bằng của cư dân đô thị, cụ thể là sống hiện đại nhưng vẫn được tận hưởng thiên nhiên. The Fibonan là dự án hiếm hoi ra mắt thị trường trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, do đó chắc chắn sẽ được đón nhận tích cực ngay khi ra mắt".

Sở hữu vị trí đắc địa tại vùng đô thị đầy tiềm năng phía Đông Thủ đô, The Fibonan (Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh) được bao bọc bởi quần thể 2 siêu đô thị triệu cây xanh, tạo nên không gian đáng sống bậc nhất – nơi cư dân được tận hưởng thiên nhiên tràn ngập sắc xanh lá của cỏ cây, sắc xanh dương của sông hồ.

The Fibonan sở hữu view 360 độ xanh với 3 công viên cùng hệ thống sông hồ dày đặc.

Tòa tháp The Fibonan có quy mô 32 tầng nổi và 3 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 656 căn hộ cao cấp với tiêu chuẩn kép "eco" và "smart". Tại đây, cư dân được hưởng thụ bộ sưu tập hơn 40 tiện ích may đo đặc quyền phủ kín từ chân tòa nhà tới tầng mái.

Nổi bật phải kể đến 2 tầng thương mại dịch vụ, tầng kết nối tri thức với không gian thư viện mở, tầng tái tạo sức khỏe với tổ hợp thể thao nước, tầng khám phá với các hoạt động giải trí hiện đại và tinh tế. Chủ đầu tư An Phú Invest còn đặc biệt chú tâm kiến tạo cảnh quan chung khi phủ xanh tòa bộ các khu vực sảnh chờ lễ tân, hành lang đi bộ, khu vườn thẳng đứng… nhằm tạo hiệu ứng mở cho không gian, đảm bảo nhiệt độ và chất lượng không khí tốt nhất cho sức khỏe con người.

Được "chắp bút" bởi đơn vị tư vấn thiết kế nổi danh The Ong&Ong, kiến trúc The Fibonan tạo ấn tượng mạnh mẽ với hệ thanh lam đứng phát triển từ chân đế lên đỉnh tháp, tạo nên những đường cong mềm mại ôm trọn toàn bộ công trình, lấy cảm hứng từ hình tượng nụ hoa bung nở rực rỡ.

Bên cạnh tính thẩm mỹ và tính nghệ thuật cao thể hiện đẳng cấp của tòa nhà, đội ngũ kiến trúc còn tính toán kỹ lưỡng về tỷ lệ, phương chiều nắng gió để đảm bảo công năng công trình và hài hòa với thiên nhiên.

Lựa chọn The Fibonan làm nơi an trú lâu dài nuôi dưỡng Thân – Tâm – Trí, khách hàng có đa dạng sự lựa chọn căn hộ với diện tích từ 47,39m2 - 101,63m2 gồm 1 - 3 phòng ngủ, phù hợp với người độc thân, vợ chồng trẻ hoặc gia đình đa thế hệ.

Thiết kế căn hộ The Fibonan với logia kéo dài từ phòng khách đến hết 2 phòng ngủ.

Căn hộ thiết kế hiện đại với hệ kính tràn rộng mở đón nắng và gió, đặc biệt là ban công được bố trí ở cả phòng khách lẫn phòng ngủ, trở thành nơi tái tạo năng lượng và hưởng trọn tầm view panorama thiên nhiên vô cực bao quanh dự án.

Với bộ giá trị vàng về vị trí, kiến trúc, tiện ích và thiết kế căn hộ, The Fibonan hiện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng ngay từ khi mới có những thông tin đầu tiên.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ đơn vị phân phối Đất Xanh Miền Bắc.

Hotline: 091 761 2020