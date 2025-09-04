Chủ đầu tư Flamingo Hải Tiến ghi nhận doanh thu hơn 122 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Theo báo cáo tài chính bán niên vừa công bố, Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến (Flamingo Hải Tiến) ghi nhận tổng doanh thu 122,64 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong kỳ, công ty ghi nhận gần 4,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Số liệu ghi nhận tại thời điểm ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Flamingo Hải Tiến đạt 2.011 tỷ đồng, tăng 56,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc công ty tăng phải thu khách hàng sau khi bàn giao, kết chuyển từ công nợ phải trả sang công nợ phải thu. Cùng với đó là tăng công nợ phải trả cho nhà thầu và thu hồi các khoản vay khác.

Vốn chủ sở hữu của Flamingo Hải Tiến đạt 736,9 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của doanh nghiệp ở mức 544 tỷ đồng, nợ dài hạn 729 tỷ đồng.

Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến là chủ đầu tư dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến tại xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn 1 của dự án có quy mô 3.500 phòng nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/2024. Giai đoạn 2 dự kiến tiếp tục được mở rộng với nhiều dịch vụ và tiện ích bổ sung, nhằm nâng cao năng lực khai thác du lịch biển tại khu vực.

Hiện dự án đã đưa vào hoạt động chuỗi tiện ích phong phú như nhà hàng Ibiza, thế giới kem cổ tích Lala Ice Cream, mê cung ánh sáng, công viên giải trí Lala Kingdom, Beach Bar sôi động, Skyline Bar sang trọng. Flamingo Hải Tiến cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm du lịch mới, đồng hành cùng ngành du lịch địa phương nhằm quảng bá và phát triển du lịch xứ Thanh.

Phan Nam