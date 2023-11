Chủ đầu tư Gem Sky World (Đồng Nai): Công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính

Ngày 2/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã chủ trì buổi tiếp công dân của UBND tỉnh với các khách hàng đã ký các hợp đồng tư vấn mua bán bất động sản tại dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha, xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World) do CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, theo thông tin từ Đồng Nai Online.

Tại đây, đại diện các khách hàng mua đất tại dự án Gem Sky World cho biết, nhiều trường hợp đã thanh toán số tiền từ 25 - 95% giá trị hợp đồng nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được sản phẩm theo hợp đồng.

Theo đó, khách hàng đề nghị, chủ đầu tư cho biết việc thực hiện thủ tục để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2.305 lô đất đã được cơ quan chức năng thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng tại dự án; thời điểm hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Ngoài ra, người dân mua đất tại dự án đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan làm rõ việc thực hiện hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng quy định theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh.

Trả lời các kiến nghị của khách hàng, đại diện Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An cho biết, hiện công ty đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, mong muốn khách hàng hợp tác để tìm hướng giải quyết.

Doanh nghiệp đang chia thành nhiều đợt để thực hiện hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nền cho khách hành. Đối với sản phẩm nhà phố, trong quý I/2024, doanh nghiệp sẽ khởi công xây dựng và dự kiến bàn giao sản phẩm cho khách hàng trong quý IV/2024.

Về phía Công ty CP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh, doanh nghiệp này cho biết chỉ là đơn vị thực hiện chức năng dịch vụ môi giới sản phẩm. Tại thời điểm này, dự án đủ điều kiện mua bán đối với 2.305 sản phẩm đất nền và đang hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước tiếp theo.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu, chủ đầu tư dự án cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể theo từng nhóm vấn đề để khắc phục hạn chế trong thời gian 360 ngày theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh, bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Cùng với đó, sớm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để hoàn thành toàn bộ dự án. Các sở, ngành liên quan và UBND huyện Long Thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào tháng 9/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An số tiền 900 triệu đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định tại dự án Gem Sky World.

Báo cáo hợp nhất của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận, tại thời điểm 30/9/2023, CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An là công ty con của DXG với tỷ lệ biểu quyết là 100%. Dự án Gem Sky World rộng 92,2 ha do Công ty Hà An triển khai với tổng số vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, Tập đoàn Đất Xanh là đơn vị phát triển.