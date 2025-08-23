Chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời kết hợp trạm biến áp và đường dây 500KV của Trung Nam Group khất nợ trái phiếu

Công ty TNHH Điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam (Trung Nam Thuận Nam) vừa có báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2025 gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_01 có giá trị lưu hành 498,9 tỷ đồng, Trung Nam Thuận Nam đã thanh toán đúng hạn tổng cộng 20,5 tỷ đồng tiền lãi và 5 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_02 có giá trị lưu hành 498,9 tỷ đồng, cũng được doanh nghiệp thanh toán đúng hạn 20,5 tỷ đồng tiền lãi và 5 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_03 có giá trị lưu hành 884,9 tỷ đồng, đã được Trung Nam Thuận Nam thanh toán đúng hạn gần 50 tỷ đồng tiền lãi và 9 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_05 có giá trị lưu hành 366,4 tỷ đồng đã được doanh nghiệp thanh toán đúng hạn 15 tỷ đồng tiền lãi và 3,4 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_06 có giá trị lưu hành 443,4 tỷ đồng đã được tổ chức phát hành thanh toán đúng hạn hơn 18 tỷ đồng tiền lãi và 4,6 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_07 có giá trị lưu hành 407,8 tỷ đồng đã được thanh toán đúng hạn gần 17 tỷ đồng tiền lãi và 3,2 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_08 có giá trị lưu hành 401,5 tỷ đồng đã được thanh toán đúng hạn 16,5 tỷ đồng tiền lãi và 4 tỷ đồng tiền gốc.

Bên cạnh các lô trái phiếu được thanh toán đúng hạn nói trên, Trung Nam Thuận Nam còn chậm thanh toán gốc, lãi của 3 lô trái phiếu. Cụ thể như sau:

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_04 có giá trị lưu hành 575,8 tỷ đồng, tổ chức phát hành mới thanh toán 200 triệu đồng tiền gốc nhưng chưa thanh toán 24 tỷ đồng tiền lãi.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_09 có giá trị lưu hành 276,9 tỷ đồng, Trung Nam Thuận Nam mới thanh toán 8,1 tỷ đồng lãi và khất nợ 8,7 tỷ đồng tiền lãi cùng 35 tỷ đồng tiền gốc.

Đối với trái phiếu mã TRUNGNAMSOLAR_BOND2020_10 có giá trị lưu hành 34,4 tỷ đồng, tổ chức phát hành mới thanh toán hơn 767 triệu đồng tiền lãi và còn khất nợ gần 766 triệu đồng tiền lãi cùng 4,2 tỷ đồng tiền gốc.

Lý do chậm thanh toán gốc, lãi của 3 lô trái phiếu trên là do tiền điện chậm về.

Như vậy, tính đến ngày 30/6/2025, Trung Nam Thuận Nam chưa thanh toán gần 73 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu của 03 lô nói trên.

Cách đây không lâu, Trung Nam Thuận Nam báo lãi sau thuế hơn 138,2 tỷ đồng trong năm 2024, cải thiện tích cực so với khoản lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2023. Trước đó, công ty báo lãi ròng 81 tỷ đồng năm 2022 và 402 tỷ đồng năm 2021.

Dù có lãi nhưng công ty vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 849,3 tỷ đồng đến cuối năm 2024.

Cùng thời điểm, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng lên 1.562 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 2.411 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả vẫn neo ở mức cao, xấp xỉ 8.778 tỷ đồng, chiếm 85% tổng tài sản và gấp khoảng 5,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, dư nợ trái phiếu hơn 4.500 tỷ đồng, nợ ngân hàng 1.318 tỷ đồng, còn lại là các khoản nợ phải trả khác gần 2.900 tỷ đồng.

Trung Nam Thuận Nam tiền thân là Công ty cổ phần Điện mặt trời Phước Minh, được thành lập tháng 4/20218 với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) sở hữu 92% vốn.

Tháng 4/2020, doanh nghiệp đổi tên như hiện tại đồng thời tăng vốn khủng từ 10 tỷ đồng lên 2.411,4 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tâm Thịnh làm Chủ tịch.

Tháng 8/2024, chủ sở hữu của Trung Nam Thuận Nam thay đổi từ Trung Nam Group thành Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh, một thành viên khác của Trung Nam Group.

Tháng 5/2025, chủ sở hữu của Trung Nam Thuận Nam tiếp tục thay đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nam Trà Vinh, cũng là một thành viên khác của Trung Nam Group

Trung Nam Thuận Nam chính là chủ đầu tư nhà máy điện mặt trời 450 MW kết hợp trạm biến áp và đường dây 220/500KV. Dự án nằm ở huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (cũ) và một phần diện tích đường dây đấu nối thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cũ).

Dự án nằm trên diện tích 557 ha, sử dụng hơn 1,3 triệu tấm pin, sản lượng điện tối đa 1,2 tỷ kWh. Tổng chi phí xây dựng là 12.000 tỷ đồng và đưa vào vận hành đồng bộ từ tháng 10/2020.



