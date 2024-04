Chủ đề và từ khóa "hot" nhất trên mạng Việt Nam

Cốc Cốc hôm nay (4-4) chính thức phát hành báo cáo xu hướng tìm kiếm của người Việt trên mạng internet trong Quý I-2024. Báo cáo đã điểm lại 8 chủ đề cùng các từ khóa tìm kiếm đáng chú ý nhất trên tìm kiếm Cốc Cốc trong 3 tháng vừa qua.

Chủ đề giải trí giữ vị trí đầu bảng tìm kiếm khi Quý I-2024 chứng kiến sự bùng nổ của phim Việt trong thị phần phim chiếu rạp. Trong khi "Mai" xác lập kỷ lục phòng vé thì "Đào, Phở và Piano" bất ngờ trở thành một hiện tượng truyền thông dù chỉ có lượng suất chiếu giới hạn. Về nhu cầu tìm kiếm, các bộ phim được khán giả quan tâm nhất là "Quỷ Cẩu", "Đào, Phở và Piano" và "Mai".

"Đào, Phở và Piano" trở thành xu hướng tìm kiếm của người Việt trong 3 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Cốc Cốc

Chủ đề ngày Tết bao phủ các nội dung giải trí với 2 từ khóa nổi bật là "nhạc xuân" và "hài tết". "Táo quân 2024" và "Tết đong đầy" cũng nằm trong tốp các chương trình truyền hình và bài hát thịnh hành nhất.

Đặc biệt, sức hút từ sự kiện trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái (drone) "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" và "Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ" cũng trở thành một trong các từ khóa tìm kiếm nổi bật nhất.

Chủ đề du lịch cũng tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ đến 2,8 lần về lượng tìm kiếm trong quý I-2024 so với 3 tháng trước đó.

Do đây cũng là khoảng thời gian diễn ra Tết Nguyên Đán Giáp Thìn nên như cầu đi lại tăng cao, do đó từ khóa "vé máy bay" đã tăng đến 35% về lượng tìm kiếm so với quý trước. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm xe khách trong quý I-2024 cũng có sự tăng trưởng đáng kể với từ khóa "vé xe rẻ" tăng 60% về lượng tìm kiếm. Đáng chú ý, tàu hỏa đang trở thành phương tiện được người dùng ưa chuộng hơn với mức tăng 33% về lượng tìm kiếm.

Từ khóa "vé máy bay" được người Việt tìm kiếm nhiều trên mạng trong Quý I-2024. Ảnh: Cốc Cốc

So với quý trước, lượng tìm kiếm về chủ đề việc làm đã tăng đến 2,6 lần, với từ khóa tìm kiếm thịnh hành nhất là "tuyển dụng". Cụm từ tìm kiếm "(mẫu) đơn xin nghỉ việc" và "lý do xin nghỉ việc" cũng được nhiều người Việt tìm kiếm. Tương tự "công việc làm thêm hàng ngày", "việc làm online" và "công việc bán thời gian" là các cụm từ tìm kiếm thịnh hành nhất.

"Dựa trên dữ liệu phân tích trong những năm qua, chúng tôi nhận thấy nhu cầu tìm việc có xu hướng tăng mạnh trong quý I, đặc biệt là thời điểm sau Tết. Với bối cảnh kinh tế khó khăn chung trong năm qua, tình trạng cắt giảm nhân sự hàng loạt cũng diễn ra phổ biến và vẫn có thể tiếp diễn. Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu tìm kiếm công việc của người dùng, chúng tôi đã cho ra mắt tính năng tìm việc làm,, giúp người dùng tra cứu nhanh cơ hội việc làm từ các chuyên trang tuyển dụng phổ biến. Với tính năng này, người dùng cũng có thể tải xuống mẫu CV, tham khảo mức lương theo vị trí công việc, xem cẩm nang chốn công sở với các tips phỏng vấn …" – bà Alisa Zhazhieva, Giám đốc sản phẩm Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc, chia sẻ.

Với nhóm thông tin về tài chính và bất động sản thì "giá vàng" và "chung cư" là hai nội dung đứng đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành.

Trong quý I-2024, lượng tìm kiếm về chủ đề công nghệ ghi nhận mức tăng đến 2,7 lần. ChatGPT vẫn dẫn đầu xu hướng tìm kiếm, trong khi các công cụ AI khác tiếp tục duy trì sức hút với người dùng.

Ba chủ đề còn lại được đề cập trong báo cáo gồm: Đồ ăn, thương mại điện tử, sự kiện và nhân vật.

Báo cáo xu hướng tìm kiếm Quý I-2024 được xây dựng dựa trên các truy vấn có được trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc. Tất cả những thông tin trong báo cáo này là không định dạng danh tính, không làm ảnh hưởng tới an toàn thông tin của người dùng.

Với những thống kê hữu ích, bản báo cáo của Cốc Cốc thể hiện đúng các vấn đề, sự kiện, những chuyển biến trong các lĩnh vực và trong chính suy nghĩ, hành vi của người dùng Việt trên không gian mạng.