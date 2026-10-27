Chủ động xây dựng phương án khắc phục ngập úng ven sông Tích

Đồng chí Phạm Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Hùng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Kiều Phú Phan Trung Cường cho biết, mỗi khi mùa mưa bão đến, nước sông Tích dâng cao gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực dân cư ngoài đê. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất cũng như an toàn tài sản của người dân.

Trên cơ sở khảo sát thực địa, Tổ công tác 517 đã đề xuất các nhóm giải pháp kết hợp giữa hạ tầng công trình và sự chủ động của cộng đồng.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Kiều Phú khảo sát thực tế tại thôn Cấn Hạ, khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng vào mỗi mùa mưa, lũ. Ảnh: Đức Hùng

Về giải pháp công trình trước mắt, đề xuất mở rộng, gia cố con chạch tại các tuyến đê bao Minh Khai, Đồng Vồng, Cây Khế, kết hợp bố trí điểm xả tràn đúng quy trình kỹ thuật. Đồng thời, nâng cao trình các tuyến đường làng, ngõ xóm tại xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ), xóm Ngoài đê (thôn Đĩnh Tú) và xóm Ngoài Thông Đạt (thôn Liệp Tuyết) để bảo đảm giao thông khi nước dâng.

Về giải pháp lâu dài, nghiên cứu quy hoạch hệ thống hồ điều hòa phục vụ tiêu thoát nước, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản. Xã cũng chủ động nghiên cứu phương án tái định cư, chuẩn bị điều kiện di dời dân khi có chỉ đạo của thành phố hoặc khi bố trí đủ nguồn lực.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất quan điểm, việc nâng cốt đường phải được tính toán kỹ lưỡng, gắn liền với hệ thống thoát nước tổng thể, tránh tình trạng "vuốt" ngập úng từ khu vực này sang khu vực khác. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân khơi thông dòng chảy, chủ động cải tạo khuôn viên nhà ở cũng là nhiệm vụ then chốt.

Khẩn trương hoàn thiện giải pháp đồng bộ, sát thực tế

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Tổ công tác 517. Để các giải pháp đi vào thực tiễn bền vững, Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn và Tổ công tác 517 khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án theo hướng cụ thể, đồng bộ với từng khu dân cư.

Đối với các phòng, ban chuyên môn và UBND xã đánh giá kỹ phạm vi, mức độ ảnh hưởng của mực nước sông Tích; tính toán tác động của việc nâng cao trình đường giao thông đến nhà ở và sinh hoạt của người dân. Xác định rõ thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp với nguồn lực địa phương; chủ động báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với cấp ủy chi bộ và các thôn ven sông, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Rà soát ngay các vị trí xung yếu, hộ dân có nguy cơ ngập sâu để xây dựng kịch bản di chuyển người và tài sản khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Việc chủ động triển khai các giải pháp ứng phó ngập úng khu vực ven sông Tích thể hiện quyết tâm của xã Kiều Phú trong công tác phòng, chống thiên tai, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, ổn định cho nhân dân trên địa bàn.