Mới đây, Phòng Công an huyện Chu Chí, cùng với sự hỗ trợ đắc lực và hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Điều tra hình sự Công an thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đã giải quyết thành công 1 vụ án lớn về trộm cắp năng lượng điện.



Vào tháng 10 năm 2018, sau khi nhận thấy hóa đơn tiền điện tháng nào cũng cao ngất ngưởng, anh Vương - chủ một khách sạn ở huyện Chu Chí đã nghĩ ra một giải pháp “độc lạ” giúp “tiết kiệm” điện năng.

Theo đó, người đàn ông này ngắm tới chiếc đồng hồ điện chính của khách sạn mình, tuy nhiên, do chưa hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó nên anh Vương đã nhờ đến một người bạn là anh Trương, vốn là thợ điện. Theo Toutiao, để có sự giúp đỡ này của anh Trương, anh Vương đã đồng ý trả một khoản"phí ưu đãi" nhất định.

Theo kế hoạch, 2 người này đã thay thế đồng hồ điện 3 lần và sửa đổi hệ thống dây điện trong khách sạn. Điều này khiến số điện tiêu thụ hiển thị trên đồng hồ điện ít hơn so với thực tế rất nhiều. Anh thợ điện họ Trương vì thế cũng đã nhận được 31.000 NDT (hơn 103 triệu đồng) tiền "phí phúc lợi" cho hành vi “gian lận” này.

Ảnh minh họa: Toutiao

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hành vi sai phạm của chủ khách sạn họ Trương cuối cùng cũng bị phát giác.



Vào ngày 30 tháng 5 năm 2023, nhân viên của Công ty Lưới điện Quốc gia Thiểm Tây, Trung Quốc đã phát hiện dòng điện bất thường trong khách sạn của ông chủ Vương thông qua dữ liệu theo dõi.

Sau đó, thanh tra và nhân viên kiểm tra điện lực của công ty này đã đến tận nơi để kiểm tra đồng hồ điện. Họ tháo dỡ và niêm phong đồng hồ điện của khách sạn này rồi gửi đến Trung tâm Đo lường của Công ty Lưới điện Quốc gia Thiểm Tây để kiểm tra.

Kết quả cho thấy có người đã can thiệp để thay đổi thông số trên đồng hồ điện của khách sạn này. Phía công ty nghi ngờ có kẻ cố tình ăn cắp điện nên đã lập tức báo cáo vụ việc lên Cục Điều tra hình sự Công an Tây An và yêu cầu cơ quan công an trấn áp hành vi trộm điện theo quy định của pháp luật.

Sau khi nhận được manh mối, Cục Điều tra hình sự Công an thành phố Tây An lập tức có mặt tại huyện Chu Chí và chỉ đạo Sở Cảnh sát Thành Quan thuộc Công an huyện Chu Chí, thành phố Tây An tiến hành điều tra vụ án.

Ảnh minh họa: Toutiao

Với sự hỗ trợ và hợp tác của Chi nhánh Cung cấp điện Chu Chí, một số cuộc họp đặc biệt đã diễn ra nhằm tiến hành phân tích những manh mối thu thập được và đưa ra phương án xử lý.



Sau nhiều cuộc điều tra, thu thập bằng chứng liên quan, cảnh sát Sở cảnh sát Thành Quan đã xác định thành công nghi phạm “trộm điện” chính là chủ khách sạn họ Vương cùng người anh thợ điện họ Trương.

Ảnh minh họa: Toutiao

Vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, cảnh sát đã triệu tập người 2 đối tượng này để thẩm tra. Trước những bằng chứng buộc tội xác thực, cả ông chủ Vương và anh Trương đã thành thật khai báo và nhận tội. Cả hai không chỉ “can thiệp” khiến đồng hồ điện sai số mà còn thường xuyên thay thế đồng hồ điện để che đậy dấu vết phạm tội.



Cơ quan chức năng cũng cho biết tính từ tháng 10/2018 đến khi bị bắt giữ, 2 đối tượng này đã thực hiện hành vi “trộm điện” với tổng lượng điện bị đánh cắp là 764.824KWh, tương đương 464.528 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) tiền điện phải trả. Cả hai đối tượng này sau đó cũng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Nạn ăn cắp điện cũng từng xảy ra ở một số địa phương ở Trung Quốc. Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp điện, biện pháp mà điện lực đang áp dụng là tăng cường quản lý chặt chẽ các hộ phụ tải bằng cách theo dõi biểu đồ sử dụng điện của những hộ này. Tuy nhiên, biện pháp hiệu quả nhất vẫn là cần nâng cao ý thức tự giác và bảo vệ tài sản công của cộng đồng.

(Theo Toutiao)