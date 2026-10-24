Chủ khách sạn JW Marriott Hanoi - nơi BIGBANG lưu trú là ai?

Concert BIGBANG đang là một trong những sự kiện được chú ý nhất tại Hà Nội những ngày này. Bên cạnh sức nóng của hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, những thông tin bên lề như lịch trình, nơi lưu trú của các thành viên cũng khiến người hâm mộ quan tâm. Trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội, nhóm lựa chọn JW Marriott Hotel Hanoi - khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Hà Nội.

3 thành viên BIGBANG về đến khách sạn hạng sang ở Hà Nội lúc đêm muộn (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Taeyang đội mũ lưỡi trai và đeo balo đi trước, GD trùm khăn kín đầu và lững thững bước theo sau (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Daesung là thành viên đi cuối cùng về khách sạn (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Trước đó, JW Marriott Hotel Hanoi cũng từng là nơi G-Dragon lưu trú khi đến Hà Nội tham gia đại nhạc hội K-Star Spark in Vietnam vào tháng 6/2025. Thông tin này càng khiến khách sạn trở thành địa điểm được người hâm mộ chú ý trong chuyến đi hiện tại.

JW Marriott Hotel Hanoi tọa lạc tại số 8 Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội. Khách sạn được xây dựng trên khu đất rộng 78.727 m², có quy mô 9 tầng với 450 phòng, gồm 414 phòng tiêu chuẩn, 34 phòng cao cấp, một phòng dành cho Phó tổng thống và một phòng dành cho Tổng thống.

Về giá phòng, chi phí lưu trú tại JW Marriott Hotel Hanoi thay đổi tùy hạng phòng, thời điểm đặt và các dịch vụ đi kèm. Theo các mức giá tham khảo được cung cấp, phòng tiêu chuẩn có giá khoảng 4 - 6 triệu đồng/đêm, trong khi các hạng suite dao động từ khoảng 8,7 triệu đến hơn 18 triệu đồng/đêm. Với những lựa chọn cao cấp nhất, giá phòng có thể vượt 100 triệu đồng mỗi đêm, riêng phòng Tổng thống có thể tiệm cận 150 triệu đồng.

JW Marriott Hotel Hanoi (Ảnh: Bitexco)

Dù vận hành dưới thương hiệu JW Marriott thuộc Marriott International, tập đoàn quản lý khách sạn nổi tiếng của Mỹ, JW Marriott Hotel Hanoi có chủ đầu tư dự án là doanh nghiệp Việt Nam. Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, JW Marriott Hotel Hanoi do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2008, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 4/2013, với tổng vốn đầu tư lên tới 250 triệu USD (6.460 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên do Bitexco đầu tư, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Carlos Zapata - người từng đứng sau Tháp Tài chính Bitexco tại TP.HCM. Theo giới thiệu của Bitexco, kiến trúc khách sạn lấy cảm hứng gắn liền với văn hóa và bản sắc dân tộc Việt Nam:

“JW Marriott Hà Nội là khách sạn 5 sao đầu tiên được Bitexco đầu tư và vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International, với thiết kế lấy cảm hứng từ “con Rồng huyền thoại” nằm bên bờ Biển Đông - một biểu tượng rất có ý nghĩa trong di sản văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. JW Marriott Hà Nội kết hợp hài hòa giữa sự tinh tế và sang trọng đương đại cùng những nét văn hóa đặc trưng đậm chất Việt”.

Bên trong một căn phòng tại JW Marriott Hotel Hanoi

Về Bitexco, doanh nghiệp này gắn với tên tuổi doanh nhân Vũ Quang Hội, sinh năm 1963 tại Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên.

Trước khi được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực bất động sản, gia đình ông Hội đã có truyền thống kinh doanh trong ngành dệt và nước khoáng. Cha ông là ông Vũ Quang Huy, người sáng lập thương hiệu nước khoáng Vital từng nổi tiếng tại Thái Bình (cũ), đồng thời thành lập Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh. Doanh nghiệp này sau đó được giao lại cho ông Hội tiếp quản, trở thành tiền thân của Tập đoàn Bitexco.

Ông Vũ Quang Hội (Ảnh: Internet)

Từ nền tảng kinh doanh ban đầu, ông Vũ Quang Hội cùng em trai là ông Vũ Quang Bảo phát triển Bitexco thành tập đoàn đa ngành. Các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp bao gồm sản xuất nước khoáng, bất động sản, phát triển hạ tầng giao thông và đầu tư tài chính.

Tham gia thị trường bất động sản từ năm 2000, Bitexco dần ghi dấu qua nhiều dự án lớn tại Việt Nam. Trong danh mục đầu tư của tập đoàn có tòa nhà văn phòng Bitexco, khu đô thị The Manor I và II, Tháp Tài chính Bitexco tại TP.HCM, cùng khu đô thị The Manor Garden và khách sạn JW Marriott Hanoi tại Hà Nội.

Một dự án đáng chú ý khác của doanh nghiệp là The Manor Central Park, khu đô thị nằm trên trục đường Vành đai 3, Hà Nội, với tổng vốn đầu tư được công bố lên tới 1,9 tỷ USD (gần 49.022 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Dù gắn với nhiều công trình có quy mô đầu tư lớn, ông Vũ Quang Hội tương đối kín tiếng trước truyền thông. Tên tuổi của doanh nhân này thường được nhắc đến cùng các dự án của Bitexco hơn là những hoạt động xuất hiện trước công chúng.

(Tổng hợp)