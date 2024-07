Chủ nhà bổ quả mít 54,5kg ở Hải Dương, múi mít bên trong gây ngỡ ngàng

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, ông Phạm Văn Thiệu (ở phường Nhị Châu, TP.Hải Dương) đã đăng tải đoạn clip bổ quả mít nặng 54,5kg của gia đình. Quả mít khổng lồ được hái xuống cách đây một tuần khiến nhiều người kinh ngạc vì độ hoành tráng của nó. Nhiều người hỏi mua nhưng ông Thiệu không bán, chờ chín để bổ, chia cho người thân, hàng xóm cùng thưởng thức.

Gia đình ông Thiệu bổ quả mít 54,5kg. (Nguồn Video: Phạm Văn Thiệu)

Trong đoạn clip, một người đàn ông rất vất vả mới có thể bổ được quả mít. Con dao mà ông cầm dường như quá nhỏ bé so với quả mít xô đổ kỷ lục thế giới.

Dưới sự hỗ trợ của 3-4 người, cùng 2 con dao, cuối cùng quả mít cũng được bổ đôi, lộ ra những múi mít chín vàng ươm bên trong.

Những người chứng kiến bổ mít đều ngỡ ngàng, xuýt xoa vì những múi mít vàng đều, dầy mình, dài gần bằng bàn tay. Mọi người thưởng thức ngay tại chỗ và khen rằng hương vị của quả mít rất thơm ngơn, ngọt thanh, thơm nức, ngay cả phần xơ mít cũng ngon hấp dẫn.

Múi mít dài gần bằng bàn tay người trưởng thành. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ông Thiệu chia mít cho mọi người cùng thưởng thức. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau ít giờ đăng tải, đoạn clip bổ mít của gia đình ông Thiệu đã nhận được gần 20 nghìn lượt xem. Cư dân mạng cũng rất hào hứng, thích thú bởi những ngày qua, họ đã chờ đợi để xem khoảnh khắc thú vị này.

Trước đó, đoạn clip thu hoạch quả mít 54,5kg đã nhận được khoảng 8 triệu lượt xem trên Tiktok.

Được biết, ông Thiệu trồng cây 3 cây mít được 8 năm, từ 3 năm nay, cây bắt đầu ra quả. Trong số 3 cây mít ông Thiệu trồng, chỉ có 1 cây cho quả "siêu to khổng lồ". Những năm trước, cây mít đều cho quả to nhưng đỉnh điểm năm nay là quả mít lên tới 54,5kg. Ông Thiệu chăm sóc cây mít như bình thường chứ không có gì đặc biệt. Ông cho rằng mít cho quả to là do giống mít.