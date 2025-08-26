Chủ tài khoản của một ví điện tử có thể quét QR thanh toán tại 5 quốc gia

Đây là chia sẻ của ông Trần Bá Khôi Nguyên, Chủ tịch Zalopay, tại sự kiện trình diễn tính năng quét QR thanh toán: "See Now Scan Now – Tech-shion Show" do Zalopay tổ chức vào chiều 25-8 với sự đồng hành của Tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam.

Theo đó, từ hôm nay (25-8), hơn 14 triệu người dùng ví điện tử này đã có thể sử dụng tính năng quét QR quốc tế để thanh toán tại 5 quốc gia trong khu vực châu Á. Đây là bước đi chiến lược cho thấy năng lực công nghệ của một sản phẩm "made in Vietnam", góp phần hiện thực hóa khát vọng công nghệ Việt đồng hành với người Việt đi ra thế giới.

Đến cuối năm 2025, Zalopay dự kiến sẽ mở thêm tính năng cho phép khách quốc tế thanh toán QR tại Việt Nam từ nguồn tiền thẻ Visa và Mastercard được phát hành ở bất kỳ quốc gia nào, mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu.

Trước đó, từ tháng 3-2025, Zalopay đã trở thành ứng dụng thanh toán tiên phong của Việt Nam cho phép người dùng quét QR thanh toán tại hơn 120.000 cửa hàng trong mạng lưới NETS và SGQR tại Singapore.

Du khách Việt có thể dùng ví Zalopay quét mã QR thanh toán khi đi du lịch tại 5 quốc gia ở châu Á

"Với thị trường trong nước, ở tương lai rất gần, người dùng có thể sử dụng ứng dụng Zalopay để quét QR Wifi, thông tin thẻ ngân hàng hay thậm chí biển số xe để kiểm tra và thực hiện thanh toán phạt nguội ngay lập tức nếu có. Khi đó, mở Zalopay để quét QR không chỉ giới hạn trong việc thanh toán, mà trở thành một thói quen gắn liền với mọi hoạt động thường nhật" - ông Trần Bá Khôi Nguyên.

Liên quan đến bảo mật, đại diện Zalopay cho biết đã triển khai nhiều lớp "bảo vệ ngầm" như cảnh báo khi chuyển khoản đến tài khoản rủi ro hay yêu cầu xác nhận lại khi phát hiện thao tác bất thường.

Khách tham dự sự kiện có thể mua ngay thiết kế thời trang yêu thích với một thao tác quét QR trên Zalopay

Liên quan đến thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), cho biết thực hiện định hướng của Chính phủ và dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, trong vai trò đơn vị cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, công ty đã thực hiện kế hoạch mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Đến nay, NAPAS đã hoàn thành kết nối với Thái Lan, Campuchia, Lào và hiện đang tích cực phối hợp triển khai kết nối với một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Dự kiến dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ hoàn thành triển khai trong năm nay.

Theo các chuyên gia kết nối thanh toán xuyên biên giới đang là xu hướng của nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới, hướng tới thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong hoạt động thanh toán và phát triển kinh tế nói chung.