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Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My gây chú ý

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Màn tương tác giữa Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My trên sân Hàng Đẫy.

Khép lại màn so tài kịch tính giữa Công an Hà Nội và Thể Công - Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy tại vòng 2 V.League 2026/27 mới đây. Ống kính truyền thông không chỉ dừng lại ở các diễn biến chuyên môn mà còn dồn về khu vực đường pitch. Tại đây, sự xuất hiện cùng lúc của hai người đẹp nổi tiếng trong dàn WAGs Việt Nam - Chu Thanh Huyền (bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải) và Doãn Hải My (bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu) đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Khi cả hai đứng chờ nửa kia hoàn tất các thủ tục sau trận đấu, Doãn Hải My đã chủ động tiến đến và thân thiện đưa cho bé Lido - con trai của Chu Thanh Huyền một ít kẹo. Ngay lập tức, Chu Thanh Huyền nhẹ nhàng uốn nắn, hướng dẫn con khoanh tay cúi đầu nói lời cảm ơn vợ Văn Hậu. Sự tinh tế, khéo léo trong cách dạy con của Chu Thanh Huyền cùng nét ngoan ngoãn của bé Lido đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ những người xung quanh.

Sau khoảnh khắc đáng yêu này, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My thoải mái đứng lại trò chuyện thân thiết. Thái độ tự nhiên cùng cử chỉ gần gũi của cả hai ngoài đời thực đã hoàn toàn dập tắt những tin đồn và so sánh từ cộng đồng mạng trước đó về việc hai gia đình cầu thủ có khoảng cách.

Chu Thanh Huyền dạy con lễ phép chào Doãn Hải My (Ảnh: Bongdadoisong)

Vợ Văn Hậu mang kẹo ra cho con Quang Hải (Ảnh: Bongdadoisong)

Thanh Huyền dạy con lễ phép cảm ơn Doãn Hải My (Ảnh: Bongdadoisong)

Thanh Huyền và Hải My đứng nói chuyện trên sân Hàng Đẫy (Ảnh: Bongdadoisong)

Hai mảnh ghép đối lập tạo nên sức hút của hậu phương tuyển Việt Nam

Sở dĩ mọi cuộc chạm mặt giữa Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My luôn trở thành tâm điểm là bởi cả hai sở hữu hai màu sắc hoàn toàn trái ngược. Chu Thanh Huyền (sinh năm 2000) - bà xã của Nguyễn Quang Hải là mẫu phụ nữ năng động, bản lĩnh và tự lập từ sớm. Không chỉ là hậu phương vững chắc cho chồng, cô còn gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực kinh doanh tự do, đặc biệt là mỹ phẩm và livestream bán hàng. Phong cách của Thanh Huyền gắn liền với sự sắc sảo, thẳng thắn và trẻ trung.

Trong khi đó, Doãn Hải My (sinh năm 2001) - bà xã của Đoàn Văn Hậu sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội và từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hải My luôn ghi điểm bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, lối ứng xử mực thước và đời tư kín tiếng.

Dù có định hướng sự nghiệp lẫn phong cách sống khác biệt, cả Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My vẫn duy trì mối quan hệ xã giao lịch sự, là điểm tinh thần vững chắc cho các ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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