Chủ tịch 9X bất ngờ bị điều tra giữa lúc vụ ngoại tình với nàng thơ gây dậy sóng

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xôn xao thông tin công ty Three Sheep Company của hai anh em Đại Dương Ca và Tiểu Dương Ca bị đình chỉ hoạt động, nhằm phục vụ điều tra. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng để ý và nhận ra rằng các tài khoản mạng xã hội của công ty chuyên dùng để livestream bán hàng đều bị hạn chế, tạm ngưng việc phát sóng trực tiếp khoảng hơn 1 ngày.

Điều này khiến cư dân mạng xôn xao, nhiều lời đồn được đưa ra. Three Sheep Company những năm vừa qua đều làm ăn rất phát đạt, với hàng trăm nhân viên và có doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Thậm chí, vào năm ngoái, hai anh em họ Dương còn chi trả hơn 50 triệu Nhân dân tệ (hơn 170 tỷ đồng) tiền lương cho nhân viên trong một tháng và chỉ riêng khoản thuế đã lên tới 200 triệu Nhân dân tệ (gần 700 tỷ đồng).

Tiểu Dương Ca (bên trái) và Đại Dương Ca (bên phải) nổi tiếng, sở hữu khối tài khủng nhờ nổi tiếng trên mạng xã hội, livestream bán hàng và thành lập công ty riêng.

Theo tờ Chinapress đưa tin, vào chiều hôm qua (17/8) Cục Quản lý và Giám sát Thị trường Khu công nghệ cao thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã đưa ra thông báo chính thức rằng phía đơn vị này đang tiến hành mở cuộc điều tra với Three Sheep Company do nghi vấn “lừa dối người tiêu dùng” - bán bánh Trung thu giả, kém chất lượng, để xử lý theo quy định của pháp luật. Three Sheep Company được thành lập vào tháng 3/2021, đăng ký trụ sở chính tại Khu công nghệ cao, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy và người đại diện theo pháp luật là Tiểu Dương Ca.

Theo đó, trong dịp Tết Trung Thu vừa qua, hai anh em họ Dương cùng nhân viên livestream bán hàng của công ty đã quảng cáo và bán một loại bánh Trung thu với các mức giá khác nhau cho 3 hộp, lần lượt là 99 nhân dân tệ (khoảng 340 nghìn đồng) và 169 Nhân dân tệ (gần 60 nghìn đồng). Trong các video bán hàng của mình, hai anh em họ Dương đều giới thiệu đây là bánh Trung thu thương hiệu lớn, thương hiệu cao cấp,... có trụ ở ở Hong Kong (Trung Quốc), là hàng xa xỉ.

Hai anh em họ Dương chăm chỉ livestream bán bánh rung thu.

Tuy nhiên, nhiều dân mạng sau khi tìm kiếm địa chỉ của sản phẩm thì đều không có kết quả. Nhiều người cho biết họ không tìm thấy bất kỳ một cửa hàng nào ở Hong Kong (Trung Quốc) có sản xuất loại bánh mà công ty của hai anh em họ Dương đang phân phối. Một số netizen còn tìm thấy địa chỉ thực sự của những chiếc bánh mà Tiểu Dương Ca nói là cao cấp nêu trên thực ra thuộc một công ty ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Hiện tại, phía Three Sheep Company từ chối trả lời truyền thông. Các sản phẩm bánh Trung thu đều đã bị xóa khỏi các nền tảng bán hàng của công ty này.

Ngoài ra, theo thống kê số liệu mới đây nhất là vào ngày 16/9, doanh số bán hàng của Three Sheep Company giao động từ 100.000-250.000 Nhân dân tệ (khoảng 350-870 triệu đồng) mỗi ngày. Nghĩa là giảm tới 90% doanh thu so với những tháng trước.

Trước đó, hai anh em họ Dương cùng các nhân viên trong công ty liên tục livestream bán hàng (trong đó có bánh Trung thu) trên các nền tảng trực tuyến hằng ngày, trừ thứ 3, với lượng người xem trung bình là 1,651 triệu người xem, mỗi ngày doanh thu từ 1-2,5 triệu Nhân dân tệ (gần 3,5-8,7 tỷ đồng). Tuy nhiên, khoảng từ đầu tháng 9, do bê bối nghi ngờ hàng giả, hàng kém chất lượng cùng scandal ngoại tình của Tiểu Dương Ca, con số này đã có dấu hiệu sụt giảm.

Trong khoảng nửa tháng trở lại đây, tin đồn Tiểu Dương Ca có mối quan hệ tình cảm với nàng thơ Momo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Scandal ngoại tình của Tiểu Dương Ca và nàng thơ cùng công ty Momo cũng bắt đầu nổ ra từ đầu tháng 9 năm nay. Cả hai được cho là có mối quan hệ yêu đương từ lâu, cho đến khi bị chính thất bắt gặp đi khách sạn cùng nhau. Từ đó, Momo mất tích bí ẩn. Cô bị cho là đã bị phía Tiểu Dương Ca kiện vì tội tống tiền và đang ngồi tù. Gần đây, phía gia đình cô hot girl này cũng xác nhận với truyền thông rằng con gái đang bị tạm giam, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và xét xử. Momo trước đó được cho là cánh tay phải đắc lực của hai anh em họ Dương, là một phần giúp công ty phát triển như hiện tại.

Hiện tại, các tài khoản Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc) của Three Sheep Company đã bắt đầu bị hạn chế, dừng phát sóng trực tiếp. Số người theo dõi tài khoản Douyin của hai anh em họ Dương cũng đã mất tới 3 triệu người theo dõi trong 90 ngày qua, số người theo dõi tài khoản Douyin của Three Sheep company cũng đã giảm 265.000 người.

Thông tin vẫn đang được truyền thông tiếp tục cập nhật.