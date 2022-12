Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt bị khởi tố về tội thao túng chứng khoán

Trong công bố thông tin mới nhất, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã chứng khoán: TVB) cho biết trong ngày 9/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-VKSTC-V5.

Theo đó, Viện Kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán c ăn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land, Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt số 20/QĐ-CSKT-P10 ngày 20/4/2022.

Cùng trong ngày 12/12, Chứng khoán Trí Việt cũng đưa ra thông báo thay đổi nhân sự. Theo đó, bà Trần Thị Rồng, Tổng giám đốc TVB được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật.

Được biết, ông Phạm Thanh Tùng đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC).

Trước đó, ông Phạm Thanh Tùng vừa được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch HĐQT TVB cho nhiệm kỳ 2022-2024 kể từ ngày 2/12, thay thế cho ông Bùi Minh Tuấn đã nộp đơn xin từ nhiệm. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất ngày 11/12, ông Bùi Minh Tuấn bất ngờ thông báo rút đơn từ nhiệm vào ngày 11/12 với lý do "đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt".

Ngoài ông Phạm Thanh Tùng, hồi tháng 4/2022, Tổng Giám đốc Trí Việt khi đó là ông Đỗ Đức Nam đã bị bắt tạm giam và khởi tố do hành vi thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan tới cổ phiếu Tập đoàn Louis Holdings.

Về tình hình kinh doanh của Trí Việt, quý 3 vừa qua doanh thu hoạt động đạt 19 tỷ đồng, giảm mạnh 77% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do thị trường giảm điểm mạnh, giá trị và khối lượng giao dịch đều đi xuống nên các khoản thu từ đầu tư tự doanh, phí môi giới và cho vay margin đều giảm. Kết quả, công ty báo lỗ sau thuế 6 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 39 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng, TVB vẫn lãi hơn 34 tỷ song đã giảm 83% so với con số cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, kể từ tháng 4/2022 thị giá TVB liên tục "lao dốc" kể từ vùng đỉnh gần 30.000 đồng/cp hồi tháng 11 năm ngoái. Chốt phiên 12/12, cổ phiếu TVB chỉ còn 4.650 đồng/cp, giảm 84% so với vùng đỉnh.