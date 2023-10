Chủ tịch Coteccons: 'Chúng tôi khiêm tốn song lì đòn'

Lãi sau thuế tăng hơn 860%



Ngày 17/10, Công ty CP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (chuyển đổi), niên độ 1/7/2023 đến 30/6/2024 với 100% tờ trình được thông qua.

Theo đó, CTD thực hiện thay đổi năm tài chính kể từ năm 2023. Như vậy, năm tài chính 2023 trở thành năm tài chính chuyển đổi, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 và kết thúc vào 30/6/2023. Vì vậy, báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 sẽ là báo cáo hoạt động của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2024 (từ 1/7/2023 đến 30/6/2024).

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong năm tài chính 2023, Coteccons ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 7.744 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 88% kế hoạch đặt ra là 7.644 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52 tỷ đồng, tương đương 118% so với kế hoạch đặt ra là 44 tỷ đồng và tăng 862% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm tài chính 2024, CTD đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 17.793 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 274 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng 172% so với cùng kỳ 2022, từ -1.298 tỷ đồng lên 931 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ số tổng nợ/tổng vốn chủ sở hữu tăng lên nhanh trong nửa đầu 2023 (từ 101% trong 2022 lên 158% cuối tháng 6 năm 2023). Theo đó, Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty cần lưu ý giảm tỷ lệ này để đảm bảo an toàn tài chính.

Lợi nhuận chưa phân phối năm tài chính 2023 đạt 52,2 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế theo Báo cáo tài chính hợp nhất đến 31/12/2022 đạt hơn 336 tỷ đồng. Công ty dự kiến không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm tài chính 2023. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đạt 388,3 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo CTD lạc quan về thị trường thời gian tới. Ảnh: Đăng Kiệt

Thất bại nhưng không thất thế

Trả lời cổ đông về vụ kiện gần đây, ông Bolat cho biết vụ thua thầu sân bay Long Thành và vụ kiện gần đây liên quan đến CTD không làm ảnh hưởng đến định hướng tương lai của CTD.

"CTD là đội ngũ khiêm tốn song lì đòn. Thất bại nhưng không thất thế. Vụ thua thầu sân bay Long Thành giúp chúng tôi được nhiều hơn mất, nó không khiến chúng tôi dừng lại. Đây là kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi trong việc lập hồ sơ và đấu thầu các dự án đầu tư công, hạ tầng trong thời gian tới. Như mọi người đã biết, CTD đang đa dạng hóa hoạt động, ngành nghề, trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện các dự án FDI và khu công nghiệp. Còn vụ kiện CTD của một công ty gần đây, chúng tôi đã nói quá nhiều. Giờ đây tôi chỉ khẳng định một điều, có những lằn ranh mà CTD không bước qua. Chúng tôi là nhà thầu xây dựng hiện đang thúc đẩy những cam kết về phòng chống tham nhũng, chống hối lộ và thực hiện minh bạch thông tin tới công chúng, nhà đầu tư, cổ đông, thúc đẩy các cam kết thực hành ESG trong hoạt động hằng ngày…", ông Bolat khẳng định.

CTD đặt mục tiêu doanh thu 3 tỷ USD, vốn hoá 1 tỷ USD vào năm 2025, ông Bolat Duisenov khẳng định "Coteccons sẽ làm được và sẽ đạt được nhưng thời gian có thể mất lâu hơn".

Về tình hình kinh doanh quý I năm tài chính mới, ông Võ Hoàng Lâm, Tổng Giám đốc CTD thông tin doanh thu dự kiến tăng 15-20% còn lợi nhuận sẽ tích cực hơn so với cùng kỳ.

"Số liệu cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới, về giá trị hợp đồng ký mới giai đoạn 2024 - 2025 tính đến nay đạt trên 20.000 tỷ đồng", ông Lâm nói.

Theo ban lãnh đạo CTD, thị trường xây dựng vẫn đang khó khăn. Từ đầu năm tới nay, chỉ có vài dự án được ký mới. Khi niềm tin của khách hàng trở lại thì lúc đó thị trường bất động sản thương mại mới có thể sôi động trở lại.

HĐQT CTD dự báo từ nửa cuối năm 2024 trở đi, những kế hoạch phát triển dự án mới chính là nguồn việc của nhà thầu xây dựng sẽ được hồi phục. Thị trường xây dựng trong nước cũng kỳ vọng được hưởng lợi từ làn sóng FDI đang đổ về Việt Nam.