Chủ tịch Cuba nói lời cảm ơn: Nhờ Việt Nam, mục tiêu này có thể sớm thành hiện thực

Tại cuộc tiếp đón ông Nguyễn Văn Quảng- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Agri VMA diễn ra hôm 16/3 (giờ địa phương), Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã đánh giá cao những kết quả bước đầu trong hợp tác sản xuất lúa gạo giữa hai bên.

Theo đó, các mô hình canh tác do Agri-VMA triển khai tại khu vực Los Palacios (tỉnh Pinar del Río) đang cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Doanh nghiệp Việt Nam này hiện hoạt động tại Khu Phát triển Đặc biệt Mariel, một trung tâm thu hút đầu tư chiến lược của Cuba với cách tiếp cận đa dạng. Cụ thể, Agri-VMA triển khai đồng thời ba phương thức: trực tiếp canh tác trên diện tích đất được cấp quyền sử dụng theo mô hình doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài; liên kết hợp tác với nông dân Cuba; và cung cấp vật tư nông nghiệp cùng gói công nghệ canh tác hiện đại thông qua hình thức thanh toán bằng ngoại tệ.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez (phải) tiếp Chủ tịch Agri-VMA Nguyễn Văn Quảng ngày 16/3/2026.

Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng suất lúa nước tại vùng Vueltabajo – khu vực trọng điểm nông nghiệp của Cuba.

Đánh giá về hiệu quả hợp tác, Chủ tịch Díaz-Canel cho rằng đây là minh chứng cụ thể cho các thỏa thuận cấp cao đạt được giữa Cuba và Việt Nam, đặc biệt trong chuyến thăm Cuba năm 2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ từ phía Việt Nam, Cuba có thể tiến tới tự chủ nguồn cung lúa gạo trong tương lai không xa.

Người đứng đầu Nhà nước Cuba cũng gửi lời cảm ơn tới doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời kêu gọi tiếp tục hoàn thiện các kế hoạch hợp tác, mở rộng mô hình liên kết sản xuất và tăng cường cung ứng vật tư, công nghệ. Theo ông, thành công bước đầu của Agri-VMA có thể trở thành tiền đề thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Cuba.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Cuba. Ông cho biết, chuyến thăm lần này thể hiện rõ quyết tâm của phía Việt Nam trong việc tiếp tục hỗ trợ quốc gia bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

"Cuba đang đối mặt với thách thức, nhưng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ để nước bạn từng bước ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo", trang thông tin của Bộ Nông nghiệp Cuba trích lời ông Quảng.

Hợp tác lúa gạo Việt Nam – Cuba thời gian qua được đánh giá là một trong những điểm sáng trong quan hệ kinh tế song phương, không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai quốc gia.