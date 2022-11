Chủ tịch Đất Xanh Lương Trí Thìn đã mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG khi thị giá mất gần 80% từ đỉnh

Theo công bố mới nhất, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa báo cáo hoàn tất mua vào 10 triệu cổ phiếu DXG.

Thời gian giao dịch từ 27/10 đến 8/11, phương thức thực hiện theo khớp lệnh và thoả thuận.

Như vậy, Chủ tịch Đất Xanh đang nắm giữ gần 125 triệu cổ phiếu DXG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20,5% vốn điều lệ.

Tạm tính theo bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong khoảng ông Thìn mua vào cổ phần, vị Chủ tịch này đã chi khoảng 130 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Lần gần nhất ông Lương Trí Thìn giao dịch cổ phiếu DXG là trong khoảng ngày 23/8 đến 21/9/2022, mua vào 5 triệu cổ phần.

Động thái liên tục gom hàng của Chủ tịch diễn ra khi cổ phiếu DXG liên tục giảm giá mạnh. Kể từ mức đỉnh 46.750 đồng/cp (phiên 29/3/2022), thị giá lao dốc mạnh, hiện đã về vùng đáy giá 2 năm. Chốt phiên 9/11, thị giá DXG đạt 11.350 đồng/cp, giảm 76% so với đỉnh.

Về tình hình kinh doanh, quý 3 vừa qua Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.255 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nguyên nhân do sự sụt giảm doanh thu từ bán căn hộ và đất nền. Tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh giúp lợi nhuận sau thuế đạt 259 tỷ đồng, tăng hơn 61% so với cùng kỳ 2021.

Lũy kế 9 tháng, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.597 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 929 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 31% so với cùng thời gian năm ngoái.