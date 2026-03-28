Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: Gia Lai phải trở thành nơi thu hút nhân tài trong làn sóng AI tái định nghĩa toàn bộ cách vận hành của nhân loại

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT trình bày tham luận về định hướng xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Tập đoàn FPT cũng bắt tay với Gia Lai hợp tác đầu tư giáo dục và hạ tầng công nghệ.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đây là dịp để địa phương giới thiệu, quảng bá toàn diện tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, cơ chế chính sách và các lĩnh vực ưu tiên; tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đề xuất và triển khai dự án, cũng như mở rộng hợp tác. Bên cạnh đó, sự kiện hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, phát triển liên kết sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của lãnh đạo Trung ương và các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, tiêu biểu gồm: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Ông Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng sự tham dự của các Đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, bao gồm: Đại sứ các nước Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Campuchia; Đại diện Tổng Lãnh sự quán một số quốc gia tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT chia sẻ định hướng xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh AI đang thay đổi thế giới một cách căn bản, tái định nghĩa cách vận hành của kinh tế, giáo dục và xã hội. Câu hỏi không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là: ai sẽ làm chủ AI và ai sẽ bị bỏ lại phía sau? Thực tế đó, yêu cầu mỗi cá nhân cần chủ động sử dụng AI để nâng cao năng suất gấp nhiều lần.

Chia sẻ về vai trò của giáo dục, ông Trương Gia Bình đề xuất việc đưa AI vào giảng dạy trên toàn hệ thống, từ phổ thông đến đại học, với định hướng “học AI và học bằng AI”, qua đó hình thành lực lượng nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai. Đối với Gia Lai, ông Trương Gia Bình bày tỏ mong muốn địa phương không chỉ đào tạo nguồn nhân lực mà còn trở thành điểm đến thu hút chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định FPT sẽ đồng hành cùng tỉnh trong phát triển các trụ cột công nghệ, hướng tới xây dựng Gia Lai trở thành một trung tâm tiên phong trong làn sóng phát triển dựa trên AI.

“FPT cam kết sẽ đồng hành với Gia Lai để phát triển các trụ cột chiến lược, làm theo cách riêng của Gia Lai. Vì Gia Lai không chỉ phục vụ Gia Lai mà phải tạo ra giá trị cho Việt Nam và cho thế giới”, ông Trương Gia Bình khẳng định.

Trong khuôn khổ sự kiện đại diện FPT đã tham gia lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh Gia Lai gồm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và giáo dục.

Cụ thể, FPT ký Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026–2030 với UBND tỉnh Gia Lai. Trong đó, FPT dự kiến sẽ tham gia nghiên cứu, đề xuất, tư vấn và hỗ trợ triển khai các nội dung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Các lĩnh vực công nghệ trọng tâm dự kiến được hai bên nghiên cứu và ứng dụng gồm: AI, bán dẫn, dữ liệu, IoT, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, robot & thiết bị tự hành, cùng các công nghệ phục vụ năng lượng, môi trường và chuyển đổi số.

Đại diện FPT nhận hợp tác thúc đẩy đột phá phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Hai bên cũng ký bản ghi nhớ nhằm phối hợp nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án Khu công nghệ số tập trung Long Vân, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 613 tỷ đồng. Bên cạnh đó, FPT và Gia Lai còn ký bản ghi nhớ nhằm phối hợp nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư các dự án giáo dục tại Quy Nhơn và Pleiku.

Các hoạt động hợp tác, đề xuất giải pháp và nghiên cứu dự án tại Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò của FPT như một đối tác công nghệ đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trên hành trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Với định hướng tập trung phát triển các công nghệ lõi mang tính chiến lược, FPT đang từng bước góp phần định hình bản đồ công nghệ Việt Nam, đồng thời lan tỏa năng lực công nghệ ra khu vực và quốc tế.

Bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, FPT trưng bày hệ sinh thái nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ đồng hành cùng tỉnh thành, doanh nghiệp thu hút đông đảo khách tham quan, đặc biệt là các doanh nghiệp quan tâm đến giải pháp giám sát vận hành, tối ưu điểm bán và quản lý từ xa – những bài toán thiết thực trong bối cảnh kinh doanh ngày càng số hóa.

Thông qua việc đồng hành cùng tỉnh trong các chương trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, FPT góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Gia Lai theo hướng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó mở ra dư địa phát triển mới, bền vững và có giá trị gia tăng cao trong kỷ nguyên số.