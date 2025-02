Chủ tịch FPT Trương Gia Bình hát Tái sinh giữa lúc cơn bão DeepSeek càn quét cổ phiếu công nghệ toàn cầu

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT đã có màn cover hit "Tái sinh" tại buổi khai xuân cùng nhân viên tập đoàn. Mặc dù video khá ngắn chỉ kéo dài vài chục giây nhưng có thể thấy rõ nguồn năng lượng đầy trẻ trung của vị doanh nhân năm nay đã gần 70 tuổi. Màn thể hiện cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của nhân viên FPT.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình hát Tái sinh (nguồn: sưu tầm MXH)

Buổi giao ban khai xuân từ lâu đã trở thành truyền thống của FPT, dịp mà đoàn lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tới thăm và chúc Tết các đơn vị cùng cán bộ, nhân viên.

Niềm vui năm mới có phần “kém vui” đôi chút khi cổ phiếu FPT giảm mạnh ngay ngày đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trở lại. Với chính sách ESOP hàng năm, cổ phiếu FPT chính là tài sản của đa phần ban lãnh đạo cũng như rất nhiều cán bộ, nhân viên tập đoàn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, thị giá FPT mất gần 5,2% xuống còn 145.500 đồng/cp. Giá trị vốn hóa của tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam cũng theo đó “bốc hơi” gần 13.000 tỷ đồng. Cú “trượt chân” của FPT nằm trong xu hướng chung của các cổ phiếu công nghệ toàn cầu sau sự xuất hiện của mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ DeepSeek đến từ Trung Quốc.

Mặc dù còn nhiều tranh cãi về mức chi phí thấp đến khó tin của DeepSeek nhưng không thể phủ nhận mô hình AI này đang gây ra lo ngại về sự suy giảm giá trị của ngành AI và tạo ra cạnh trạnh khốc liệt. Thực tế, cổ phiếu của hàng loạt “bigtech” như NVIDIA, Microsoft, Alphabet (công ty mẹ Google),… cũng đã lao dốc mạnh. Chỉ riêng “gã khổng lồ” ngành chip bán dẫn NVIDIA có thời điểm mất đến cả nghìn tỷ USD vốn hóa sau sự xuất hiện của DeepSeek R1.

Ở một góc nhìn lạc quan hơn, ông Trương Gia Bình lại dùng chính câu chuyện về DeepSeek để làm thông điệp truyền cảm hứng cho đội ngũ của FPT. “Giống như David dùng ná bắn hạ gã khổng lồ Goliath, DeepSeek không cần nguồn lực quá lớn nhưng vẫn tạo ra thành tựu đáng kinh ngạc. Điều này là nguồn động viên mạnh mẽ cho chúng ta. Để đạt được thành công như DeepSeek, điều quan trọng không phải là tiêu tốn nhiều nhân lực, tiền bạc hay thời gian, mà là tìm ra cách tối ưu để phục vụ đối tác và chính mình. AI đi trước AI, chúng ta phải đi thật nhanh” , Chủ tịch FPT khẳng định.

Tiếp nối phần chia sẻ của ông Bình, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa từ đầu cầu TP.HCM nhấn mạnh: DeepSeek không chỉ là một hiện tượng, mà còn là minh chứng sống động cho chiến lược cạnh tranh trong AI. Theo ông Khoa, AI không còn là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu của FPT.

“Tất cả đơn vị kinh doanh của FPT phải ứng dụng và bán hàng trên nền tảng AI. Đặc biệt, lĩnh vực bán lẻ, phân phối, và giáo dục sẽ thay đổi mạnh mẽ khi chúng ta đi trước về AI. Nếu làm tốt, giáo dục của FPT sẽ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta không còn là người đặt cược mà là những tay chơi thực thụ. Đã chơi thì phải thắng. FPT không chạy sau, không bắt chước, mà sẽ đi cùng và cạnh tranh với những tập đoàn lớn nhất” , Tổng Giám đốc FPT chia sẻ.

Thực tế, FPT vẫn là “của hiếm” trên sàn chứng khoán Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng ổn định ở mức cao trong suốt nhiều năm qua. Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu đạt 62.849 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.071 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,4% và 20,3% so với cùng kỳ 2023. Đây đều là những con số kỷ lục kể từ khi hoạt động. Với kết quả đạt được, FPT đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết quả kinh doanh đề ra cho năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 9.420 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2023. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông mẹ đạt 7.849 tỷ đồng, tăng 21,4% so với năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 4.940 đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ 2023.