Chủ tịch Hà Nội: Chúng ta phải khẳng định, đến giờ phút này Hà Nội chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm chéo dịch Covid-19

Khi đảm bảo đủ mọi điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học thì sẽ quyết định



Kết luận tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu rõ, diễn biến của dịch Covid-19 đã, đang phức tạp ở các nước trên thế giới.

Theo ông Chung, thông tin ông tìm hiểu cho thấy, tất cả số phát sinh ở Nhật Bản, Hàn Quốc… cơ bản đều có nguồn gốc xuất xứ từ trung tâm dịch bệnh của Vũ Hán (Trung Quốc). Các chuyên gia của WHO và các nước đều khuyến cáo khi phát hiện bệnh cần tổ chức cách ly và áp dụng các phương pháp điều trị. Nếu không để lây lan sẽ rất nhanh.

Ông Chung nêu rõ, các đơn vị chức năng cần tổ chức phát hiện kịp thời những trường hợp nghi ngờ để tiến hành cách ly. Về việc nghỉ học hay không nghỉ học, ông Chung nói “cuối tuần này TP sẽ quyết định”, nhưng mục tiêu phải đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên khi đến trường. Đồng thời, phải có sự đánh giá của các nhà khoa học, chuyên gia dịch tễ, trạm y tế, các bệnh viện dưới sự hưỡng dẫn của Bộ Y tế.

Sở GD-ĐT cần tuyên truyền đến giáo viên, phụ huynh về việc môi trường của trường học tới đây khi học sinh đi học được giám sát rất chặt chẽ, từ khi vào trường, quá trình học, ra khỏi trường đều đo nhiệt độ. Môi trường được khử khuẩn 5 – 6 lần.

“Tôi khẳng định lần nữa chúng ta tiếp tục theo dõi, kiểm tra, kiểm soát đến khi đảm bảo đủ mọi điều kiện an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học thì sẽ quyết định. Thời gian quyết định vào cuối tuần này”, ông Chung nêu rõ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Ông Chung đề nghị báo chí thông tin, tuyên truyền rộng rãi về việc, thông tin ông nắm được theo các chuyên gia WHO đã tổng kết, các nước ngoài Trung Quốc nhiễm Covid-19 chưa ghi nhận có ổ dịch nào phát sinh, lây nhiễm từ trường học mà chỉ từ nhà thờ, đám tang… Tỷ lệ lây nhiễm ở trẻ em, từ 1-10 tuổi chiếm 1%, từ 10 – 20 tuổi chiếm 2% nhưng đều ở thể nhẹ.

Ngoài ra, ở 41 nước phát hiện có dịch bệnh, người nhiễm chỉ có 2 trường hợp là học sinh ở Nhật Bản bị nhiễm, nhưng không phải môi trường ở trường học mà ở ngoài công cộng về nhà.

“Chúng ta phải khẳng định, đến giờ phút này, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp lây nhiễm chéo mà đi từ vùng dịch bệnh hay đi qua các nước về. Chúng ta đang áp dụng các giải pháp, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh”, ông Chung nói.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nếu trong trường hợp Chính phủ, các cơ quan chức năng cho đi học từ ngày 2/3 thì tới tuần này, thành phố đã có 6 lần tiến hành vệ sinh, khử khuẩn phòng, trường, học. Đồng thời, trước khi học sinh vào trường học, sau khi ra đều được đo nhiệt độ, có xà phòng rửa tay…

“Như vậy có thể nói môi trường trường học là sạch sẽ, an toàn chứ không phải quá nguy hiểm”, ông Chung nhấn mạnh.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Chung nêu rõ, ngoài những vùng có dịch theo hướng dẫn của Chính phủ như Vũ Hán, 2 địa phương của Hàn Quốc là Daegu và Bắc Gyeongsang… Hà Nội đã chủ động có chuẩn bị với công dân đến từ một số nơi khác như Singapore, bắc Ý.

Nhấn mạnh việc phải công khai, minh bạch về dịch bệnh, ông Nguyễn Đức Chung lưu ý cơ quan chức năng của Hà Nội: “không công khai, không minh bạch, không tự giác sau này đều phải trả giá hết”. “Rút kinh nghiệm những nơi đã xảy ra dịch trên thế giới, sự chậm trễ của chính quyền, của cơ quan dịch tễ sẽ gây ra hậu quả khôn lường”, ông Chung nêu rõ.

"Rà từng ngõ, gõ từng nhà", không bỏ qua bất cứ cơ sở lưu trú nào



Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho rằng, đối với người đi, đến, nhập cảnh từ Hàn Quốc có 2 nội dung cần lưu ý.

Cụ thể, với người nhập cảnh từ vùng dịch có trường hợp là nhập cảnh mới thì hiện theo chỉ đạo của Trung ương, TP sẽ chuyển đến cơ sở tập trung.

Đối với người nhập cảnh từ vùng dịch, hiện đang ở quận huyện nhưng chưa qua 14 ngày thì nếu đã ở nhà cách ly thì tiếp tục thực hiện một cách nghiêm ngặt nhất. Đồng thời, ông Quý đề nghị, các địa phương, đơn vị tiến hành rà soát với tinh thần, "rà từng ngõ, gõ từng nhà", không bỏ qua bất cứ cơ sở lưu trú nào để xác định các người đã đi qua, đến từ vùng dịch để tiến hành cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Những người tiếp xúc với các các trường hợp này có biểu hiện ốm, sốt, ho thì phải báo ngay cho cơ sở y tế.

Với những người không đi qua vùng dịch thì cần khai báo y tế và có dấu hiệu phải báo ngay cho cơ sở y tế.

Với các nước khác, theo ông Quý, hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể nên đề nghị Sở Y tế cần xin ý kiến để có hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Đối với nơi cách ly tập trung, theo ông Quý hiện đã kín, còn nơi cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô có công suất 850 người, hiện đã có 261 người nên còn lại 590.

"Từ nay đến tối có thêm 5 chuyến bay về nên với tốc độ này khả năng chúng ta lại có thể quá tải. Do đó, đề nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các đơn vị chức năng khảo sát ngay trường lái xe để sửa chữa, dọn vệ sinh nhằm có nơi cách ly khi có thêm các trường hợp. Nếu được đồng ý thì các đơn vị ngày mai phải làm ngay còn không vài ngày nữa hết chỗ sẽ không có nơi cách ly", ông Quý nói thêm.

Quận Từ Liêm đang chỉ đạo tách số người đang cư trú tại các khách sạn lớn



Báo cáo tại Hội nghị, UBND huyện Đan Phượng cho biết, cộng dồn trên địa bàn có 56 trường hợp cách ly, trong đó đã kết thúc cách ly 53 trường hợp, hiện còn 3 trường hợp. Cụ thể, 1 trường hợp ở vùng dịch Vĩnh Phúc, 2 trường hợp ở Hàn Quốc (ngày hôm qua đã tiến hành cách ly 2 trường hợp này).

Đại diện UBND quận Nam Từ Liêm cho hay, hiện trên địa bàn có hơn 10.000 người nước ngoài, trong đó có 329 người Trung Quốc , 9.186 người Hàn Quốc, 508 người Nhật Bản, ngoài ra là người các nước khác.

Đối với số người nhập cảnh trong vòng thời hạn 14 ngày từ Hàn Quốc có 199 người, tuy nhiên, con số này có thể lớn hơn. Lý do, theo vị này là hiện quận đang chỉ đạo tách số người đang cư trú tại các khách sạn lớn để xác định người nhập cảnh trước thời hạn 14 ngày. Quận sẽ tiếp tục báo cáo thành phố.

Trong số 199 người, có 2 người đến từ Daegu (Hàn Quốc) và 1 người đã được phối hợp đưa đi xét nghiệm, kết quả âm tính còn 1 người đang cách ly tại nhà.

Đo thân nhiệt của học sinh trước và sau khi rời lớp



Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, hôm qua Sở tổ chức hội nghị trực tuyến với tất cả các địa phương, phòng Giáo dục- Đào tạo, các cơ sở giáo dục….. Hội nghị quán triệt nghiêm túc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP và công việc của ngành chuẩn bị cho học sinh trở lại trường vào ngày 2/3.

Sở đã quán triệt đầy đủ nội dung hướng dẫn của liên ngành yêu cầu chuẩn bị kịch bản, phân vai trách nhiệm cụ thể đến tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường, để khi học sinh quay trở lại học thì quy trình nắm bắt tổ chức được đảm bảo tốt nhất. Từ đó không có kẽ hở hay xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Đồng thời, Sở tiếp tục chỉ đạo trong tuần này làm tốt công tác vệ sinh, khử khuẩn, truyền thông, trao đổi với bố mẹ nắm được công tác chuẩn bị và yên tâm cho con em quay trở lại trường học.

“Chúng tôi yêu cầu từ nay cho đến ngày thứ 6 (28/2), các đơn vị phải tập huấn cho tất cả giáo viên về công tác phòng chống dịch, đặc biệt, đo thân nhiệt của học sinh trước, sau khi rời lớp. Chúng tôi cũng hướng dẫn về chuyên môn để các trường cho học sinh trong thời gian nghỉ vẫn có giải pháp phù hợp tiếp cận, ôn tập kiến thức chuẩn bị cho việc vào học từ ngày 2/3 tới”, ông Dũng nói.

Công an đã phối hợp với Sở Y tế làm tốt việc cách ly

Lãnh đạo Sở Y tế cho hay, đối với trường quân sự ở Sơn Tây đã tiếp nhận 144 trường hợp đến cách ly tập trung, nhưng hiện theo báo cáo, tại sân bay có khoảng 200 người đi từ vùng có dịch Hàn Quốc.

“Từ nay đến tối có khoảng 5 chuyến bay nữa nên chưa biết số lượng bao nhiêu. Trong vài ngày tới, số lượng người về sẽ đông nên chúng ta phải sẵn sàng có cơ sở cách ly theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế”, ông Hạnh nói.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian qua công an đã phối hợp với Sở Y tế làm tốt việc cách ly. Hôm qua, tại nơi cách ly của công an TP tiếp nhận 11 trường hợp là công dân Hàn Quốc và chiều nay Đại sứ quán Hàn Quốc đã cử người vào thăm hỏi, thực hiện việc bảo hộ công dân.

Cũng theo đại diện Công an TP, hiện bệnh viện đã quá tải nên người đưa về đây phải phù hợp với lượng người ra. “Công an TP ứng tiền của Bộ, TP đảm bảo bao cấp tất cả các công việc, nhưng riêng tiền ăn theo quy định là cá nhân trả, tuy nhiên chưa có nguồn nào nên chúng tôi phải ứng. Chúng tôi cũng đề nghị sớm trả lời việc này. Bởi trong thực tế hơn 100 người cách ly tại đây, nhưng không thu được tiền do người nước ngoài bảo không có tiền Việt Nam, còn người Việt Nam ở nước ngoài về lại nói không có tiền”, vị này nói.

Quang cảnh buổi họp

Đã trình phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, ngày 25/2, UBND TP Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép sử dụng 2 cơ sở của Bộ Tư lệnh Thủ đô làm nơi cách ly tập trung cho người Việt Nam trở về từ vùng có dịch của Hàn Quốc. Đồng thời, công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, công an địa phương tiến hành rà soát, nắm thông tin những người đi về từ vùng có dịch.

Qua công tác rà soát, tính đến hết ngày 25/2 trên địa bàn TP có 2.871 người Trung Quốc, 20.678 người Hàn Quốc, 8.515 người Nhật Bản, 402 người Ý, 275 người Singapore, 70 người Hồng Kông, 24 người Iran.

Theo báo cáo của các địa phương hiện nay, số người đến hoặc qua Hàn Quốc nhập cảnh vào Hà Nội trong vòng 14 ngày 414 người, trong đó, tư khu vực Daegu là 23 người (22 người Việt, 1 người Hàn Quốc) và từ khu vực Bắc Gyeongsang là 15 người (13 người Việt, 2 người Hàn Quốc).

Công an TP đã lập hồ sơ xử lý 21 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Ông Hạnh thông tin thêm, Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã có tờ trình UBND TP về phương án thành lập bệnh viện dã chiến, cụ thể là 2 bệnh viện, mỗi bệnh viện quy mô 600 giường bệnh, dự kiến tổ chức triển khai khi dịch bệnh lan rộng ra cộng đồng, với số bệnh nhân trên 3.000 người.

Chiều 26/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) của TP Hà Nội tổ chức cuộc họp thường kỳ, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Theo báo cáo của Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh, đến 15h hôm nay, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19.

Hiện tại, cộng dồn trên địa bàn thành phố, có 84 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 ( cụ thể gồm: 7 trường hợp đến từ Vũ Hán (Trung Quốc), 15 trường hợp đến từ Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), 42 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc, 7 trường hợp đến từ Hàn Quốc, 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc, người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh).

Đã có 81/84 trường hợp có xét nghiệm âm tính, hiện chỉ còn 3 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện. Trong 3 trường hợp này, có 2 trường hợp nghi ngờ mới được phát hiện trong hôm nay tại Sơn Tây và ngoại tỉnh, 1 trường hợp ở Đông Anh.

Cũng theo báo cáo Sở Y tế, đến thời điểm hiên tại, có 144 trường hợp đi về từ vùng dịch tại Hàn Quốc, trong đó, 7 người Hàn Quốc và 137 người Việt Nam đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Số người cách ly tại Bệnh viện công an thành phố còn lại 92 trường hợp. Ngoài ra, còn 315/2.151 trường hợp đang tiếp tục phải cách ly theo dõi tại nơi ở, nơi cư trú.