Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp tục yêu cầu xử nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký văn bản số 348 về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đây là văn bản thứ 3 về nội dung này, sau văn bản số 4429 ngày 30/12/2022 và văn bản số 3024 ngày 15/9/2022, về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”, các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân Thủ đô.

Xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: PV

Theo đánh giá, thành phố đã nghiêm túc triển khai, có các giải pháp đồng bộ và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo nhân dân; tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia đã giảm. Tuy nhiên, số người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia vẫn còn nhiều, diễn ra tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.



Trong văn bản mới nhất, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt của lực lượng chức năng thành phố. Qua đó, tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, ý thức, thái độ của người tham gia giao thông; quyết tâm hình thành được văn hóa, thói quen không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia.

UBND cấp huyện chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Thanh tra Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, làm việc với các cơ sở kinh doanh có điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn để phối hợp tuyên truyền, vận động khách chấp hành nghiêm các quy định.

Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc xử lý vi phạm nồng độ cồn. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu thông báo hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước đến cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông và tuyên truyền, vận động người thân cùng tuân thủ.

" Nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ . Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm", văn bản của UBND thành phố yêu cầu.

Sở Nội vụ thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố để tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị…