Chủ tịch HĐQT Sonadezi Giang Điền (SZG) bất ngờ xin từ nhiệm không rõ lý do, cổ phiếu tăng kịch trần

Mới nhất, CTCP Sonadezi Giang Điền (Mã SZG) vừa công bố đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 của ông Trần Hoài Nam. Ông Nam không nêu lý do xin từ nhiệm trong đơn.

Được biết, ông Trần Hoài Nam sinh năm 1979, trình độ Cử nhân Kinh tế. Ông từng đảm nhận nhiều vị trí quản lý như Trưởng Đại diện Văn phòng Marimetex (Singapore) tại TPHCM, Giám đốc CTCP Cát Lái, Tổ trưởng Tổ đầu tư dự án Công ty Tài chính dầu khí, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cảng Nghệ Tĩnh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh.

Từ tháng 4/2021, ông Nam tham gia HĐQT SZG và được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, sau đó tiếp tục được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT SZG nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nam hiện tại không sở hữu bất kì cổ phiếu SZG nào.

Ngoài ra, cá nhân này hiện còn là Thành viên HĐQT CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (mã TID), Thành viên HĐQT CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (mã TIP); Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nhơn Trạch; Phó Giám đốc Công ty TNHH Nam Việt và Liên Danh; Giám đốc Tài chính CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc.

Nếu đơn từ nhiệm của ông Trần Hoài Nam được thông qua, HĐQT của Sonadezi Giang Điền sẽ còn 4 người, là bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Trần Tấn Nhật, ông Ngô Xuân Quảng và ông Trương Đình Hiệp.

Về kết quả kinh doanh, SZG ghi nhận doanh thu thuần hơn 87 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 24% so với cùng kỳ. LNST giảm 28% xuống 38 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SZG đạt hơn 337 tỷ đồng và lãi sau thuế 142 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17% và 44% so với cùng kỳ năm 2022. So với kế hoạch, công ty đã vượt 26% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 3/4 chặng đường.

Trên thị trường, chốt phiên cùng ngày đơn từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT được công bố, cổ phiếu SZG bất ngờ tăng bốc, có thời điểm tăng kịch trần trước khi đóng cửa còn tăng 14,6% lên 36.200 đồng/cp, tương ứng tăng khoảng 15% kể từ đầu năm.